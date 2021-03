Denise Engelke nimmt Maß und zielt aufs Waiblinger Tor. Am Wochenende war das aus Bremer Sicht zu selten der Fall beziehungsweise erfolgreich. Der Werder-Frauen unterlagen dem VfL deutlich. (Michael Schmidt/imago)

Man darf es wohl als kleine Ochsentour bezeichnen. Erst tief in der Nacht, am Sonntagmorgen gegen vier Uhr, waren die Handballerinnen des SV Werder wieder zurück in Bremen von ihrem Tagesausflug nach Waiblingen in Baden-Württemberg. So erfolgversprechend, wie es dort losging im 18. Saisonspiel der zweiten Handball-Bundesliga, so unfröhlich dürfte die nächtliche Rückfahrt ausgefallen sein. Die Werder-Frauen verloren beim Tabellenfünften VfL Waiblingen mit 24:33, sie sind jetzt Tabellenzehnter. Der Klassenerhalt ist noch längst nicht gesichert.

Dass am Wochenende ein großer Satz in Richtung Ligaverbleib gemacht wird, durfte zwar nicht die Erwartungshaltung sein. Waiblingen gehört immerhin zu jenen Mannschaften, die eine Lizenz für die erste Liga beantragt haben. Doch es ging wirklich sehr gut los für die Bremerinnen, sie führten gleich mal mit 4:0. Und als immerhin schon knapp zwei Drittel des Spiels gelaufen waren, da waren sie immer noch dran. Oder wieder dran, wenn man den wechselhaften Spielverlauf bis hierhin betrachtet. Waiblingen führte 17:15, als Werder mehrmals die Möglichkeit besaß zu verkürzen.

Oder sogar auszugleichen. Einmal donnerte Merle Heidergott den Ball an die Latte, dann klappte ein Anspiel an den Kreis nicht. Waiblingen zog davon und lag bereis eine Viertelstunde vor der Schlusssirene mit sechs Toren Vorsprung vorn. Es war gelaufen, der Abstand wurde dann nur noch größer. Hatte Werder das Spiel in diesen wenigen Minuten Mitte der zweiten Halbzeit verloren?

„Würde ich nicht sagen“, sagte Werders Trainer Robert Nijdam. Sondern? „Eigentlich sind wir in das ganze Spiel nie reingekommen“, sagte er. Die vier Tore am Beginn wären sehr einfache Tore gewesen. Hätten sein Team zwar eine Zeit lang auf Augenhöhe mit dem ambitionierten Gegner gehalten. Aber insgesamt sei es halt einer dieser Tage gewesen, an denen es einfach nicht läuft. „Wir hatten zu wenig Energie.“ So beschrieb es der Trainer, bevor er zu einem anschaulichen Bild griff. „Wir haben zu wenig getanzt“, sagte er. Tanzen, so würde er das immer nennen, wenn die Abwehr permanent in Bewegung ist. Im Vergleich zu den beiden vorhergegangen Spielen floss aus seiner Sicht weniger Energie. Im Angriff sei es in Waiblingen viel zu oft mit dem Weg nach innen versucht worden, da sei es zuletzt auch deutlich dynamischer zugegangen. Ende Februar hatten die Werder-Frauen erst dem Tabellendritten SG Herrenberg ein Unentschieden abgerungen und dann gegen den Spitzenreiter Sachsen Zwickau nur knapp verloren.

Dass Ende Februar deutlich mehr davon da war, wovon Anfang März nicht so viel da war, sei - nun ja - auch eine Kopfsache. „Wir brauchen demnächst eine andere Einstellung“, sagte Nijdam. Andererseits seien solche Schwankungen im Verlauf einer Saison sehr normal. Werder sei eine der jüngsten Mannschaften der zweiten Bundesliga. Eine Spielerin wie Nina Engel, noch nicht einmal 18 Jahre alt, spiele ihre erste Saison in diesem Leistungsbereich. Nijdam attestiert ihr eine sehr gute Entwicklung. Im Dezember hatte die Linkshänderin ihren Vertrag bis 2023 verlängert, am Sonnabend in Waiblingen war sie mit vier Treffern die erfolgreichste Werferin des Bremer Teams.

Schwankungen inklusive – eine sehr junge Mannschaft mit einem im Vergleich zur vergangenen Saison stark veränderten Kader versucht in dieser Corona-Saison, die Spur zu halten. Rein tabellarisch sieht es mittlerweile deutlich heller aus als noch vor wenigen Monaten. In den ersten neun Saisonspielen holten die Bremerinnen zwei Punkte, in den folgenden neun Spielen kamen elf heraus. „Wir hatten aber auch im Herbst etliche Spiele, in denen wir nur knapp verloren haben“, sagte Robert Nijdam. Erst alles schlecht, dann alles gut, so schaut er nicht auf die Saison und sein Team. Und die Vermutung, dass mit Blick auf die klare Niederlage in Waiblingen die eine oder andere Spielerin die imposante Aufholjagd in den Wintermonaten zu sehr als eine Art Beruhigungspille wahrgenommen hat – bleibt eine Spekulation. Ist auch nicht sein Ansatz beim Blick aufs Team. Nijdam will die Saison mit Erfolg zu Ende bringen und eine Entwicklung in die gewünschte Richtung begleiten.

Was die Perspektive des noch jungen Teams anbelangt, ist Werder auf einem guten Weg. Etliche Verträge konnten zuletzt verlängert werden. In der vergangenen Woche kam die Vertragsverlängerung mit der 23-jährigen Rechtsaußen Maren Gajewski dazu. Auch sie will nun bis mindestens 2023 bleiben. Sie sei „ein wichtiger Baustein in unserem Angriffsspiel“, wurde Nijdam dazu auf der Homepage des Klubs zitiert. In dieser Woche wolle Werder „ein paar Zugänge“ verkünden, sagte der Trainer.

Und was das Ziel Klassenerhalt anbelangt, kann Werder immerhin von einer erfreulichen Position auf den Rest der Saison schauen. Das Team hat es selbst in der Hand. Es sind bis Ende Mai noch achtmal zwei Punkte zu vergeben, beginnend am kommenden Sonnabend mit der Partie gegen den TSV Nord-Harrislee (19.30). Bis Ende Mai stehen dabei noch drei Duelle mit Teams an, die in der Tabelle hinter Werder stehen.

SV Werder: Trooser, Nigbur - Engel (4 Tore), Engelke, Nesslage, Thomas, Seidel (je 3), Pods (2), Gajewski, Dfayay, Heidergott, Sposato, Conze, Frohlich (je 1).