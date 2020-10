Carolin Schiff hat während der Corona-Krise so trainiert, als gäbe es die Pandemie nicht. Dies schlug sich in guten Ergebnissen nieder. (Christina Kuhaupt)

Die Premiere gelang in Süd-Niedersachsen: Zum Start der Cross-Bundesliga gewann die Radsportlerin Carolin Schiff gleich beide Rennen auf dem Kurs in Bad Salzdetfurth. „Das hat gepasst, ich bin zufrieden“, kommentierte die Bremerin die ersten Bundesliga-Siege in ihrer Karriere. Sie übernahm damit wenig überraschend den Spitzenplatz der Eliteklasse – und ist nun erst recht motiviert: „Natürlich will ich die Führung verteidigen.“ Das lässt sich gut nachvollziehen. Allerdings gibt es ein Problem.

Denn wann genau das nächste Rennen ausgetragen wird, ist Carolin Schiff – die vor Bad Salzdetfurth bereits den Weser-Ems-Cup in Syke gewonnen hatte – nicht ganz klar. Sicher ist, dass nun eine Pause von mehreren Wochen vor ihr liegt. Erst im Dezember steht wieder ein Bundesliga-Wettbewerb in ihrem persönlichen Rennkalender. „Man weiß wieder nicht, was auf einen zukommt“, sagt Schiff. Das passt irgendwie zu einer Saison, die auch im Radsport von der Corona-Pandemie und deren Folgen geprägt wird.

„Es war schwer, sich zu motivieren“

Denn im Frühjahr, als die Straßensaison eigentlich losgehen sollte, ging plötzlich auch auf zwei Rädern nichts mehr. Die vielen Absagen waren dabei nur der eine negative Aspekt. Für den anderen sorgten die ungewissen Aussichten: Geht es irgendwann noch einmal los oder wird in diesem Jahr womöglich gar kein Rennen mehr ausgetragen? „Es war schwer, sich damals zu motivieren“, erinnert sich Carolin Schiff an die vielen Fragen der ersten Jahreshälfte.

Sie entschied sich damals für ein „strukturiertes Training“. Soll heißen: Die Bremerin absolvierte ihr normales Pensum, saß also zwischen zehn und 20 Stunden in der Woche auf dem Rad und erledigte auch die wöchentliche Einheit im Studio. Daneben setzte sie sich aber noch individuelle Ziele inklusive der notwendigen Leistungsspitzen – ganz so, als gäbe es Wettbewerbe, auf die es sich vorzubereiten gilt.

Deshalb war Carolin Schiff ziemlich fit, als es im August wieder losging. Die Gewissheit, auch unter Wettkampfbedingungen eine gute Leistung abliefern zu können, hatte sie indes nicht: „Ein Rennen lässt sich nicht nachempfinden, deshalb war ich mir nicht sicher, ob das reicht.“ Es reichte, so viel lässt sich inzwischen sagen: Bei den deutschen Meisterschaften auf den Sachsenring bei Chemnitz fuhr die Bremerin Ende August auf den fünften Rang. „Das war absolut in Ordnung“, findet Carolin Schiff. Für das nächste große Rennen galt das auch. Allerdings war der zweite Platz bei den deutschen Berg-Meisterschaften im September schon mit einer kleinen Enttäuschung verbunden: Eigentlich hatte sie den Titel aus dem Vorjahr beim Rennen im Sauerland ja verteidigen wollen. Lange schien die nächste Meisterschaft sehr gut möglich. In der sechsköpfigen Führungsgruppe hatten sich neben Carolin Schiff auch Gudrun Stock und Beate Zanner befunden, also gleich drei Fahrerinnen aus dem Team Maxx-Solar Lindig.

Das Trio kontrollierte das Geschehen. Dann setzte sich in Gudrun Stock aber ausgerechnet eine Teamkollegin rund ein Drittel vor dem Ende der insgesamt 73 Kilometer ab. Keine der vier anderen Fahrerinnen wollte oder konnte die Lücke schließen. Auch Carolin Schiff nicht: „Ich fahre ja nicht meiner Kollegin hinterher.“ Ihr blieben also nur noch der Sprint um Platz zwei und die Erkenntnis einer falschen Taktik – Schiff hatte einfach zu lange gewartet mit ihrer Attacke.

Wie lange sie nun warten muss, bis endgültig Klarheit herrscht über den Fortgang der Cross-Saison, ist dagegen unklar. „Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir eine lange Saison haben werden“, sagt Carolin Schiff.