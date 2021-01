Dauergespräche über die Spielplan-Korrekturen: Nils Ruttmann (Mitte), Manager des Basketball-Zweitligisten Eisbären Bremerhaven. (Sven Peter (Hansepixx))

Nils Ruttmann, Ende 30, hat womöglich schon ein paar graue Haare. Das kommt vor in dem Alter und wenn man eher der dunkle Typ ist. Wenn man dazu den recht dynamischen Beruf eines Basketball-Managers hat, und das in diesen ungeordneten Corona-Zeiten, wird das noch mal wahrscheinlicher. Gut für Nils Ruttmann, dass er auch so der Typ ist, der sagt, dass Jammern nix hilft und dass seine Eisbären Bremerhaven aktuell bei vier ausgefallenen beziehungsweise noch nachzuholenden Spielen stehen. Nur vier. Heidelberg steht aktuell bei sechs, Nürnberg bei sieben. „Wenn ich mir vorstelle, dass wir noch sieben oder acht Nachholspiele hätten, dann hätte ich ein paar graue Haare mehr“, sagt Ruttmann. Bis zum 10. April soll die Hauptrunde durch sein, nur wenig später die Play-offs beginnen.

An diesem Samstag soll das Eisbären-Spiel in Paderborn nachgeholt werden. Danach stehen die Eisbären allerdings immer noch bei minus vier. Eigentlich war für diesen Sonnabend das Heimspiel gegen Karlsruhe vorgesehen, welches nun seinerseits wieder verschoben und für das ein bislang noch nicht gefundener Termin fixiert werden muss. So geht es halt zu in der Saison der Pro A, der zweiten Basketball-Bundesliga, nicht nur bei den Eisbären. Die Überraschungen und Wendung entstehen nicht nur durch die geworfenen oder nicht geworfenen Körbe. Anfang November hatten an einem Doppelspieltag – wahrscheinlich – Hagener Spieler erst Nürnberger Spieler und dann Nürnberger Bremerhavener Spieler angesteckt. Für die Eisbären folgte eine vierwöchige Quarantäne-Pause, an deren Ende man dann auch noch die Stadthalle umwidmete. Sie wurde zum Bremerhavener Impfzentrum und steht bis auf Weiteres für die Heimspiele nicht zur Verfügung. Die Trainingsarbeit wurde zum Stückwerk, der Spielplan zum Puzzlespiel, die Logistik zur Herausforderung.

Mehr zum Thema 2. Basketballliga Pro A Bremerhavener Eisbären verlassen den Käfig Die Corona-bedingte Zwangspause ist beendet. Weil im Trainingscenter aber noch nicht gespielt ... mehr »

Der Plan nach dem Wiedereinstieg in den Spielbetrieb: erst mal nur Auswärtsspiele, und dann am 16. Januar endlich wieder ein Heimspiel. Das erste seit Ende Oktober. Zwar nicht wie damals noch mit Zuschauern und in der Stadthalle. Aber immerhin im heimischen Trainingscenter am Amerikaring und mit an den Wänden angebrachten Pappkameraden. Wie viele andere Profivereine auch hatten die Eisbären die unumgängliche Geisterkulisse durch eine Fanaktion versucht, etwas weniger gespenstisch wirken zu lassen. Zum, eher symbolischen, Preis von zehn Euro konnten Anhänger des Klubs einen Pappkameraden von sich selbst anfertigen lassen. Der soll bei allen Heimspielen aufgestellt und darf am Saisonende behalten werden, versehen mit den Autogrammen der Profis. 200 Eisbären-Fans hätten bislang mitgemacht, sagt Ruttmann.

Sich den Anhängern präsentieren

Der Plan mit dem 16. Januar konnte jedoch aus technischen Gründen nicht eingehalten werden. Es hakt noch beim Streaming. Die Spiele der Pro A sollen live gezeigt werden. Nicht nur, weil der Liga-Verband das so will. „Wir haben ja alle ein Interesse daran“, sagt der Eisbären-Manager. Das Streaming auf sportdeutschland.tv bietet die Möglichkeit, sich den Anhängern zu präsentieren oder neue zu gewinnen. Die Sponsoren haben eine Plattform, auf der sie sichtbar werden können.

Also das nächste Auswärts- statt endlich wieder ein Heimspiel. Gerade noch rechtzeitig und eher zufällig konnte die Planänderung eingetütet werden, so dass unter der Woche die üblichen Video-Studien auf den richtigen Gegner ausgerichtet werden konnten. Auch gegen Paderborn darf ein enges Match erwartet werden. Die Eisbären waren nach ihrer Quarantäne-Pause schwer in Tritt gekommen und hatten zuletzt drei turbulente Endphasen erlebt. Einmal gewannen, zweimal verloren sie dabei knapp. In der Tabelle rutschten sie auf Rang vier runter. Die Play-offs, die es für die besten acht gibt, sind bislang aber weiter sehr realistisch. Außerdem: Nach der Paderborn-Reise wären noch 18 Spiele zu absolvieren. Zwei Drittel davon in Bremerhaven.