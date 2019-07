U 14-Bundestrainer Peter Pfannkoch hat den Nachwuchs genau im Blick – auch Georg Eduard Israelan, der mit dem deutschen Team zur EM-Endrunde nach Spanien reist. (Frank Thomas Koch)

Das deutsche Tennis-U 14-Nationalteam der Jungen fährt als Vorrundensieger zur EM-Endrunde am kommenden Wochenende im spanischen Murcia. „Wir sind stolz darauf, dass wir als Favorit beim European Summer Cup in Bremen auch den Sieg einfahren konnten“, sagte Bundestrainer Peter Pfannkoch auf der Anlage des Clubs zur Vahr nach dem 2:1-Finalerfolg über Rumänien. Marc Majdandzic im ersten Einzel sowie Georg Eduard Israelan und Bon Lou Karstens mit dem 6:1, 6:0 im Doppel holten die Siegpunkte. Zwischenzeitlich hatte Israelan gegen die europäische Nummer eins, David Manu, den Ausgleich zulassen müssen. Rang sechs in Murcia würde der U 14 bereits für die WM-Qualifikation reichen.