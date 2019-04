Abgewehrt: Mali Wichmann war einmal mehr ein großer Rückhalt. Doch ob die Torfrau nach dem Abstieg weiter für den BHC spielen wird, ist ungewiss. (Karsten Klama)

Bremen. Der Rechenschieber hat ausgedient, hätte, wenn und aber interessieren nicht mehr. Der Bremer HC hat sich mit dem Abstieg aus der 1. Hockey-Bundesliga der Damen abgefunden. „Wir müssen realistisch bleiben“, sagt Trainer Martin Schultze. „Das war's!“ Realistisch bleiben deshalb, weil sein Team auch an diesem Wochenende leer ausgegangen ist und mit vier mickrigen Punkten am Tabellenende verharrt. Am Sonnabend gab's ein 0:5 gegen den Mannheimer HC, am Sonntag ein 1:3 (0:1) gegen den Münchner SC. Und weil die direkte Konkurrenz jeweils einmal gewonnen hat, beträgt der Rückstand auf die Zehlendorfer Wespen und den TSV Mannheim jetzt sieben Punkte.

Fünf Spieltage stehen zwar noch aus – doch beim BHC hat niemand mehr Lust darauf, den Optimisten raushängen zu lassen. Was allzu verständlich ist angesichts von nur vier Unentschieden in nun schon 17 Erstligapartien. Und auch angesichts der im Saisonverlauf gebotenen Leistungen. Die Partie gegen den Rangneunten aus München war ein Spiegelbild der vorangegangenen Partien, in denen der Aufsteiger kaum mehr als ein Viertel auf Augenhöhe mit den Gegnern gewesen ist. Gegen München war es das dritte Viertel, in dem Laura Lippmann nach energischer Vorarbeit von Emma Davidsmeyer auch der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen war (40.). Durch individuelle Fehler brachte sich der BHC dann aber wieder um ein besseres Resultat – und Trainer Schultze zum Resümee: „Es reicht nicht für diese Liga, so hart das klingt.“

Davidsmeyer wohl nicht zu halten

Es reicht nicht, weil den Bremerinnen vor allem in der Breite die Qualität im Kader fehlt. Spielerinnen wie Torfrau Mali Wichmann, U21-Nationalspielerin Emma Davidsmeyer, die erstligaerfahrene Lea Albrecht oder Offensivkraft Jule Grashoff besitzen zwar individuelle Klasse, doch auch im Verbund mit dem starken argentinischen Trio Luciana Galimberti, Agueda Moroni und Celeste Gandolfo ist das nicht ausreichend, um das unerfahrene Team zu Erfolgen oder gar zum Klassenerhalt zu tragen. „Wir sind oft an die Grenzen geführt worden und haben viel Lehrgeld bezahlt“, sagt Martin Schultze.

Entsprechend groß war die Ernüchterung bei Abpfiff, trotz des warmen und aufmunternden Beifalls der zahlreichen heimischen Zuschauer. Emma Davidsmeyer war es schließlich, die die Situation im Kreis der Mannschaft auf den Punkt brachte: „Wir können stolz darauf sein, dass wir hier mal 1. Bundesliga gespielt haben. Und jetzt lasst uns die letzten Saisonspiele noch genießen“, sagte die Mittelfeldstrategin zu ihren Teamkameradinnen. Mannschaftsführerin Laura Lippmann pflichtete bei: „Diese Erfahrung nimmt uns keiner.“

Erfahrungen, auf denen sie aufbauen wollen beim BHC. Im Spielerkreis. Im Trainerstab. Im Vorstand. „Für uns bricht die Welt jetzt nicht zusammen“, betont BHC-Präsident Christian Stubbe. Vielmehr sei es nun an der Zeit, mal ein wenig Luft zu holen, nachdem man im Vorjahr mit dem Erstligaaufstieg in Feld und Halle „eine Rakete gezündet“ habe. „Vor 15 Jahren war hier nichts – und jetzt haben wir Erste Liga gespielt, mit einer blutjungen Mannschaft ohne jede Erfahrung“, sagt Stubbes Stellvertreter Henning Mühl und ergänzt: „Jetzt werden wir uns erstmal konsolidieren und dann geht's weiter. Aus der Jugend kommen tolle Leute nach.“ Den Fokus auf die Nachwuchsarbeit zu richten und den Verein langfristig zu entwickeln, das sei ohnehin immer das Hauptaugenmerk des Klubs gewesen, erklärt Christian Stubbe. „Deshalb haben wir das Geld auch nicht in die erste Mannschaft, sondern in die Infrastruktur gesteckt.“

Sie werden also weitermachen auf diesem Weg, dieses Signal ist deutlich zu vernehmen an diesem so traurigen Sonntag. Allen voran Martin Schultze, der Cheftrainer und Geschäftsführer. Im Hinterkopf bastelt der erfahrene Coach bereits an der Zukunft. Er hat den Unterbau im Blick und möchte mit der ersten Mannschaft attraktiv bleiben für den Nachwuchs. Schultze weiß, dass es im Sommer einen größeren Umbruch im Kader geben wird. Dass ambitionierte Spielerinnen wie Emma Davidsmeyer oder Mali Wichmann nicht zu halten sein werden. Dass man künftig ohne die ausländischen Spielerinnen bestehen muss. Und doch ist Martin Schultze guter Dinge. Erstmal, so sagt er, wolle man die Saison vernünftig zu Ende bringen und dann ein wenig verschnaufen. „Und dann bin ich mir sicher, dass wir mit einer schlagkräftigen Mannschaft in die Zweitligasaison gehen.“