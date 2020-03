Sporthallen leer, Sportanzüge auch leer. Larissa Drygala und Birgit Passern haben sich beim Aufräumen kreativ gezeigt und ganz offensichtlich Spaß gehabt. (Larissa Drygala)

Nein, über die Corona-Krise und all das, was durch sie über die Menschen hereinbricht, ist auch Larissa Drygala nicht glücklich. Aber die Landestrainerin am Bundesstützpunkt der Rhythmischen Sportgymnastik (RSG) lässt sich ihre Laune nicht verderben. Gemeinsam mit ihrer Trainerkollegin Birgit Passern nutzt sie die Gunst der Stunde, um am Stützpunkt erstmals seit vielen Jahren mal wieder so richtig „Klar Schiff“ zu machen. „Diese Arbeit haben wir immer vor uns hergeschoben“, sagt sie. Da ging es ihr und ihren Mitstreitern an der Uni Bremen wie vielen Menschen in den Sportvereinen: Im Alltag fehlt einfach die Zeit, um Klubräume, Geräteräume oder Musikzimmer mal aufzuräumen.

Nun macht ausgerechnet die schlimmste deutsche Krise seit dem Zweiten Weltkrieg möglich, was sonst nicht möglich ist. „Wir wollen unserem Tag ja auch eine Struktur geben“, sagt Larissa Drygala. Trainer- und Umkleideräume, Eingangsbereich und Küche seien schon fertig, in dieser Woche ist der „Putzmittelraum“ dran. Den teilen sich die Sportlerinnen mit dem Reinigungsteam am Stützpunkt. Im RSG-Bereich des Raumes türmten sich Trainingsanzüge, Wettkampfanzüge, Shirts, Hosen und ganz viele Kostüme. Das Meiste davon könne weg. Fein sortiert haben die beiden Trainerinnen die Überbleibsel aus fast 30 Jahren Stützpunktzeit in der Halle verteilt. Blaue Säcke für den Abfall, Altkleider für den Container, einige Sachen für die Innere Mission: Was nicht mehr gebraucht wird, steht zum Abtransport bereit.

Im RSG-Stützpunkt Bremen sieht es in sportlosen Zeiten gerade nach Umzug aus. (Larissa Drygala)

Und was ist mit dem sportlichen Alltag? Der sei in Zeiten der Hallenschließungen und Trainingsverbote sehr weit weg. „Irgendwie bin ich trotz Corona ganz entspannt, weil nichts stattfinden darf“, sagt Larissa Drygala. Kein Training, keine Vorbereitungen, keine Meisterschaften – dafür Gelegenheit, Dinge zu tun, die man sonst nicht tut: Das hat offensichtlich auch etwas Gutes. Der Kontakt zu den Gymnastinnen bestehe trotzdem, weil die in ihrer erzwungenen Isolation ihre ganz eigene Kreativität entdeckten und die Trainerinnen daran teilhaben lassen. „Wir haben schon einige Videos bekommen – beim Joggen, beim Tanzen, bei Fitness mit Klopapierrollen, beim gesunden Kochen mit ihren Eltern oder beim Turnen im Garten.“

Larissa Drygala ist ganz begeistert von ihren Gymnastinnen. Und darüber, dass sie etwas für sich tun, obwohl die Trainerinnen ihnen gar keine Aufgaben für Zuhause mitgegeben haben. „Das könnte ich ja sowieso nicht kontrollieren“, sagt Larissa Drygala. In gewisser Weise staunt sie in diesen Tagen sogar über sich selbst. „Ich hasse Gartenarbeit“, sagt sie und freut sich, dass sie jetzt jeden Tag die Chance hat, im Garten zu arbeiten. Der Mensch kann eine Krise auch nutzen!