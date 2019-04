Er will mehr, als nur die Aufstellungen durchzusagen. Er will die Leute unterhalten. Detlev Allroggen ist nicht nur auf Platz 11 der Mann am Mikrofon, sondern auf diversen Plätzen im Bremer Amateurfußball. Hier zum Beispiel beim Duell zwischen dem Brinkumer SV und dem Bremer SV. (Thorin Mentrup)

Bremen. Detlev Allroggen erinnert sich gerne zurück. Es war ja auch ein besonderer Tag, als der BSC Hastedt Borussia Mönchengladbach zum DFB-Pokalspiel auf Platz elf zu Gast hatte. Dieser 19. August kann getrost als der größte Tag in der Hastedter Vereinsgeschichte bezeichnet werden, schließlich hatte der kleine Bremen-Ligist zuvor noch nie auf so einer großen Bühne gestanden, noch nie ein Pflichtspiel gegen einen Bundesligisten bestritten. „Ein echter Höhepunkt“, sagt Detlev Allroggen. Das war es auch für ihn selbst. Noch nie zuvor war er bei einem Spiel solcher Größenordnung Stadionsprecher.

Der 58-Jährige zählt zu einer Minderheit. Stadionsprecher, oder amtlich gesagt: Platzsprecher, sind rar gesät im Bremer Amateurfußball. Detlev Allroggen zählt noch zu den bekanntesten. Er ist schon viel herumgekommen. Beim ATSV Sebaldsbrück, FC Union 60, Brinkumer SV und BSC Hastedt war er der Mann mit dem Mikrofon in der Hand, um die Zuschauer mit den notwendigen Informationen zu versorgen. Aber allein dabei belässt er es nicht. „Es gehört dazu“, sagt er. Um die Durchsage von Aufstellungen, Torschützen oder Zuschauerzahlen kommt er nicht herum. Es kommt Detlev Allroggen aber vor allem darauf an zu unterhalten.

So hielt er sich auch nicht während dieses besonderen Spiels in der Sprecherkabine auf, sondern marschierte die Tartanbahn auf und ab, hielt die Leute an und quatschte mit ihnen. Quasseln, das haben ihm schon viele bestätigt, kann er. Er musste es in gewisser Weise schon in seinem früheren Berufsleben als Offizier der Heilsarmee können. Sonntags stand der gebürtige Gelsenkirchener zweimal auf der Kanzel, auch auf den Straßen predigte er das Evangelium, ehe er in die Versicherungsbranche wechselte. Auf Menschen zugehen konnte Detlev Allroggen schon immer. „Ich quatsche gerne mit Leuten. Ich bin dann voll in meinem Element“, sagt der 58-Jährige.

Es kann mit ihm auch schon mal durchgehen. Beim besagten DFB-Pokalspiel sollte er den – am Dienstag zurückgetretenen – Präsident Reinhard Grindel kurz kennenlernen. „Ich wurde herbeigewinkt, um einmal dem DFB-Präsidenten ‚Guten Tag‘ zu sagen. Und wie ich so bin, bin ich gleich mit meinem Mikro hin und hab‘ gesagt: 'Jetzt kann ich persönlich unseren DFB-Präsidenten Reinhard Grindel begrüßen, der es sich nicht hat nehmen lassen, hier zu sein'“, erzählt Allroggen.

Dumm nur, dass er den DFB-Präsidenten lieber nicht erwähnt hätte. „Fünf Minuten später kam ein Verantwortlicher und sagte: 'Wie kannst Du so einen Fehler machen? Jetzt haben wir die Scheiße an den Hacken. Jetzt wissen die Fans aus Gladbach, dass der Grindel da ist“, erzählt Allroggen. Er staunte jedenfalls nicht schlecht, als die Gladbach-Fans umgehend Transparente ausrollten und anfingen zu buhen. Grindel war zu Amtszeiten bei Bundesliga-Fans nicht eben beliebt.

Ja, so war das. Aber normalerweise ist alles viel kleiner. Im Schnitt kommen zu den Spielen, bei denen Detlev Allroggen für gute Unterhaltung sorgen will, gerade mal hundert Zuschauer. Oft genug sind es weniger. Es ist nicht so, dass die Massen zu den Bremer Fußballplätzen strömen, nur weil dort ein Platzsprecher ist. Trotzdem verzehren sich die Vereine geradezu nach ihnen. Anders ist es auch nicht zu erklären, dass Detlev Allroggen nun schon bei vier Vereinen im Einsatz war. Im Laufe der Jahre sind aber auch seine Ansprüche gestiegen. „Ich brauche eine vernünftige Anlage, ohne geht es nicht. Ich will reagieren können, auf das, was vor Ort passiert und nicht irgendwelche Regler schieben müssen“, sagt der Platzsprecher.

Er geht in diesem Punkte inzwischen keine Kompromisse mehr ein. Dass nach einer gewissen Zeit bei seinen Stationen irgendwann Schluss war, schiebt er auf eine „gewisse Vereinsmeierei“. Im Laufe der Jahre hat er es sich angewöhnt, auch mal „Nein“ zu sagen, wenn seine Vorstellungen vom Verein nicht umgesetzt werden. „Ich war überall mit viel Herzblut dabei, und das tut dann weh, wenn man gehen soll, nur weil im Verein unterschiedliche Meinungen herrschen oder man nicht bereit ist, Geld für eine Anlage auszugeben.“

Die Begeisterung für den Amateurfußball bleibt. „Das ist die größte Voraussetzung“, sagt er. Eine gewisse Eloquenz sei ebenfalls von Vorteil. Und nicht zu vergessen: Respekt vor dem Gegner. „Ich spreche explizit von Gästen, nicht Gegnern. Ich finde, es gehört dazu, dass sich die Gäste wohlfühlen. Ich will alle unterhalten. Und das Schöne am Amateurfußball ist ja: Es ist alles irgendwie noch echt.“