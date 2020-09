Nur in wenigen Rennen herrschten, wie auf dem Foto zu sehen, zur Freude von Daniel Labhart (von links), Markus Maisenbacher, Eike Martens und Carsten Kemmling kräftige Winde auf der Kieler Förde. (Lars Wehrmann)

Die Ansprüche des Wassersportvereins Hemelingen (WVH) an sich selbst sind mit den Erfolgen der vergangenen Jahre stetig gewachsen. Wohl nur vor diesem Hintergrund ist das Fazit von Steuermann Carsten Kemmling zu verstehen, der nach dem vierten und vorletzten Spieltag in der Segel-Bundesliga feststellte: „Platz sieben ist definitiv eine Enttäuschung.“ Zum zweiten Mal waren die Bundesliga-Segler in dieser coronageschädigten Saison zu Gast in Schilksee, doch so schlecht sich das aktuelle Abschneiden für das WVH-Quartett anfühlen mochte: Es reichte, um sich im Gesamtklassement vom sechsten auf den dritten Rang emporzuarbeiten.

Wie sollte es um das Befinden der vor dem Spieltag noch besser platzierten drei Konkurrenten bestellt sein, wenn schon die Bremer nicht zufrieden waren? Die Hemelinger jedenfalls überholten trotz des siebten Platzes den Chiemsee-Yacht-Club (jetzt 9./insgesamt 4.), den Segel- und Motorboot-Club Überlingen (13./5.) und den Verein Seglerhaus am Wannsee (12./6.) und belegen vor dem Finale vom 8. bis 10. Oktober in Hamburg erneut einen Podiumsplatz. „Um Meister zu werden, muss für uns ein Wunder geschehen“, sagte Carsten Kemmling, „die Vizemeisterschaft ist schwer zu erreichen, aber das Podium ist möglich.“ Mit 26 Punkten liegt der WVH deutlich hinter dem Norddeutschen Regatta-Verein (NRV) aus Hamburg (15) und ONEKiel (19), aber auch nur fünf Punkte vor dem derzeitigen Achten, dem Württembergischen Yacht-Club (31).

Da die jeweiligen Platzierungen der 18 Vereine an den Spieltagen zugleich ihre Punkte bedeuten, ist für den WVH beim Finale also theoretisch noch alles möglich. Praktisch ist das eher unwahrscheinlich, weil Tabellenführer NRV als bisher schlechtestes Tagesergebnis einen sechsten Rang in Berlin verzeichnete und sich ONEKiel neben zwei Tagessiegen und dem jetzigen zweiten Platz nur den Ausrutscher mit Platz 15 in Berlin leistete.

So ein bisschen hatte Carsten Kemmling in Kiel auf starke Winde gehofft. Da Tjorben Wittor wegen seiner Handverletzung erneut ausgefallen war, rückte wiederum Daniel Labhart als vierter Mann ins Boot. Das ehemalige Bundesliga-Crewmitglied der Segelkameradschaft Das Wappen zu Bremen bringt etwa 15 Kilogramm mehr Körpergewicht ins Hemelinger Vorschiff – eine gute Voraussetzung bei Starkwind, der allerdings nur in zwei der insgesamt 13 Rennen vorherrschte. „Das Starkwindduell mit dem Norddeutschen Regatta-Verein war für uns der Höhepunkt des Wochenendes“, sagte Kemmling, der sich über den einen von insgesamt drei Siegen seines Teams am meisten freute. Doch bei Leichtwind tat sich der WV Hemelingen schwer. „Da war's schon zäh für uns“, sagte Kemmling. Drei Frühstarts, nach denen das Boot wieder zurück und dann erneut über die Startlinie segeln musste, taten ihr Übriges zum wechselhaften Abschneiden der Bremer.

Weil aber auch die Konkurrenz Probleme mit den äußeren Bedingungen hatte, verlief der vorletzte Spieltag für Kemmling, Labhart, Markus Maisenbacher und Eike Martens mit dem Vorrücken auf den dritten Gesamtplatz am Ende doch erfolgreich. „Leider gab es am Sonntag nur noch ein Rennen“, sagte Kemmling. Unter den sechs Booten wurden die Hemelinger Zweite, doch zu einer Aufholjagd kam es danach eben nicht mehr.

Im Vorjahr sicherte sich der WVH beim Saisonfinale noch den zweiten Platz. Auch in diesem Jahr ist Kemmling zuversichtlich, dass der letzte Spieltag für seinen Verein gut verlaufen wird. Der Steuermann lebt seit Jahrzehnten in Hamburg und kennt die Alster auch deshalb sehr gut. „Hamburg ist mein Heimatrevier“, sagte er. Wer am 8. Oktober im Hemelinger Boot sitzen wird, ist allerdings noch fraglich. Kemmling und Martens sind dabei, hinter Wittor steht ein Fragezeichen. Jens Tschentscher und Markus Maisenbacher haben abgesagt, sodass Daniel Labhart und Max Billerbeck mögliche Kandidaten sind.