Ein imposantes Bild: Der Bremer Marktplatz ist voll mit Schachbrettern. (Kuhaupt)

Da staunten die Passanten auf dem Bremer Marktplatz nicht schlecht. Rund 1000 Kinder spielten zum Abschluss des „Schach macht schlau“-Projektes vor dem Roland einige Partien. „Das hat es so noch nicht gegeben“, sagte Rainer Woisin aus dem Organisationsteam. Inhalt des Projektes: In einer Schulstunde pro Woche lernten 1500 Bremer Schüler die Grundlagen des Denksports und trainierten anschließend die Züge in kleinen Turnieren. „Für viele war das die schönste Stunde in der Unterrichtswoche“, sagte Woisin. Genau diesen Spaß brachten die Schüler mit auf den Marktplatz.

Auch Werder-Aufsichtsrats-Boss Marco Bode zeigte sich als einer der Initiatoren und Schach-Fan zufrieden mit dem Event. „Ich bin stolz darauf, wie es läuft“, sagte er und bedankte sich bei allen Partnern und Helfern. Das Projekt wird im kommenden Schuljahr weiterlaufen. „Mal sehen, ob der Marktplatz im nächsten Jahr noch reicht, wenn das Projekt noch größer wird“, sagte Bode.