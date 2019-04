Drei Starts, drei Podestplätze, ein Sieg, ein Deutscher Rekord: Florian Wellbrocks Ausbeute in Stockholm. (Jens Büttner/dpa)

Bremen. Er wird immer schneller. Florian Wellbrock, Schwimm-Europameister über 1500 Meter Freistil, hat einen neuen deutschen Rekord über 800 Meter Freistil aufgestellt. Der 21-jährige Bremer Sportler des Jahres, der in Bremen aufwuchs und seit vier Jahren für den SC Magdeburg antritt, benötigte bei den Malmsten Swim Open von Stockholm für diese Distanz nur 7:43,03 Minuten. Damit war um rund zweieinhalb Sekunden schneller unterwegs als im vergangenen August, als er in Glasgow mit neuem deutschen Rekord EM-Bronze geholt hatte.

In Stockholm wurde er mit seiner neuen Bestzeit Zweiter hinter dem amtierenden Europameister Mykhaylo Romanchuk. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen war der Ukrainer am Ende eine halbe Sekunde eher am Anschlag; er siegte in 7:42,49 Minuten. Romanschuk und Wellbrock stehen damit an der Spitze der Weltjahresbestenliste über 800 Meter Freistil. Und gelten auch als Favoriten für den Jahreshöhepunkt im Juli: die Weltmeisterschaften im südkoreanischen Gwangju.

„Ich wusste, dass es ein hartes Rennen wird. Dass ein deutscher Rekord herauskommt, freut mich natürlich“, sagte Wellbrock auf der Rücktour von Stockholm nach Magdeburg. Er war bei dem bestens besetzen internationalen Schwimm-Meeting im Eriksdalsbadet gleich über drei Strecken angetreten – und dabei einmal Erster, einmal Zweiter und einmal Dritter geworden. Über 1500 Meter siegte Wellbrock souverän in 14:42,91 Minuten. Auch hier liegt er nun auf Rang zwei Weltjahresbestenliste, in diesem Fall rund vier Sekunden hinter dem italienischen Olympiasieger Gregorio Paltrinieri. Über 400 Meter wurde Wellbrock in Stockholm in 3:50,21 Minuten Dritter hinter dem Norweger Henrik Christiansen sowie Danas Rapsys aus Litauen.

In Gwanju will Florian Wellbrock im Juli sowohl über 800 als auch über 1500 Meter an den Start gehen – und um eine Medaille kämpfen. Das kraftraubende Pensum besteht jedoch nicht nur aus den Rennen auf der 50-Meter-Bahn. Wellbrock bereitet sich auch für die 10-Kilometer-Strecke im Freiwasser vor.