„Wir haben einen Antrag gestellt und warten auf den Bescheid“: Brinkums Abteilungsleiter Jörg Bender (links) möchte die Entscheidung des Norddeutschen Fußball-Verbands nicht weiter kommentieren. (Thorin Mentrup)

Die Hoffnung auf einen Aufstieg in die Regionalliga Nord währte nur wenige Wochen: Nachdem der Bremer Fußball-Verband (BFV) die Bremen-Liga-Saison annulliert und deren Spitzenreiter Brinkumer SV mittels einer Quotienten-Regelung zum Aufstiegskandidaten gekürt hatte, reagierte nun der Norddeutsche Fußballverband (NFV). Danach sehen die Modalitäten des kürzlich erfolgten Saisonabbruchs der vierten Liga weder Absteiger aus der Regionalliga Nord noch Aufsteiger in diese Spielklasse vor. Mit anderen Worten: Die Brinkumer müssen in der Bremen-Liga bleiben. Und was sagen sie dazu? Eigentlich nichts. Abteilungsleiter Jörg „Jogi“ Bender möchte die Pressemitteilung des NFV noch nicht allzu ausführlich kommentieren. Er sagt: „Wir haben einen Antrag gestellt und warten auf den Bescheid.“

Mit neun anderen Oberligisten aus Schleswig Holstein, Niedersachsen und Bremen – aus Hamburg kam kein Antrag – hatte sich der Brinkumer SV um eine Lizenz beworben und Unterlagen eingereicht. Wenn diese Klubs nun keine Chance mehr auf einen Gang in die Regionalliga besitzen, dürfte ihnen schon bald mitgeteilt werden, auf welchen Gründen die Entscheidung des NFV-Präsidiums beruht. Insofern ist es formal natürlich richtig, die Erklärung des Verbandes abzuwarten. Aber natürlich hat sich Jogi Bender bereits seine Gedanken über die Situation gemacht – wirklich zu überraschen vermochte der Verzicht auf Aufsteiger ja auch nicht. Wer in der Oberliga lediglich eine Handvoll Spiele absolviert hat – im Fall des Brinkumer SV waren es acht –, besitzt keine besonders guten Argumente für eine sportliche Qualifikation zur nächsthöheren Spielklasse. Das weiß auch Jogi Bender. Er macht in dieser Sache jedoch zwei Seiten aus: „Es gibt eine sportliche und eine rechtliche.“

Insofern werde man die Begründung durch den NFV abwarten und sich dann mit anderen Oberligisten ins Vernehmen setzen. Namentlich sind dies: der SV Todesfelde (einziger Bewerber aus Schleswig-Holstein) sowie Germania Egestorf-Langreder und der Heeslinger SC (die Quotienten-Besten der beiden niedersächsischen Staffeln). Die vier Vereine haben etwas gemeinsam. Sie wären aufgestiegen, hätte der NFV wie im Vorjahr seine Regionalliga aufgestockt. Darauf wurde diesmal verzichtet, vor dem Hintergrund einer sportlich weniger aussagekräftigen Spielzeit und in der Absicht, die mittlerweile 22 Mannschaften umfassende Liga nicht noch weiter zu vergrößern. „Aber nur zu sagen: Wir wollen keine größeren Staffeln und deshalb gibt es keine Aufsteiger, kann nicht die Argumentation sein“, findet Jogi Bender. Er ist sich sicher, dass es sich das NFV-Präsidium „nicht leicht“ gemacht hat und kann sich auch vorstellen, in rechtlicher Hinsicht von der Begründung überzeugt zu werden.

Aber eigentlich geht es Bender und dem Brinkumer SV bereits um etwas anderes: Gemeinsam mit den anderen Oberligisten wird man darüber nachdenken, ob die Entscheidung einer rechtlichen Überprüfung standhalten kann. „Das wird eine Überlegung sein“, sagt Jogi Bender.