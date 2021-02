Heiß auf Eis: Filip Reisnecker gilt als eine der größten Nachwuchshoffnungen im deutschen Eishockeysport. (Jasmin Wagner)

Filip Reisnecker gilt als eines der Top-Talente im deutschen Eishockey. Als Diamant, der noch geschliffen werden müsse, hat Alfred Prey den deutschen U 20-Nationalspieler beschrieben. Prey ist der Teammanager der Fischtown Pinguins – und der Mann, der dieses vielversprechende Nachwuchstalent im vergangenen Sommer nach Bremerhaven gelotst und mit einem Zweijahresvertrag bis Sommer 2022 ausgestattet hat. Er habe viel Vertrauen gespürt, sagte Filip Reisnecker bei seiner Vorstellung. Vertrauen, das er nun zurückzahlen will.

Sieben Pflichtspiele hat Filip Reisnecker bis dato für die Pinguins absolviert, nach einigen Einsätzen vorab beim Magenta-Sport-Cup feierte er am 9. Januar beim 2:0 in Krefeld sein Debüt in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Vorher konnte der gebürtige Tscheche noch nicht mitwirken, aus gutem Grund. Denn Reisnecker gehörte über die Jahreswende zum Aufgebot der deutschen U 20-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Edmonton/Kanada.

Eine WM, die Reisnecker noch lange in Erinnerung bleiben wird. Denn kaum war das Team nebst Betreuerstab in Kanada angereist, gab es erste Hiobsbotschaften in Form von positiven Coronatests. Allein neun Spieler waren am Ende betroffen. Einer davon: Filip Reisnecker. „Das war ein sehr großer Schock“, sagt der 19-Jährige. Mehrfach sei er vorher getestet worden, immer negativ. Und nun das, „das war ein denkbar schlechter Zeitpunkt“. Während Deutschland mit einem Rumpfteam von nur 14 Feldspielern und zwei Torhütern in die Titelkämpfe startete, saß Reisnecker ebenso wie die anderen betroffenen Teamkameraden abgeschirmt in seinem Hotelzimmer. Die Mahlzeiten wurden ihm vor die Tür gestellt. Kontakt zur Außenwelt hatte er während der Quarantäne nur über sein Smartphone und bei Online-Sitzungen mit der Mannschaft.

Der Krankheitsverlauf sei zum Glück leicht gewesen, sagt Reisnecker, er habe nur etwas Fieber gehabt. Geschmerzt hat ihn die Erkrankung trotzdem, „ich wollte doch so gerne dabei sein bei dieser Weltmeisterschaft“. Die ersten drei Gruppenspiele verpasste er, am Ende durfte Filip Reisnecker aber doch noch auflaufen. Nach 16 Tagen im Zimmer und ohne Training auf dem Eis kehrte er für zwei Spiele ins Aufgebot von Headcoach Tobias Abstreiter zurück. Reisnecker spielte zum Abschluss der Hauptrunde gegen die Schweiz (5:4) und auch im Viertelfinale beim knappen 1:2 gegen Russland. „Das war unglaublich knapp, da haben wir ein wirklich gutes Spiel gemacht“, sagt Filip Reisnecker. „Wer weiß, was ohne die Coronafälle für uns möglich gewesen wäre.“ Die Erfahrung, das sagt er auch, möchte er aber trotz der negativen Begleitumstände auf keinen Fall missen, „es war toll, dabei gewesen zu sein!“

Dabei sein ist nun auch seine Devise im Team der Pinguins. Dabei sein und lernen. Beim Deggendorfer Schlittschuhclub hat Reisnecker in der Vorsaison in 37 Oberligaspielen noch starke 39 Scorerpunkte erzielt (12 Tore, 27 Assists). Aktuell steht er nach seinen sieben Partien mit durchschnittlich neun Minuten Eiszeit noch ohne Scorerpunkt da. Das sei nicht schlimm, sagt der Stürmer. Da gäbe es derzeit andere Dinge, die er lernen müsse. Taktische Dinge, die vor allem auch sein Defensivverhalten betreffen. Mit Thomas Popiesch und Martin Jiranek habe er zwei sehr gute Trainer, sagt Filip Reisnecker. „Beide wollen mich besser machen – jeden Tag. Sie reden viel mit mir, wir analysieren Spielsituationen und machen Extratraining.“

Der junge Offensivmann ist mit Eifer dabei. Er ist wissbegierig und bereit, hart zu arbeiten, um perspektivisch mehr Eiszeit zu bekommen. Diese Einstellung, diese Zielstrebigkeit hat ihn schon als Jugendlicher ausgezeichnet. Filip Reisnecker ist wechselweise in Tschechien und Deutschland aufgewachsen. Als Junior stürmte er für die U 16 des HC Pilsen, dann wechselte er nach Mannheim, „mit 14 und ohne Familie“, sagt Reisnecker. Er hat früh gelernt, auf eigenen Beinen zu stehen. Sich selbst zu organisieren. Mit 17 etwa zog es ihn für eine Saison in die Ontario Hockey League nach Kanada, wo er in einer Gastfamilie lebte, „auch die Zeit hat mir viel gebracht“, sagt er.

Die Schule hat Filip Reisnecker bei allen sportlichen Herausforderungen und Ortswechseln derweil nie aus den Augen verloren. Mit einer Art Online-Studium bereitet er sich aktuell auf sein Abitur vor. Wenn die laufende Saison vorbei ist, schildert er, wird er nach Tschechien fahren, um dort seine Abschlussprüfungen zu schreiben. Sein Berufswunsch, das ist an dieser Stelle leicht zu erahnen, ist indes eine Karriere als Eishockeyprofi. Eine Karriere, die ihn weit bringen soll. Dafür brennt er, dafür nimmt er auch Opfer in Kauf.

Eisarena und Schule, Schule und Eisarena, das ist sein tägliches Programm. „Man bekommt nichts geschenkt, sondern muss sich alles hart erarbeiten“, weiß Filip Reisnecker. In Deggendorf hatte er eine gute Saison gespielt, danach war er bereit für den Wechsel in eine höhere Liga. Die Anfrage aus Bremerhaven habe gepasst, sagt er, „hier kann ich mich spielerisch weiterentwickeln“. Er sei unglaublich dankbar dafür, dass er nun, mit 19, schon die Möglichkeit habe, in der DEL zu spielen, „ich genieße es!“. Und es sei eine unglaubliche Erfahrung, mit Spielern wie Mike Moore oder Jan Urbas trainieren und von ihnen lernen zu können. Eingewöhnungsprobleme gab es überdies keine, zumal die Pinguins mit Tomas Pöpperle, Vladimir Eminger, Stanislav Dietz und Dominik Uher gleich vier weitere gebürtige Tschechen im Kader haben.

Die hohe Trainingsbelastung oder die phasenweise sehr enge Taktung des Spielplanes stören Filip Reisnecker nicht, das steckt der Jungspund fröhlich weg. „Wir können doch auch froh sein“, sagt Reisnecker mit Blick auf die Corona-Pandemie und die vielen damit einhergehenden Einschränkungen, „dass wir unseren Job ausüben und Eishockey spielen dürfen.“ Ärgerlich sei dabei nur, dass man ohne Fans auskommen müsse. Aktuell spielen die Pinguins in der DEL Gruppe Nord ganz vorne mit. Und geht es nach Filip Reisnecker, der auch dem Olympia-Perspektivteam des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) angehört, darf es auch gerne so weitergehen. „Wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen, die Playoffs erreichen und dort so weit wie möglich kommen.“

Zur Sache

Jan Urbas positiv getestet

Knapp sechs Wochen nach Saisonstart hat die Corona-Pandemie nun auch die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) erreicht und für erste Spielverlegungen gesorgt. Bei den Fischtown Pinguins ist Jan Urbas positiv auf Corona getestet worden, wie der Verein erklärte. Die Infektion des Pinguins-Stürmers sei am Mittwochmorgen diagnostiziert worden. Demnach sei der 32-Jährige symptomfrei und habe sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben. Alle im Verlauf der Woche und im Anschluss durchgeführten Testserien der Fischtown-Profis sowie des Trainer- und Betreuerteams sind laut Vereinsmitteilung negativ ausgefallen. Das DEL-Spiel am kommenden Montag (19.30 Uhr) bei den Grizzly Adams Wolfsburg findet nach derzeitigen Stand der Dinge planmäßig statt. Die Partie war von Sonntag auf Montag verschoben worden, weil bei den Wolfsburgern Angreifer Valentin Busch und Verteidiger Armin Wurm positiv getestet wurden. Da sich die Mannschaft bis Freitag in häusliche Quarantäne begeben musste, wurde unter der Woche bereits das Spiel gegen die Kölner Haie auf den 17. März verschoben.