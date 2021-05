Eine gute Wahl: Max Ugrai (am Ball) hat als Eisbären-Kapitän eine starke Saison gespielt. Seine Zukunft ist unklar, der Vertrag läuft aus. (Sven Peter/Hansepixx)

Bremerhaven. Keine Umarmung, kein Handschlag, kein „mach's gut“ im Mannschaftskreis. Es ist ein stiller Abschied, der bei den Eisbären Bremerhaven gerade vonstattengeht, gewissermaßen ein Abschied ohne Gruß. Die Basketball-Saison in der 2. Bundesliga Pro A ist für die Eisbären ohne echten sportlichen Schlusspunkt zu Ende gegangen, einen Schlussakkord mit Hall gab es aber dennoch.

Corona-bedingt hat das Team von Headcoach Michael Mai die letzte Play-off-Partie am Sonntag in Heidelberg nicht mehr austragen können. Stattdessen gab es umfängliche Coronatests und in der Folge die sich daraus ergebenden Quarantänemaßnahmen. Zum dritten Mal in dieser Saison hat Corona die Eisbären Bremerhaven heimgesucht. In einer Saison, in der aufgrund der Pandemie alles anders verlief als gewohnt, ist nun auch das Ende ein völlig anderes.

Nils Ruttmann liegt zu Hause auf seinem Sofa. Wie fünf Spieler und noch einige Personen mehr im Umfeld des Teams ist auch der Geschäftsführer der Eisbären an Corona erkrankt. So gut es geht, versucht Ruttmann den Beschwerden zu trotzen und auch in der Quarantäne seinen Geschäften nachzukommen, via Telefon oder Videochat. „Ich versuche, etwas mehr zu schlafen und Kraft zu tanken“, sagt Ruttmann. Weil es für ihn und den Klub in dieser besonderen Situation einfach viele Dinge gibt, die noch abzusprechen oder zu organisieren sind.

Normalerweise, sagt Nils Ruttmann, würde die Mannschaft jetzt in den Urlaub gehen. Die Spieler würden nach Hause fahren zu ihren Familien, und zuvor würden sie ihre Fahrzeuge und Wohnungen wieder übergeben. Klubchef und Cheftrainer wiederum würden vor der Abreise noch Abschluss- oder Vertragsgespräche mit den Aktiven führen. Normalerweise.

Aktuell ist die Zahl der abreisenden Spieler übersichtlich. Lediglich eine Handvoll Profis macht sich in diesen Tagen auf den Weg in die Heimat. Sie waren im Verlauf der Saison bereits einmal erkrankt und sind jetzt negativ getestet worden. Bei diesen Spielern greifen die üblichen, oben beschriebenen Abläufe. Viel größer aber ist die Zahl der Spieler, die Corona-bedingt noch in Bremerhaven verweilen müssen. Erkrankte Spieler mit zum Teil starken Symptomen und Teamkameraden, die sich als Kontaktpersonen in Quarantäne begeben mussten. Spieler, die jetzt vom Verein versorgt werden.

„Zum Glück haben wir noch gesunde Mitarbeiter für diese Aufgaben“, sagt Nils Ruttmann. Mitarbeiter wie Hausmeister Gerald Matthews oder Jugendkoordinator Simon Macherski, die zurzeit die Botendienste übernehmen und neben betroffenen Kollegen auch die Spieler in ihrer häuslichen Quarantäne mit Lebensmitteln und Getränken sowie notwendigen Medikamenten versorgen. Bis Monatsmitte etwa werden die vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantänemaßnahmen noch andauern, Gesundung vorausgesetzt, stehen dann auch für diese Spieler die Signale auf Abschied.

„Bis dahin müssen und werden wir brav die Quarantäne zu Hause absitzen“, sagt Nils Ruttmann am Ende einer Spielzeit, die den Klub und die Mannschaft immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt hat. Die von allen Beteiligten großes Improvisationstalent erfordert hat. Und vor allem auch: viel Geduld. Schon während der Hauptrunde hatten sich die Eisbären zweimal in Quarantäne begeben und für längere Zeit pausieren müssen.

„Es ist hart, wenn man von hundert auf null ausgebremst wird und komplett seinen Rhythmus verliert“, sagt Kapitän Max Ugrai. Der 25-Jährige war selbst in den zurückliegenden Monaten gleich zweimal positiv getestet worden. Bitter sei das gewesen, sagt Ugrai. „Aber wir haben alle gewusst, dass man sich im Verlauf der Saison trotz aller Vorsichtsmaßnahmen infizieren kann.“ Zum Glück, das sagt der Mannschaftsführer auch, habe es bei den Eisbären aber keinen Coronafall mit gesundheitlichen Langzeitfolgen gegeben. Bis jetzt jedenfalls nicht.

Max Ugrai gehört nun zu der Handvoll Profis, die abreisen darf. Er wolle zeitnah nach Hause fahren, nach Würzburg, sagt Ugrai. Aber er würde gerne bald wiederkommen. Für ein Gespräch mit Coach Michael Mai, dem er sehr dankbar sei für das Vertrauen, „durch Michael habe ich meine Freude am Basketball wiedergefunden“. Wiederkommen aber auch für ein Abschiedsessen mit den Teamkameraden. „Denn irgendwie“, sagt Max Ugrai, „ist das doch ein komisches Ende für eine im Großen und Ganzen gute Saison: Erst scheiden wir in den Play-offs so bitter aus, und dann können wir uns nicht einmal mehr voneinander verabschieden.“