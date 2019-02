Hier jubelt der deutsche Hallenmeister 2019: Nach dem Gewinn des Blauen Wimpels herrschte bei den A-Mädchen des Bremer HC ausgelassene Freude. (Thilo Kirsch)

Bremen. Den Blauen Wimpel lässig vor die Brust gehängt, führte Kapitänin Lena Frerichs den Triumphzug an. In Zweierreihen und in Klubfahnen gehüllt, marschierten die A-Mädchen des Bremer HC am Sonntagabend in das Vereinsgebäude ein. Der Empfang für den deutschen Hallenhockey-Meister 2019 war gigantisch. Aus den Lautsprecherboxen dröhnte der Queen-Klassiker „We are the champions“, die C-Mädchen des Vereins standen Spalier, und es hatten sich rund 150 Mitglieder und Freunde eingefunden, um die Heldinnen von Bad Kreuznach laut klatschend und jubelnd willkommen zu heißen. „Da hat der eine oder andere schon feuchte Augen bekommen“, sagte Vereinspräsident Christian Stubbe über den emotionalen Moment des Einmarschs.

Die Nachricht vom Titelgewinn, von diesem 3:1-Finalerfolg gegen den Mannheimer HC, hatte sich am frühen Nachmittag über die ­sozialen Netzwerke in Windeseile verbreitet. Und während sich die zwölf Spielerinnen zusammen mit dem Trainergespann Martin Schultze und Max Johannsen, Betreuerin Ulrike Mühl und Physiotherapeutin Katja Schultze in zwei Kleinbussen noch auf dem Heimweg befanden, begannen in Bremen bereits die Vorbereitungen für die abendliche Meisterschaftsfeier.

Etwas müde seien sie gewesen, seine Spielerinnen, schilderte Martin Schultze. In der Halle war der Triumph zunächst noch aus­gelassen gefeiert worden, doch als die Anspannung abfiel, wurde es im Bus während der rund fünfstündigen Fahrt aus der Nähe von Mainz gen Heinrich-Baden-Weg in Bremen merklich ruhiger.

Es sollte aber nur so etwas sein wie die Ruhe vor dem Sturm, ein Luftholen für die Party im Klubhaus. Denn kaum war die heimische Klubanlage in Sicht, war die Müdigkeit verflogen. Und spätesten beim Empfang waren alle wieder putzmunter. Ob Damen- oder Herrenspieler, Aktive aus dem Nachwuchs- oder aus dem Seniorenbereich, sie alle hatten sich ins Vereinsheim begeben, um diesen Moment nicht zu verpassen. Um die erfolgreiche Mannschaft hochleben zu lassen und mit ihr zu feiern.

Seit dem erstmaligen Triumph einer A-Mädchen-Mannschaft im Jahr 2014 ist es nun in Feld und Halle schon der insgesamt sechste Gewinn der deutschen Meisterschaft für den BHC im weiblichen Nachwuchsbereich. „Und es ist immer wieder schön und ein tolles Erlebnis für die Kids, wenn sie dann hier so empfangen werden“, sagte Christian Stubbe. Der Präsident selbst ließ es sich natürlich nicht nehmen, Team und Trainerstab persönlich zu begrüßen.

Sein besonderer Dank ging dabei – einmal mehr – an Cheftrainer Martin Schultze, der bereits seit 2005 beim BHC tätig ist und dort inzwischen auch den Posten des Geschäftsführers innehat. „Das sind die Früchte seiner Aufbauarbeit“, sagte Stubbe, merkte aber auch an, dass solche Erfolge nicht ohne die Unterstützung des Vorstandes, der Eltern und der Freunde möglich seien. Und deshalb ging Stubbes Dank schließlich auch pauschal an alle, die für den Klub aktiv sind und sich einbringen.

Trainer Martin Schultze wiederum war ­einfach nur stolz. Stolz auf seine Mannschaft, die eine enorme Entwicklung genommen und eine reife Leistung abgeliefert habe. Die sich auch an diesem Wochenende noch einmal ­gesteigert und sich vor allem in taktischer und in defensiver Hinsicht hervorragend prä­sentiert habe. „Sie wollten diesen Titel unbedingt holen und haben dem Druck dann auch standgehalten. Das war richtig klasse!“, sagte Meistertrainer Schultze, der von seiner ­Meistermannschaft am späteren Abend noch die obligatorische Meisterdusche erhalten hatte.