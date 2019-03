Voller Einsatz: Bei den Judo Masters geht es wenig zimperlich zu. (Christina Kuhaupt)

Der Judotempel hat geöffnet. Pünktlich starteten am Sonnabend die Wettkämpfe des 34. Bremer Judo Masters. Rund 460 Judoka aus 18 verschiedenen Nationen waren in der Altersklasse U 18 aktiv. Dabei brachten die Talente aus aller Welt die Messehalle 7 zum Beben. Klar, dass sich unter anderem Bundestrainer Bruno Tsafack den Termin nicht entgehen ließ, um die besten deutschen Talente im internationalen Vergleich zu beobachten.

Schon vor dem offiziellen Beginn des Turniers war die besondere Stimmung in der Halle zu spüren. Kämpfer aus Brasilien, Japan, den Niederlanden und vielen weiteren Nationen sorgten beim Aufwärmen für eine knisternde Atmosphäre. Die Trainer gaben die letzten Instruktionen und das Publikum setzte sich nicht wie erwartet auf die Tribüne, sondern stellte sich um die Matten herum auf. Um 9.30 Uhr wurden die Kämpfer und Besucher des Bremer Judo Masters dann zunächst von Sportsenatorin Anja Stahmann, die den Teilnehmern einen guten Wettkampf wünschte, begrüßt.

Für Norbert Specker war das ein Moment, an dem er sich einfach mal zurück lehnen konnte. „Wenn das Turnier beginnt, kann ich auch mal kurz entspannen“, sagt der Organisator des Bremer Judo Masters sichtlich gelassen. In den letzten Wochen hatte er schließlich auch noch genug zu tun. Nach den zahlreichen Anmeldungen folgten schließlich auch noch einige Abmeldungen. So musste unter anderem Neuling Angola auf das international hochbesetzte Turnier verzichten. „Es gab wohl Probleme mit dem Visa“, erklärt Specker, der den Kontakt zu den Afrikanern aber halten will und auf eine Teilnahme im nächsten Jahr hofft. Neben Angola verzichtete auch der Iran nach der Wahl eines neuen Vorstandes auf einen Besuch in der Hansestadt. Der Qualität des Turniers sollten diese Abmeldungen aber nicht schaden.

Speckers Einsatz in den letzten Tagen und Wochen blieb aber natürlich nicht unbeobachtet. Kein Wunder also, dass Senatorin Anja Stahmann voll des Lobes über die Arbeit des 54-Jährigen war. „Da muss man wirklich mal ein Kompliment für die Organisation aussprechen“, sagte Stahmann. Ein Grund, warum sich die Beiden in naher Zukunft noch mal zusammen setzen wollen, man wolle die Entwicklung des Events besprechen. „Dieses Event ist eine riesige Werbung für Bremen“, erzählt Stahmann. Auch deswegen kommen die verschiedenen Nationen, trotz teilweise hoher Reisekosten, gerne in die Hansestadt. So sparen unter anderem die Brasilianer Judoka ein ganzes Jahr, um sich den Trip zum stark besetzten internationalen Turnier leisten zu können.

Die internationale Klasse des Bremer Masters bleibt somit auch dem Deutschen Judo Bund nicht verborgen. Jedes Jahr ist das Turnier in den Kalendern der U 18- und U 21-Bundestrainer mit einem Kreuz vermerkt. „Es ist für uns ein Nominierungsturnier, bei dem wir die Jungs genau beobachten können“, sagt U 18-Bundestrainer Bruno Tsafack. Bereits zum sechsten Mal ist er als Bundestrainer vor Ort und weiß eines ganz genau: „Wer zu den Besten gehören will, der muss hier anfangen“. Das zeigt sich daran, dass sich die Judoka eben für eine Teilnahme am Masters entscheiden und gegen ein von der International Judo Federation ausgerichtetes Ranglistenturnier, bei dem sie ihre Platzierung für EM und WM verbessern könnten.

An diesem Sonntag heißt es dann auch Augen auf für einen Bremer Judoka. Mit Oleg Gusev startet eine Nachwuchshoffnung bei der U 21. „Zwei oder drei Siege kann er schon schaffen. Alles weitere ist dann eine richtig super Leistung“, sagt Bruno Tsafack, unter dem Gusev im erweiterten Bundeskader trainierte. Auch Anja Stahmann drückt dem Bremer beide Daumen und hofft, sich noch „den einen oder anderen Kampf“ ansehen zu können. Fest steht, dass auch am Sonntag wieder Judo vom Feinsten geboten wird.