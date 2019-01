Bastian Steger ist in Top-Form, doch der Mannschaftserfolg bleibt aus. (Frank Koch)

Bastian Steger: Ah, das ist schwer. Es war schon sehr bitter, dort mit zig Matchbällen zu verlieren. Wir wussten, dass wir eine Chance haben, wenn Düsseldorf ohne Timo Boll antritt – so eine Chance hat man nicht alle Tage. Und es ist einfach nur schade, dass uns am Ende ein, zwei Pünktchen gefehlt haben.

Er hat uns gesagt, dass wir alle gut gespielt und gekämpft haben. Dass wir uns deshalb nichts vorzuwerfen haben. Und dass auch wieder Siege kommen werden, wenn wir so weitermachen.

Ich bin sehr zufrieden, wie es gerade läuft – auch mit der Bilanz. Immerhin ist die Liga sehr stark besetzt. Ich hoffe, dass es für mich so weitergeht.

Das ist ärgerlich, ja. Aber das ist dann halt so. Und man darf nicht vergessen, dass wir in den beiden letzten Spielen gegen Düsseldorf und Ochsenhausen Außenseiter waren – alles andere als eine Niederlage wäre eine Überraschung gewesen.

Vielleicht fehlt uns einfach mal etwas Glück. Es ist ja nunmal so, dass im Tischtennis ein, zwei Bälle schon einen Satz entscheiden. Hunor (Szöcs, Anm. d.Red.) fehlt vielleicht noch etwas Selbstvertrauen, um auch mal ein knappes Spiel zu gewinnen. Gustavo (Tsuboi) war als Neuzugang zu Saisonbeginn sicherlich noch etwas nervös, er wird aber immer stärker. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass es bald aufwärts geht.

Natürlich hatten wir uns erhofft, weiter vorne zu stehen. Aber diese Liga ist einfach sehr ausgeglichen, das Niveau ist sehr eng beieinander. Das macht es spannend, kann aber auch fatale Folgen haben.

Im Grunde ja. Man müsste schon einen wirklich guten Lauf haben, um da oben nochmal ranzukommen – aber das ist ganz schwer.

Auf jeden Fall. Der Pokal hat einen ähnlich hohen Stellenwert wie die Play-offs, auch da sind nur vier Mannschaften dabei. Es ist ein toller Erfolg, beim Final-4 dabeizusein, und das entschädigt auch ein wenig.

Auf jeden Fall erhöht das unsere Chancen. Ich erwarte ein sehr ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften die Möglichkeit haben, ins Endspiel einzuziehen. Aber klar: Es wäre sensationell, das Pokalfinale zu erreichen.

Das ist schon ein Spiel, in dem ein Sieg möglich ist. Ich will auf jeden Fall gewinnen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in der Lage sind, Grenzau zu schlagen.

Das Gespräch führte Frank Büter.

Zur Person

Bastian Steger (37) spielt seit 2014 für den SV Werder. Der zweifache Deutsche Einzelmeister ist aktuell die Nummer 47 in der Weltrangliste. In der laufenden Saison steht Steger mit einer Bilanz von 11:4 Siegen ligaweit auf Position vier.