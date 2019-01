Burak Bahar (rechts) und Sven Duschner auf der Bank der Borgfelder B-Junioren. Das Trainer-Duo führte das Team in die Bundesliga, kämpft jetzt um den Klassenerhalt. (Werner Maaß)

Etwas außer Atem trifft Burak Bahar an seinem Arbeitsplatz ein. „Ich komme vom Frühsport mit meinem Fitnesstrainer“, erklärt der 26-Jährige, der als Ausfuhr-Koordinator für eine Hamburger Spedition tätig ist. Gemeinsam mit Coach Sven Duschner bereitet er sich derzeit gerade auf seinen großen Traum vor: Im März will er an der Sportschule im nordrhein-westfälischen Kaiserau die Prüfung für die A-Lizenz als Fußballtrainer absolvieren und anschließend in seinem Traumberuf arbeiten. „Ob es für mein Trainerteam und mich möglicherweise das letzte Jahr beim SC Borgfeld ist, wird sich in den kommenden Wochen zeigen“, erklärt Bahar. „Wir möchten den nächsten Schritt machen und führen gerade Gespräche mit den Verantwortlichen.“

Seine Karriere als Fußballer begann Burak Bahar mit sechs Jahren beim SC Vahr-Blockdiek. Nach einem Jahr war damit allerdings zunächst Schluss, eine starke Bronchitis machte ihm das Sporttreiben für mehrere Monate unmöglich. Während dieser Leidenszeit fand Bahar ein Motto, das ihm immer hilft, wenn es nicht läuft. „Wer hinfällt, muss wieder aufstehen“, sagt er. Damit sei er bislang gut durch das Leben gekommen. Bereits als Kind übernahm er innerhalb seiner Familie Verantwortung, in Abwesenheit seiner Eltern kümmerte er sich um seine jüngere Schwester Aysegül und seinen jüngeren Bruder Vasifcan. „Ich musste früh erwachsen werden“, blickt Bahar zurück, „aber das war gut für meine Entwicklung. Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, denn sie haben mir großes Vertrauen entgegengebracht, und dadurch bin ich selbstbewusst geworden.“

"Ein genialer Mensch"

Sein Portfolio ist umfangreich. Beim SC Borgfeld trainiert er derzeit gleich mal zwei Mannschaften – und zwar ziemlich erfolgreich. Die U 19-Mannschaft führte er in die Regionalliga Nord, die U 17 sogar in die in die B-Junioren-Bundesliga. Das ist der bislang größte Erfolg des Fußball-Klubs vom Wümmedeich.

Dankbar ist Burak Bahar zwei Trainern, die ihm den Einstieg in die Welt des Fußballs erleichtert haben. Während seiner Spieler-Zeit beim FC Oberneuland habe er sich von Coach André Weise sehr viel abgeschaut. „Ein genialer Mensch, der taktisch geschickt aufstellt und über eine unglaubliche Sozialkompetenz verfügt“, begründet Bahar. Mit 16 Jahren wechselte Bahar schließlich in die A-Jugend-Mannschaft des SC Borgfeld, die er als Kapitän in die Verbandsliga führte. „Ich hatte mit erheblichen Vorurteilen zu kämpfen“, erinnert er sich. Aber der damalige Trainer Stephan Wesemann habe sich immer hinter ihn gestellt. „Und er hat mich motiviert, wenn ich einen mentalen Durchhänger hatte.“

Ein anderer Borgfelder Trainer ebnete Bahar schließlich den Weg in die Trainerlaufbahn: Unter Hans-Walter Eiteljörge war Bahar zunächst als Co-Trainer der E-Junioren zuständig, übernahm dann die B-Junioren. „Eitel und ich funkten auf einer Wellenlänge“, erzählt Bahar. „Von ihm habe ich gelernt, mich durchzusetzen.“ Als Trainer ist Bahar ein absoluter Daueroptimist. Das zeigt sich auch in dieser Saison wieder. Den B-Junioren droht der Wiederabstieg aus der Bundesliga. Doch was macht Bahar? Zeigt sich zuversichtlich, doch noch die Kurve zu bekommen. „Uns fehlte in vielen Spielen einfach das nötige Quäntchen Glück“, resümiert er, „aber wenn wir zum Rückrundenauftakt eine Serie starten, können wir die Klasse zu halten.“

Mit den A-Jugendlichen rangiert Bahar in der laufenden Spielzeit auf einem gesicherten Mittelfeldplatz. „Für uns als Aufsteiger ist das ein tolles Ergebnis“, betont der Trainer – und legt Wert darauf, „dass mich meine Trainerkollegen in beiden Mannschaften extrem entlasten und mir viel Arbeit abnehmen“. Bei den A-Junioren sind dies Jannik Brüggemann, Murat Özbek und Yimin Ehlers, bei den B-Junioren steht ihm neben Heinrich Marschollek auch Athletikcoach Sven Duschner zur Seite. Von Duschner lässt sich Burak Bahar gern und intensiv auf die Lizenzprüfungen in Kaiserau vorbereiten.

Seine Zukunft in Borgfeld lässt er noch offen. Erst im Laufe des Frühjahrs soll eine endgültige Entscheidung getroffen werden. „Wir sind in guten Gesprächen“, versichert Bahar, „aber ich halte mir sämtliche Optionen offen und werde mich nicht unter Druck setzen lassen.“ Auf seinem Trainer-Profil bei transfermarkt.de steht allerdings hinter beiden Trainer-Posten der Vermerk: „Amtsaustritt voraussichtlich 30. Juni 2019“. Vorher aber wird sich nichts ändern. Schon allein deshalb nicht, „weil ich meiner Mutter einmal versprochen habe, alles zu Ende zu bringen, was ich angefangen habe“, sagt er. Aber man ahnt es schon: Borgfeld wird nicht seine letzte Trainerstation bleiben.