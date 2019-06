64 Teams spielen um den DFB-Pokal. (Jan Woitas/zb/dpa)

Der FC Oberneuland trifft in der ersten Rund des DFB-Pokals auf den Darmstadt 98. Das hat die Auslosung an diesem Samstag in der ARD-Sportschau ergeben. Der SV Atlas Delmenhorst trifft auf Werder Bremen.

Die Termine der einzelnen Runden stehen bereits fest: Erste Runde: 9. bis 12. August, zweite Runde: 29./30. Oktober. Im kommenden Jahr werden das Achtelfinale am 4./5. Februar, Viertelfinale 3./4. März, Halbfinale 21./22. April und das Finale am 23. Mai im Berliner Olympiastadion gespielt. (jfj)

Alle Partien im Überblick

Ulm - Heidenheim

Magdeburg - Freiburg

Osnabrück - Leipzig

Wacker Nordhausen - Aue

Eichstätt - Hertha

Lübeck - St. Pauli

Verl - Augsburg

Ingolstadt - Nürnberg

Viktoria 1889 - Bielefeld

Drochtersen/Assel - Schalke

Saarbrücken - Regensburg

Rostock - Stuttgart

Wehen - Köln

Oberneuland - Darmstadt

Duisburg - Fürth

Karlsruhe - Hannover

Cottbus - Bayern

Baunatal - Bochum

Villingen - Düsseldorf

Dassendorf - Dresden

Aachen - Leverkusen

Waldhof - Frankfurt

Chemnitz - HSV

Sandhausen - Gladbach

Uerdingen - Dortmund

Delmenhorst - Bremen

Halle - Wolfsburg

Rödinghausen - Paderborn

K'lautern - Mainz

Halberstadt - Union

Salmrohr - Kiel

Würzburg - Hoffenheim.