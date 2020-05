Wann dürfen die Spieler von Pinguins-Trainer Thomas Popiesch wieder aufs Eis? Für den 1. August ist der Trainingsstart geplant. (Engler / nordphoto)

Nordsee, Container-Türme, Eishockey. Das wäre zwar nicht die staatlich geprüfte Definition von Bremerhaven, als inoffizielle Version könnte es aber durchaus durchgehen. Eishockey ist ein recht großer Faktor in der überschaubar großen Stadt am Rande der Republik. Und wenn dort die Fischtown Pinguins, die höchst respektabel in der DEL mitmischen, einen neuen Spieler verpflichten, dann kann das dort mehr auffallen, als es das in Berlin oder München täte.

Als in der vergangenen Woche die Pinguins die Verpflichtung des Torwarts Brandon Maxwell bekanntgaben, war das so etwas wie eine erzwungene Bekanntmachung. Der Klub hatte das noch nicht veröffentlichen wollen. Pinguins-Fans hatten Maxwell aber beim Einzug in seine Wohnung beobachtet und fotografiert. Noch vor Ausbruch der Corona-Krise war der Maxwell-Deal eingetütet worden, ebenso wie die Verpflichtung zweier weiterer Profis, von der die breite Öffentlichkeit noch nichts weiß. Die Liga hatte zuletzt festgelegt, die Transferaktivitäten bis Ende Juni, nun ja, auf Eis zu legen.

Geringster Etat

So berichtet es zumindest Pinguins-Manager Alfred Prey. Man mag das so glauben oder nicht, es passt aber auf jeden Fall zu dem, was man von seinem Klub weiß. Der versucht, unter Vermeidung von großem Gekreische, seine Hausaufgaben zu machen. Er gilt seit Jahren als der Klub mit dem geringsten Etat, der den Großen ungeahnt viele Niederlagen beschert. Er holt seine Spieler, bevor die Großen auf dem Transfermarkt erscheinen. „Wenn die anderen einkaufen gehen, müssen wir schon fertig sein“, sagt Prey. Er sagt das nicht zum ersten Mal.

Der Klub, der zuletzt seine bislang erfolgreichste Hauptrunde gespielt hatte, will auch unter den Vorzeichen der allumfassenden ­Corona-Wende seine Philosophie nicht verändern. Vielleicht könnte man auch sagen: Der große Vorteil des kleinen Klubs ist, dass er eine deutlich erkennbare Philosophie hat. Es gibt genug Stimmen aus der Branche, die die Fischtown Pinguins bewundern oder gar beneiden. Prey sagt, dass der Kader für die nächste Saison längst steht. Die Zusammenstellung, für die er gemeinsam mit dem Trainerteam um Thomas Popiesch sowie Geschäftsführer Hauke Hasselbring gesorgt hat, stimme ihn optimistisch: „Es ist eine gute Mannschaft, die den gestiegenen Ansprüchen in Bremerhaven gerecht werden kann.“

Wie die nächste Saison ablaufen kann, gehört im Moment zu den unbeantwortbaren Corona-­Fragen. Eishockey ist Kontakt- und Hallensport. Es würden derzeit „viele Diskussionen um des Kaisers Bart“ geführt. So drückt es Prey aus. Die Pinguins wollen bestmöglichst vorbereitet sein. Die Eckdaten sind nach aktuellem Stand: Trainingsstart am 1. August, Saisonstart am 18. September. Sollte sich das für die Spielzeit, in der es erstmals wieder Auf- und Abstieg geben soll, nach hinten verschieben, sei man auch dafür präpariert, sagt der Manager. In diesen Tagen habe er zusammen mit Hauke Hasselbring die Lizenzunterlagen fertiggestellt, um sie zur Prüfung in die DEL-­Zentrale zu schicken. Der Etatansatz liege auf dem Vorjahresniveau, also bei etwas weniger als fünf Millionen Euro. Man müsse glaubwürdig machen, dass er realistisch sei.

Die DEL hatte laut der Deutschen Presse-­Agentur (dpa) vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Engpässe durch fehlende Zuschauereinnahmen erklärt, den freiwilligen Verzicht der Spieler auf Teile ihrer Gehälter zum Teil des Lizenzierungsverfahrens zu machen: Sollten die Klubs bis Ende Mai nicht nachweisen können, 25 Prozent der Gehaltskosten einzusparen, kann jeweils die Lizenz verweigert werden. In einigen Medien war von einem faulen Deal und einer Art Aufstand der Spieler die Rede. Unfug, sagt Prey. Und: „An diesen Diskussionen nehmen wir nicht teil. Das ist kein Thema für die Öffentlichkeit.“

Spieler zum Gehaltsverzicht bereit

Öffentlich geäußert haben sich inzwischen etliche Spieler. Von einem faulen Deal ist dabei eher nicht die Rede. „Wenn es grundsätzlich darum geht, ob wir eine Saison spielen können oder nicht, wäre ich zu einem Gehaltsverzicht bereit“, wird Gerrit Fauser von den Grizzlys Wolfsburg in den „Eishockey-­News“ zitiert. Der Kölner Moritz Müller, Kapitän der Nationalmannschaft, sagte: „Oberste Priorität besitzt der Erhalt des deutschen Eishockeys und seiner Vereine.“

Wesentlich stärker als der Profifußball mit seinem üppigen TV-Vertrag sind Handball-, Basketball- oder Eishockey-Vereine von Zuschauereinnahmen abhängig. Als erste große deutsche Profiliga hatte die DEL am 10. März die Saison beendet. Eine Saison ohne Publikum würde kaum ein Klub überleben, sagt Prey. So etwas wie die ersten beiden Saisonspiele ohne die gewohnte Zuschauerzahl könnte er sich noch vorstellen, eine Geisterspiel-Spielzeit 2020/2021 aber nicht. Nach dpa-Informationen ist notfalls auch ein Saisonstart im Dezember oder Januar denkbar. Dann würde nur eine Hauptrunde ohne Playoffs gespielt. So wie in der abgebrochenen Saison 2019/2020. In der gab es weder einen Meister noch Playoffs. Die Pinguins hatten sich für die K.o-Runde qualifiziert – und damit zumindest theoretisch sogar die Chance auf den Titelgewinn.

Weder zu Manager Prey noch zum Cheftrainer Popiesch würde passen, wenn sie der verpassten Chance noch immer ausführlich hinterherblicken würden. Sie wollen auf das schauen, was jetzt getan werden muss. Ein kleiner Seitenblick auf den bessergestellten Profifußball, der seinen Sport schon wieder ausüben darf, muss aber erlaubt sein. „Ich hoffe“, sagt Prey, „dass der Fußball uns auf seinem Weg ein bisschen mitreißen kann“.