Cai Kaiser ist Cheftrainer der Weser Baskets. Aber noch weiß er nicht, ob er nach dem Meistertitel auch den Aufstieg in die 1. Regionalliga feiern darf. (Frank Thomas Koch)

Der Umbruch, das steht unwiderruflich fest, war mehr als erfolgreich. Im Stile eines Spitzenteams fegten die Weser Baskets durch die 2. Basketball Regionalliga, nichts und niemand konnte sie stoppen. Das mit vielen jungen Talenten gespickte Team kassierte nur eine Saisonniederlage. Doch ein Happy End hat das Drehbuch noch nicht vorgesehen, hinter dem großen sportlichen Erfolg steht ein großes Fragezeichen – der sportlich erreichte Aufstieg ist noch in Gefahr.

Schon vor Beginn der Spielzeit drückten die Verantwortlichen der BTS Neustadt und Bremen 1860 auf den Knopf zum Neustart. Nach dem Abstieg aus der 1. Regionalliga sollte vor allem die Arbeit mit jungen talentierten Spielern im Fokus stehen. Eine Aufgabe, mit der Headcoach Cai Kaiser bestens klar kam, er führte die Mannschaft mit nur einer Niederlage durch die Saison. Für Sportdirektor Dejan Stojanovksi hat das verlorene Spiel gegen den Walldörfer Sportverein aber auch etwas Positives für das junge Team. „Welcher Sportler lernt schließlich nur aus Siegen?“, fragt er. Eine ungeschlagene Spielzeit wäre die Kirsche auf der Torte gewesen, doch den Weser Baskets steht trotz des erfolgreichen Umbruchs die größte Hürde der Saison noch bevor. „Stand jetzt können wir den Aufstieg nicht finanzieren“, sagt Headcoach Cai Kaiser. Schon nach dem Abstieg der vergangenen Saison waren viele Sponsoren abgesprungen. Mannschaft und Trainer blicken also trotz des sportlichen Erfolges in eine ungewisse Zukunft.

Dabei ist auch Cai Kaiser mit einem klaren Ziel zum dritten Mal auf den Trainerstuhl zurückgekehrt. „Ich habe das Ziel, wieder in der 1. Regionalliga zu trainieren“, sagt der ehrgeizige Coach. Dass auch seinem Team der nächste Schritt gut tun würde, zeigt allein schon der Blick auf die Tabelle. Der erste Verfolger TuS Ebstorf musste sieben Niederlagen mehr hinnehmen als der schon seit Februar feststehende Meister aus der Hansestadt.

Auf Sportdirektor Stojanovski warten nun also intensive Tage. Bis zum 15. Mai läuft die kostenlose Meldefrist für die nächste Saison. Die Zeit also ist knapp, um den Etat von 20 000 Euro zu erreichen. „Wir Sportler arbeiten unter Druck am besten, außerdem werde ich mich nicht verrückt machen lassen“, sagt Stojanovksi. Er selbst sieht der Zukunft der Weser Baskets gelassen entgegen, schließlich kennt sich der Gründer der Basketball Akademie Süd bestens mit der Suche nach Sponsoren aus. „Ich hab viele Leute bewegt, die mich in der Arbeit unterstützen. Ich denke, diese Leute sind auch bereit zu helfen“, sagt er.

Auch vor diesem Hintergrund weiß der Sportdirektor um die Argumente, die für das Projekt der Weser Baskets sprechen. In den Vereinen soll neben den Erfolgen der ersten Herren auch weiterhin das Augenmerk auf dem Breitensport liegen. Vor allem aber wollen die Weser Baskets auch in Zukunft mit dem Fördern junger Bremer Talente glänzen. „Bremen hat mit seinem großen Einzugsgebiet ein riesiges Potenzial, worauf so mancher Bundesligastandort neidisch sein kann“, sagt Stojanovski.

Vor eben diesem Hintergrund konnte der Sportdirektor nun den Grundstein für eine positive Zukunft legen. Anfang Juli startet eine Kooperation der Weser Baskets mit dem Bundesligisten EWE Baskets Oldenburg. „Die machen jetzt aber auch nicht den Geldbeutel auf, sondern es ist eine rein sportliche Kooperation“, sagt Stojanovksi. Es geht also zunächst nur um einen Spieleraustausch der Vereine. Der ist aufgrund einer Doppellizenzregelung möglich, weil Spieler unter 23 Jahren in zwei ligaunterschiedlichen Mannschaften aktiv sein dürfen. Die Oldenburger würden die Weser Baskets gerne in der 1. Regionalliga sehen, um jenen Talenten dort Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, die noch nicht den Schritt in den Bundesliga- oder Pro-B Kader geschafft haben. Dass die Oldenburger kein finanzielles Engagement bei den Weser Baskets starten, ist für Stojanovksi kein Beinbruch. „Wir wollen selber auf gesunden Beinen stehen und eine finanzielle Grundlage schaffen. Dann merken die Leute auch, wie ernst wir es mit unserem Projekt meinen.“

Dass die Wahrnehmung nach der sportlich so erfolgreichen Saison vorhanden ist, zeigt die Zusammenarbeit mit den Oldenburgern. Für Stojanovski heißt es nun, weiter Gespräche zu führen und Leute zu überzeugen. Aus diesem Grund wurde eine Weser-Baskets-Gala veranstaltet, um möglichen Unterstützern das Projekt vorzustellen.