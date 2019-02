Die Raute nicht nur auf der Hose und dem Shirt, sondern auch im Herzen: Alexander Kluge hat sich Werder Bremen voll und ganz verschrieben. (Baumgart/hansepixx)

Herr Kluge, eine Überraschung ist diese Beförderung zum Cheftrainer angesichts Ihres Werdeganges nicht. Mussten Sie trotzdem überlegen, als Sie das Angebot erhielten?

Alexander Kluge: Nein, ich musste nicht lange überlegen. Das war gleich eine Sache, auf die ich mich sehr freue.

Generell ist es für mich ein Traumjob, hauptberuflich im Fußball tätig zu sein. Egal ob bei der U 17 oder den Frauen. Insofern freue ich mich einfach und fühle mich auch bereit für diese Aufgabe.

Genau, sie ist auf eine längere Dauer ausgelegt. Dafür spricht, dass ich seit sehr langer Zeit ein fester Teil der Abteilung bin, mit Birte Brüggemann und den Kollegen sehr gut zusammenarbeite und wir ein eingespieltes Team sind. Insofern bin ich zuversichtlich.

Fußball findet im Hier und Heute statt und daher beschäftige ich mich nicht mit dem, was in einigen Jahren sein könnte.

Ja. Ich bin Bremer, mag den Verein und die Stadt und habe hier mein Umfeld. Insofern fühle ich mich sehr wohl und möchte den Verein und die Stadt ungern verlassen.

Ich wollte den nächsten Schritt als Trainer ­gehen. Die 1. Frauenmannschaft ist in dieser Hinsicht etwas ganz anderes als die U 17. ­Natürlich würde ich mich freuen, wenn wir in der 1. Liga blieben. Ich traue mir beide Ligen zu und da mein Verein das auch tut, spielt die Zugehörigkeit in der Entscheidung keine Rolle.

Genau. Das wollen wir, und es ist deshalb auch mittelfristig das Ziel.

Nein, das sehe ich nicht. Wenn es im Sommer in die 2. Bundesliga gehen sollte, hätten wir ja auch den Druck und das Ziel, wieder in die 1. Bundesliga aufzusteigen.

Ich bin einmal die Woche mit auf dem Platz und beobachte die Heimspiele von der Tribüne aus. In der Pause tausche ich mich kurz mit Carmen Roth und Co-Trainer Micha Alexander aus.

Wir führen bereits jetzt die Gespräche mit dem aktuellen Kader. Wie sieht es aus, was planen die Spielerinnen? Jetzt nehmen wir uns erst einmal die Zeit für viele Einzelgespräche.

Genau. Wir schauen jetzt, wer mitgehen würde. Aber in der Kaderplanung ist nicht nur die Ligazugehörigkeit entscheidend. Es geht auch um die berufliche Situation, das Studium oder die schulische Ausbildung. Solche Dinge spielen im Frauenfußball ja eine große Rolle.

Zur Person

Alexander Kluge

arbeitet bereits seit 2009 als Trainer des SV Werder. Nach den U 15-Juniorinnen übernahm er 2012 das weibliche U 17-Team, zwischen 2016 und 2018 zusätzlich auch die 2. Frauenmannschaft. Im Sommer tritt der 32-Jährige die Nachfolge von Carmen Roth auf der Trainerbank der 1. Frauen an.

Weitere Informationen

Wegen des Länderspiels Deutschland gegen Frankreich und anschließendem Lehrgang pausiert die Frauen-Bundesliga bis Mitte März.