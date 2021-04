Der Moment der Leere: Pinguins-Trainer Thomas Popiesch (links oben) und seine Spieler Sekunden nach dem 2:3 gegen Wolfsburg – die Saison ist schlagartig vorbei. (Jasmin Wagner)

Das letzte Spiel der Fischtown Pinguins war ein ziemlich gutes Abbild der gesamten Saison. „Sie war geprägt vom Auf und Ab der Gefühle“, sagte Alfred Prey am Sonntag 30 Stunden nach dem dramatischen Aus seiner Mannschaft im Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gegen die Grizzlys Wolfsburg. „Wir haben immer zwischen Hoffen und Bangen gesteckt, dass keiner von uns infiziert ist“, sagte der Teammanager und bezog seine Aussage auf die Sorge im Verein vor einer Corona-Erkrankung.

Auf und Ab, Hoffen und Bangen galten aber auch noch einmal am Sonnabend beim denkwürdigen 2:3 der Bremerhavener nach Verlängerung. „Jeder hat doch gedacht, dass wir mausetot sind“, sagte Prey und erinnerte an diesen sagenhaften Moment 3,2 Sekunden vor Schluss, als Jan Urbas zum 2:2 traf, die Pinguins in die Verlängerung schoss und den Traum von der erstmaligen Halbfinalteilnahme der Bremerhavener wiederbelebte. Nach fünf Minuten und acht Sekunden der Verlängerung folgte das, was Prey am Sonntagmittag mit einem „Hammerschlag auf den Kopf“ verglich.

„Das ist das Grausame in unserer Sportart“, sagte Trainer Thomas Popiesch, „erst herrscht die pure Freude darüber, dass es weitergeht – und dann folgt die plötzliche Leere nach dem entscheidenden Gegentor.“ Philipp Bruggisser hatte mit seinem satten Schuss ins Toreck die Pinguins von Wolke sieben wieder herunter geschossen. „Dabei war das Momentum doch auf unserer Seite“, sagte Alfred Prey und meinte den Tiefschlag, den Jan Urbas den Wolfsburgern mit dem späten Ausgleich versetzt hatte.

Letztlich war es jedoch keine womöglich verklärte Glückseligkeit, die die Pinguins das Halbfinale kostete. Dieses 2:3 war auf keine Träumerei der Gastgeber zurückzuführen – es fiel, wie Tore beim Eishockey nun mal fallen. Bruggisser hatte wohl ein bisschen mehr Platz als man einem Gegner gewähren sollte, aber geschlafen hatten die Bremerhavener keineswegs. „Natürlich hätten wir es in einigen Situationen besser machen können“, resümierte Thomas Popiesch. Aber am Ende war der Gegner eben auch sehr gut und die Play-off-Trilogie tatsächlich sehr ausgeglichen. Beide Teams hätten es schaffen können, eines musste auf der Strecke bleiben.

„Niederlagen tun immer weh, aber sie gehören zum Sport dazu“, sagte Alfred Prey, „und der Kern der Niederlage ist das Saatgut für neuen Erfolg.“ Mit seinen Worten wirkte der Manager fast schon philosophisch. Aber jeder, der ihn kennt, weiß: Das ist keine einfach daher gesagte Phrase, sondern genau davon sind die Pinguins-Verantwortlichen überzeugt. Und so machen sie sich schon an diesem Montag wieder an die Arbeit. „Um 7.30 Uhr fängt die neue Saison an“, sagte Prey. In der Nacht auf Sonntag hatte er sich das letzte Spiel noch einmal komplett angeschaut, weil er nach so einem Abend nicht gleich zum Schlafen ins Bett gehen konnte. Das war's dann aber mit der Saison 2020/21. „Es wird keinen Blick zurück im Zorn geben“, so Prey, „mit einem Spiel kannst du doch nicht eine komplette Saison herabstufen.“

Die Pinguins und die Grizzlys schenkten sich in den Play-off-Spielen nichts: Hier liegt Bremerhavens Patch Alber auf dem Eis, über ihm Phil Hungerecker und dahinter Gerrit Fauser. (CARMEN JASPERSEN/dpa)

Teammanager und Trainer der Pinguins sind sich in ihrem Fazit einig. „Die Jungs haben eine Riesenleistung gezeigt – das fing schon mit dem Gehaltsverzicht vor der Saison an“, sagte Thomas Popiesch. Er verwies auf Platz zwei beim Magenta-Sport-Cup und auf Platz zwei in der Hauptrunde der DEL-Nordstaffel. „Auch in den drei Play-off-Spielen kann ich dem Team keinen Vorwurf machen“, sagte der Trainer, dessen Mannschaft mit den Tabellenersten Adler Mannheim (Süd-Gruppe) und Eisbären Berlin sowie dem EHC München (Süd-Zweiter) das Topquartett der DEL-Hauptrunde bildete.

„Für die Spieler ist es schade, dass ein noch größerer Erfolg verpasst wurde“, sagte Popiesch, „aber wir als Organisation haben trotzdem einen guten Job gemacht.“ Von Alfred Prey gab es keinen Widerspruch. „Für mich ist es viel wichtiger“, sagte der Manager, „fünfmal in Folge die Play-offs zu erreichen als einmal das Halbfinale und dann wieder vier Jahre zu warten.“ Seit dem Aufstieg 2016 ging es bei den Fischtown Pinguins kontinuierlich bergauf. Sie sind eine feste Größe geworden, auch in den Play-offs. „Wir sind ein ernst zu nehmender Gegner“, sagte Popiesch, „vor fünf Jahren hat uns die Liga noch nicht für voll genommen.“

Zufrieden, aber nicht selbstgefällig macht sich die Sportliche Leitung ab sofort ans Werk. „Der Termindruck ist weg“, sagte Popiesch, „aber jetzt stehen die Vorbereitung der neuen Saison, das Scouting von Spielern und viel Videoarbeit an.“ Einige Akteure werden den Verein verlassen, neue kommen, verriet Alfred Prey schon mal. Am Montag wird erst der Trainer, dann der Manager mit jedem Spieler einzeln reden. Nachmittags gibt es ein letztes gemeinsames Treffen, geprägt von vorübergehendem oder endgültigem Abschied. Auf jeden Fall werde, so Prey, die Stimmung wieder besser sein als am Sonnabend nach dem 2:3 beim gemeinsamen Essen in der Kabine. „Dann wird die Niederlage mehr oder weniger überwunden sein.“