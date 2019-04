Der ewige Ausbilder: Andreas Ernst trainiert nun schon seit zwölf Jahren die U 21 des SV Werder in der Bremen-Liga. (Frank Thomas Koch)

Herr Ernst, welche Bezeichnung ist Ihnen eigentlich lieber: Werder III oder Werder U 21?

Andreas Ernst: U 21.

Warum?

Seitdem das Leistungszentrum da ist, wird die Werder III-Mannschaft intern Werder U 21 genannt, und wenn wir auswärts irgendwo antreten, werden wir auch immer als U 21 vorgestellt. Nur der Verband bleibt bei Werder III.

Stört Sie das?

Stören direkt nicht. Aber es ist nun mal so, dass wir überall sonst als U 21 wahrgenommen werden.

Wobei die Bezeichnung Werder III ja nicht falsch ist, vielleicht nicht mehr so zeitgemäß.

Nein, falsch ist sie nicht. Es ist ja auch ein gewachsener Begriff, den es schon ewig gibt.

Unterm Strich trainieren Sie eine dritte Herrenmannschaft. War das für Sie damals überhaupt eine attraktive Vorstellung?

Ich bin ja im Verein groß geworden und habe vorher alle Klassen von der D-Jugend aufwärts betreut, selbst auch schon die U 23 als Co-Trainer. Das mit der U 21 hat sich so ergeben. Viktor Skripnik hatte die vorher und sollte Erfahrung im Jugendbereich sammeln und übernahm meine U 18. Wir haben einfach getauscht. Seitdem bin ich U 21-Trainer. Und zwar mit großer Freude. Man entwickelt junge Herrenspieler, steht im Austausch mit der U 23, es kommen immer wieder neue Spieler hinzu. Und so habe ich grundsätzlich eine junge, leistungsstarke Mannschaft unter mir. Das macht Spaß.

Die Arbeit macht Ihnen immer noch so viel Spaß, dass Sie sich nicht mal nach links oder rechts umschauen? Immerhin trainieren Sie den Nachwuchs eine gefühlte Ewigkeit und die U 21 immerhin auch schon zwölf Jahre.

Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich kann in Ruhe arbeiten. Klar könnte man sich was anderes mal anhören. Aber Stand heute bin ich gerne bei Werder und bleibe das auch gerne.

Ihr Team besitzt insofern ein Alleinstellungsmerkmal, als dass es primär um die Entwicklung des Einzelnen als um den Erfolg der Mannschaft geht. Stellen Meisterschaften oder Aufstiege für Sie gar keinen Reiz dar?

Wir sind ja schon mehrfach Meister geworden, haben auch schon das Hallen-Masters gewonnen. Einige Titel konnten wir also schon holen. Davon hängt aber nicht ab, ob mir die Arbeit Spaß macht. Wie gesagt: Das tut sie nach wie vor.

Ihr Ziel ist es, Spieler an die U 23 heranzuführen. Den meisten gelingt der Sprung aber nicht.

Den meisten nicht, aber einigen schon. Unter anderem John-Dieter Thöle. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er in seinem ersten U 23-Spiel gleich ein Tor gemacht. Oder Jesper Verlaat, der kam ja von der U 23 runter, hat bei uns dann wieder richtig gut Tritt gefasst, wurde wieder hochgezogen, war zunächst Ergänzungsspieler und dann zur Rückrunde Stammspieler. Da gab es einige Beispiele, auch Oliver Hüsing. Diese Spieler konnten sich über die Spielpraxis bei uns dann wieder mehr in den Fokus spielen. Ein Spiel ist durch Training nicht zu ersetzen.

Die U 21 ist also auch eine Art Auffangbecken?

Das ist ja auch die Philosophie. Die Spieler, die es in der U 23 zuerst nicht den 18er-Kader schaffen, über Spielpraxis wieder heranzubringen. Und viele sagen: In der Bremen-Liga ist es nicht einfach, weil es ein ganz anderer Fußball ist. Im Profibereich sind die Abläufe viel klarer.

Sie machen kein Geheimnis daraus, dass sie sich für Ihre Spieler freuen, die ihren Weg nicht bei Werder, sondern dann woanders machen.

Klar freue ich mich. Und man muss ja auch ehrlich sein: Den Weg über unsere U 21 in den bezahlten Fußball zu finden, ist extrem schwer. Es gibt genug interessierte Spieler, die es probieren, und wenn das nicht klappt, einen anderen Weg gehen. Deswegen freut es mich, wenn sie in der Oberliga oder sogar Regionalliga unterkommen.

Schauen Sie sich überhaupt nach Talenten um?

Wir schauen uns auch um. Beim Afrika-Cup sind uns Bakary Bojang und Bakery Jatta (jetzt beim Hamburger SV, Anm. d. Red.) aufgefallen und wir haben sie zum Probetraining eingeladen. Die haben ihren Weg dann ja auch gemacht. Über eine Agentur sind meine Japaner Shinji Yamada (jetzt beim BSV Rehden, Anm. d. Red.) und Sora Terada gekommen, und das sind schon vielversprechende Talente, die sich gut entwickelt haben und noch weiter entwickeln können. Aber in der Regel klingelt mein Handy vier-, fünfmal in der Woche wegen einer Anfrage zum Probetraining.

Trotzdem läuft es in dieser Saison nicht so rund. Warum?

Dass es nicht so gut läuft – tabellarisch – , ist auch der hohen Fluktuation geschuldet. Wir hatten allein nach Weihnachten fünf Abgänge, die auch wir nicht mal so eben locker aus der Hüfte kompensieren können. Hinzu kommt, dass aufgrund von personellen Engpässen noch keine U 23-Spieler bei uns waren. Diese Saison hatten wir nur einmal einen Torwart aus der U 19 bei einem Freundschaftsspiel dabei. Letzte Saison hatten wir noch drei, vier Spieler aus beiden Teams.

Nach Werder kommt lange nichts. Die ersten beiden Mannschaften bilden die ranghöchsten Teams. Danach kommen die Bremer Mannschaften, mit denen ihr Team auf einer Stufe steht. Wie wichtig wäre es für den Bremer Fußball, nach Werder eine weitere höherklassige Mannschaft zu haben?

Klar wäre das wichtig. Für die Stadt wäre das gut. Aber der Aufstieg, der ja schon schwer genug ist, ist nur der erste Schritt. Die Mannschaft muss sich dann auch weiterentwickeln. Wir hätten ja auch aufsteigen können, in der Relegation. Aber man muss den Aufwand bedenken. Du hast die Bundesliga, die U 23, uns, U 19, U 17 und du hast mindestens drei Mannschaften, die auf Platz elf spielen müssen. Das schaffst du logistisch gar nicht.

Ihre Mannschaft ist Rang-13. Malen wir den Teufel an die Wand und sie steigt ab. Ließe sich der Ausbildungscharakter in der Landesliga überhaupt aufrecht erhalten?

Die Bremen-Liga muss es schon sein. Ohne der Landesliga zu nahe zu treten, aber da besteht schon ein Unterschied. Aber ich bin guter Dinge, dass wir die letzten sechs Spiele so gestalten, dass da nichts passiert.

Die Fragen stellte Dennis Schott.

Zur Person

Andreas Ernst (54) ist seit 1974 beim SV Werder Bremen, seit 1980 ist er als Trainer tätig. Er durchlief von der D-Jugend aufwärts sämtliche Jugendklassen, arbeitete auch als Co-Trainer der U 23. Seit nunmehr zwölf Jahren betreut der A-Lizenz-Inhaber Werders U 21.