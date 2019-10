Stammspielerin beim Deutschen Meister: Emma Davidsmeyer, hier noch für den Bremer HC gegen den Club an der Alster im Einsatz, hat sich in Hamburg durchgesetzt. (Axel Kaste)

Tokio ist ganz schön weit weg – und irgendwie auch nicht. Emma Davidsmeyer ertappt sich zwischendurch schon mal dabei, dass sie an die Austragungsstätte der olympischen Sommerspiele 2020 im fernen Japan denkt. Das wäre ja auch echt eine große Nummer, wenn sie mit der deutschen Hockey-Nationalmannschaft in Tokio am olympischen Turnier teilnehmen könnte. Es sind nur kurze Momente, tolle und kühne Gedankenspiele, die sich die Jungnationalspielerin aus Bremen eigentlich nicht erlauben mag. Denn Emma Davidsmeyer ist keine Träumerin. Sie weiß ihre Rolle sehr realistisch einzuschätzen. Davidsmeyer weiß: Sie ist dran am A-Kader, aber sie ist nicht drin im Team. Womöglich muss es aber heißen: noch nicht drin im Nationalteam.

2019, das darf man zweifelsohne so sagen, war ein ziemlich gutes Jahr für Emma Davidsmeyer – trotz des Abstiegs mit dem Bremer HC aus der 1. Bundesliga. Inzwischen hat die 20-Jährige ihren Heimatverein nämlich verlassen, schweren Herzens, wie sie betont, „aber der Schritt musste irgendwann kommen“. Davidsmeyer spielt jetzt für den amtierenden deutschen Meister Club an der Alster in Hamburg. Sie ist also vom Absteiger zum Titelträger gewechselt und zählte dort in der gerade beendeten Hinrunde der Feldsaison zum Stamm des mit Nationalspielerinnen gespickten Kaders.

Bronze bei der Europameisterschaft

Emma Davidsmeyer hat sich durchgesetzt bei Alster, auch das darf man so sagen. Sie hat alle elf Punktspiele bestritten und dabei als offensive Außenverteidigerin ebenso überzeugt wie im defensiven oder offensiven Mittelfeld. „Ich war fit, als ich ankam“, sagt Davidsmeyer. Das habe ihr den Einstieg im Sommer leichter gemacht. Fit, weil sie zuvor mit der U 21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im spanischen Valencia im Einsatz gewesen ist, wo sie überdies Bronze gewonnen hat. Anpassungsprobleme gab es keine, zudem sei sie gut aufgenommen worden von ihren neuen Teamkameradinnen.

„Ich fühle mich sehr wohl in Hamburg“, sagt Emma Davidsmeyer. „Die Stadt ist cool.“ Cooler, als sie es erwartet hätte. Der Verein stellt ihr ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft, in der noch weitere Alster-Spielerinnen untergekommen sind. Eine WG auf dem Klubgelände, das heißt, kurze Wege zum Training und auch ins Zentrum Hamburgs, „die Lage ist toll“, sagt die Bremerin. Noch nutzt sie ihr Zimmer eher unregelmäßig, noch pendelt sie relativ häufig zwischen den beiden Hansestädten hin und her. Der Grund dafür ist ihre Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten (MFA), die sie zurzeit in Bremen absolviert. Im Januar, so ist ihr Plan, könnte sie die Ausbildung womöglich schon beenden. Und dann würde sie fest nach Hamburg ziehen und könnte sich voll auf das Hockeyspielen konzentrieren.

Ihre Zukunft, so viel scheint klar, sieht Emma Davidsmeyer in Hamburg. Sie habe sich ganz bewusst für den Wechsel zum Club an der Alster entschieden, schildert die 20-Jährige. Schließlich startet Alster als deutscher Meister auch in der Euro-Hockey-League. Im kommenden Frühjahr beginnt dieser Wettbewerb um die europäische Vereinskrone, für Davidsmeyer war das ein wesentlicher Punkt bei der Entscheidungsfindung. „Für mich ist es sehr reizvoll, das auch mal erleben zu können“, sagt sie.

Erleben, ein gutes Stichwort. Emma Davidsmeyer freut sich auf alles, was da kommt und über alles, bei dem sie dabei sein kann. Mit Alster, klar. Aber auch mit Blick auf die A-Nationalmannschaft. Zwischenzeitlich hat Davidsmeyer ihr zweites Länderspiel absolviert. Nach ihrer Premiere im April in Mönchengladbach gegen Kanada stand sie im Sommer im EM-Vorbereitungsspiel in Antwerpen gegen Belgien ein weiteres Mal im Aufgebot von Bundestrainer Xavier Reckinger – und erzielte dabei mit dem Treffer zum 4:1-Endstand auch ihr erstes Länderspieltor.

Platz in der Mannschaft erarbeiten

Emma Davidsmeyer will zeigen, was sie kann. Sie will sich ihren Platz in der Mannschaft erarbeiten. Mit diesem Ziel ist sie im Sommer nach Hamburg gegangen. Und mit diesem Ziel geht sie auch das Thema Nationalmannschaft an – so sie denn berufen wird. Aktuell bereiten sich die „Danas“, so der Teamname der deutschen Frauen-Auswahl, im niederländischen Venlo auf die am Wochenende 2./3. November in Gladbach anstehende Olympia-Qualifikation gegen Italien vor. Zwei Spiele an zwei Tagen, der Sieger reist nach Tokio.

Davidsmeyer ist bei dieser Ausscheidung nicht dabei. Nach dem 4:2-Erfolg im Prestigeduell zum Hinrundenabschluss beim Uhlenhorster HC genießt sie ein paar trainingsfreie Tage und nutzte die Gelegenheit unter anderem dazu, mit einigen ehemaligen Teamgefährtinnen vom BHC über den Freimarkt zu bummeln. Aber natürlich drückt sie dem Nationalteam die Daumen, dass in Gladbach das Ticket für Tokio gelöst wird. A-Kader, Olympische Spiele, all das „ist nicht so ganz weit weg“, sagt Emma Davidsmeyer. Sie hegt durchaus ein wenig Hoffnung, absehbar noch auf den Olympia-Zug aufspringen zu können. Ende November wird die deutsche Nationalmannschaft für zwei Wochen nach Argentinien fliegen – und Emma Davidsmeyer steht für diese Lehrgangsmaßnahme als mögliche Nachrückerin auf Abruf bereit. Da darf man dann schon mal etwas ins Träumen geraten …

Zur Sache

Ein Bremer Trio an der Alster

Neben Emma Davidsmeyer haben sich im Sommer mit Mali Wichmann und Juliane Grashoff noch zwei weitere Hockeyspielerinnen des Erstligaabsteigers Bremer HC dem Club an der Alster angeschlossen. Für beide stehen in der Hinrunde der abgelaufenen Feldsaison jeweils vier Einsätze zu Buche. Großes Pech hatte dabei „Jule“ Grashoff (21), die sich nach dem vierten Spieltag im Training einen Außenbandriss im Knie zugezogen hat und im weiteren Saisonverlauf verletzt ausgefallen ist. Mali Wichmann (19), als zweite Torfrau hinter der schottischen Nationalkeeperin Amy Gibson zum amtierenden Deutschen Meister nach Hamburg gekommen, ist derweil mit ihrer bisherigen Saisonbilanz zufrieden. „Vier Spiele gemacht zu haben, ist mehr als ich erwarten konnte“, sagt U21-Nationaltorfrau Wichmann, die ab diesem Dienstag in Ludwigsburg noch einen mehrtägigen Lehrgang mit der DHB-Auswahl absolviert, bevor sie mit Alster die Vorbereitung auf die Hallensaison aufnimmt.