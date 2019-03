Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat Werders E-Sport-Profis Michael "MegaBit" Bittner (links im Bild) und Mohammed "MoAuba" Harkous für die Nationalmannschaft nominiert. Das Bremer Duo, das Anfang März die erste deutsche Klub-Meisterschaft gewonnen hat, wird Deutschland bei der Premiere der virtuellen Team-Weltmeisterschaft in der Fußballsimulation Fifa 19 in London vertreten. Die Werderaner treffen dort in der Vorrunde am 13./14. April auf Norwegen, Schweden, Argentinien und Brasilien. „Diese Nominierung haben sich die beiden aufgrund der konstant starken Leistungen in den letzten Monaten redlich verdient", wird Klaus Filbry, der Vorsitzende der Geschäftsführung, auf der Werder-Homepage zitiert. Weiter heißt es dort: "Uns macht es sehr stolz, die ersten deutschen Nationalspieler im E-Football stellen zu dürfen. Nach dem Gewinn der ersten Klub-Championship vor wenigen Wochen ist das ein weiteres Highlight in der jungen Historie von Werder eSPORTS."