Dieser Mann hat die Welt gesehen, das darf man so sagen. 52 Länder hat Gerd Rach bereits bereist, zumeist in der Funktion als Hockeytrainer. Gerhard Peter Rach, so sein vollständiger Name, ist inzwischen 70 Jahre alt. „Ich bin jetzt Rentner“, sagt er. Aber tatsächlich im Ruhestand ist Gerd Rach noch längst nicht. Zurzeit betreut der gebürtige Münchner Klubteams in Kenia. Und er verfolgt noch ein großes Ziel: Rach möchte 2020 bei den Olympischen Spielen in Tokio noch einmal als Nationaltrainer ein Auswahlteam coachen. „Das ist mein Wunsch – und ich habe da auch schon was im Köcher.“

Diplomtrainer Gerd Rach weiß, wie es sich anfühlt, bei Olympischen Spielen zu sein. 2004 war es, in Athen. Dort hat er die Herrennationalmannschaft Indiens betreut. Als Rach in Indien, immerhin eine der führenden Hockey-Nationen, als Nationaltrainer vorgestellt wurde, als erster ausländischer noch dazu, da staunte die Fachwelt – „und ich selbst am meisten“, sagt Rach. Im Rückblick war es für ihn ein echtes Highlight, das damals kriselnde Team in seiner Amtszeit von Weltranglistenplatz elf wieder bis auf Rang vier und bei den Spielen in Athen auf Platz sieben geführt zu haben. Und es sei der Wahnsinn gewesen, mit Indien im benachbarten Pakistan vor 70 000 Zuschauern zu spielen, „so etwas“, sagt Gerd Rach, „muss man mal erlebt haben“.

Trainer auf mehreren Kontinenten

Erlebt hat Gerd Rach so einiges. Er hat als Trainer unter anderem in Bangladesch gearbeitet. In Simbabwe war er. In Spanien. In Ägypten. In Ghana und Dubai. Und immer wieder auch bei diversen Vereinsmannschaften in Deutschland, die er zu Aufstiegen und Meisterschaften führte. Mit Frau und zwei Kindern lebt Rach in München. Länger als zwei, maximal vier Wochen ist er während seiner Auslandsengagements nie weg gewesen von zu Hause, verbrachte also viel Zeit im Flugzeug, um zwischendurch bei seinen Lieben zu sein.

Rach spricht Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch. Dazu ein wenig Arabisch, Suaheli, Hindi und Bengali. „Das wichtigste Werkzeug eines Trainers ist die Sprache“, sagt Rach. Zum einen, weil man verstehen müsse, was die Spieler über einen selbst reden würden. Zum anderen, um das Team und dabei insbesondere die Leitwölfe richtig ansprechen, richtig anpacken zu können. „Die Häuptlinge im Griff haben, Grenzen setzen im richtigen Ton und doch alle, die Guten wie die Schlechten im Team, gleich behandeln“, das ist über Jahrzehnte seine Devise gewesen.

Erfolgreich in Bremen

Auch in Bremen hat Gerd Rach das seinerzeit so gehandhabt, in der 1980er-Jahren, als er beim Club zur Vahr tätig war. Es war seine längste Trainerstation überhaupt – „eine sehr schöne Zeit und ein Meilenstein in meiner Karriere“, sagt Rach. Als er 1981 nach Bremen kam, „war mit dem Club nix los, da war sogar Delmenhorst stärker“. Als er den Club verließ im Herbst 1989, hatte Rach die bis heute erfolgreichste Ära im Bereich des Damenhockeys eingeleitet. Mit einer blutjungen und mit vielen Talenten gespickten Mannschaft war der Club zur Vahr unter seiner Regie sowohl in der Halle (ab 1986) als auch auf dem Feld (ab 1988) in der 1. Bundesliga vertreten. Es war die Hochzeit des Clubs – und eben diese Phase hatte Gerd Rach entscheidend mitgeprägt.

„Pitsch-Patsch-Bumm“ – damit konfrontiert, muss Gerd Rach lachen. „Ja, sagt er dann, „das war damals mein Spruch.“ Pitsch-Patsch, das stand für Nicola Schütte, die dribbelstarke Vorbereiterin im CzV-Team. Und Bumm, das war Heike Gehrmann, die Vollstreckerin, 56-fache Nationalspielerin und Olympiateilnehmerin 1988 in Seoul. Spielerinnen von internationalem Niveau, sagt Rach anerkennend. Und auch eine gewisse Andrea Kleinert (heute Schmedes) sei ihm noch im Gedächtnis, erzählt der Weltenbummler: „Andi war keine einfache Spielerin, aber eine herausragende.“

Rach erinnert sich gerne und gut an diese Zeit in Bremen. An den Marktplatz, wo er sich gerne mal niedergelassen hat. An das tolle Damenteam, „das war ein echtes Brett, mit denen in der Bundesliga zu spielen!“. An die Entwicklung, die der Club zur Vahr in dieser Zeit nicht nur sportlich, sondern auch strukturell genommen hat. Das klare Bekenntnis zum Leistungssport. Der Bau einer neuen Halle und später eines Kunstrasenplatzes. „Es war schon erstaunlich, wie weit wir mit all diesen Dingen gekommen sind“, sagt Gerd Rach und ergänzt: „Ja, das war wirklich eine sehr schöne Zeit!“.

Nur noch sporadischer Kontakt

Die Erinnerungen an all diese Dinge sind geblieben. Kontakte nach Bremen pflegt Gerd Rach indes nur noch ganz vereinzelt und sporadisch. Etwa zu Andrea Schmedes, die über ihn sagt: „Gerd war ein cooler, aber auch ein etwas verrückter Typ, der immer für einen Spaß zu haben war.“ Oder zu Nico Stankewitz, damals Jugendspieler beim CzV unter Gerd Rach, heute als Sportdirektor quasi sein Amtsnachfolger. Aus den Augen, aus dem Sinn, heißt es ja so schön. Und das galt offenbar auch anlässlich der 100-Jahr-Feier des Clubs im Jahr 2005. „Ich bin nicht eingeladen worden“, sagt Gerd Rach. Das fand er damals nicht gut – und heute auch noch nicht. „Aber“, sagt er, „Dank bekommt man von Kindern und Jugendlichen, nicht von Erwachsenen – das ist dann halt so.“

Bremen und Gerd Rach, das war indes nicht nur das erfolgreiche Kapitel beim Club zur Vahr. Denn es gab noch eine zweite, kürzere Bremer Episode, die indes so gar nichts mit dem Hockey, also der eigentlichen Materie des früheren Bundesligaakteurs von Uhlenhorst Mülheim, zu tun hatte. Gerd Rach heuerte nämlich als Marketing-Manager bei den Handballerinnen des TuS Walle Bremen an, die damals noch in der Zweiten Liga angesiedelt waren, aber schon im Sommer 1991 den ersten von insgesamt fünf deutschen Meistertiteln gewannen. Der Kontakt wurde von Walles Mäzen Volker Brüggemann eingefädelt, „er war der große Macher beim TuS Walle, und er hat mir ein unmoralisches Angebot gemacht“, sagt Gerd Rach. Als Hockeytrainer beim Club zur Vahr habe er bereits gutes Geld verdient, „doch Brüggemann hat mir das Fünffache geboten“.

Engagement beim TuS Walle

Rach kümmerte sich also beim TuS Walle um die Vermarktung. Mit seinem „bayerischen Dickschädel“ fädelte er mehrere finanziell lukrative Deals mit Sponsoren ein und sorgte bei den Heimspielen regelmäßig für eine mit vielen hochkarätigen Gästen besetzte VIP-Lounge. Und er flog im Spätherbst 1990 zur Handball-Weltmeisterschaft der Frauen nach Südkorea, um dort die Verpflichtung der russischen Weltklassespielerin Marina Basanova einzutüten – „die habe ich nach Bremen geholt“, sagt er nicht ohne Stolz.

Gerd Rach, der Reisende in Sachen Hockey, hat viel zu erzählen aus seinem bewegten Leben. Etwa von geheimen Treffen mit asiatischen Verbandsoberen in Hotelzimmern. Von Whiskeyflaschen aus dem Duty-Free-Shop, die dabei eine gewisse Rolle spielten. Von Engagements in Ländern, in denen man sich ohne Personenschutz kaum aus dem Hotel traut. Von Olympiaausscheidungen, die einen unerwarteten, weil manipulierten Verlauf genommen haben sollen. Und auch von der Schwierigkeit, ausländische Arbeitgeber daran zu erinnern, das Gehalt pünktlich auszuzahlen. Die Zeit in Bremen aber, „das war schon großes Kino“, sagt Gerd Rach, der Weltenbummler im Unruhestand.

Zur Person

Gerd Rach (70)

war in den 1980er-Jahren verantwortlicher Hockeytrainer beim Club zur Vahr. Der gebürtige Münchner führte die Damenmannschaft in der Halle und später auch auf dem Feld bis in die 1. Bundesliga – es war die bis heute erfolgreichste Ära in der Vereinshistorie.