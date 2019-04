Schwerer Stand: BHC-Angreiferin Juliane Grashoff (l) versucht, sich gegen Stine Kurz zu behaupten. (Karsten Klama)

Bremen. Vielleicht die beste Nachricht zuerst: In der Hockey-Bundesliga der Damen sind erst 16 von 22 Spieltagen absolviert. Es gibt noch sechs Spiele. „Theoretisch können wir da ja noch 18 Punkte holen“, sagt Juliane Grashoff, die beim Bremer HC als Angreiferin und Ecken-Schützin vor allem fürs Toreschießen zuständig ist.

Ein Tor ist ihr nicht vergönnt worden, als der Tabellenletzte am Sonnabend das Spitzenteam vom Mannheimer HC empfing. Nicht einmal eine Ecke ist ihr vergönnt gewesen, und das lag wohl nicht nur an der Beeinträchtigung durch eine mittelprächtige Erkältung, mit der Juliane Grashoff in dieses Spiel gegangen ist. Der abstiegsbedrohte Bremer HC hat dieses Spiel klar mit 0:5 verloren. Der Rückstand auf den rettenden zehnten Rang in der Tabelle hat sich vergrößert, weil am Sonnabend kurz nach dem Bremer Spiel der TSV Mannheim den Berliner HC mit 2:1 besiegt hat. Dadurch sind es bereits sieben Zähler, die die BHC-Damen aufzuholen haben.

Ob sie das noch schaffen? Womöglich hört es sich reichlich beschönigend an, dennoch ließ das Geschehen an diesem sonnigen Sonnabend auf der BHC-Anlage in Oberneuland folgende Argumentation zu. Das klare 0:5 gegen den mit mehreren Nationalspielerinnen angetretenen Favoriten lieferte keine klaren Beweise dafür, dass der Aufsteiger aus Bremen den Klassenerhalt nicht hinbekommt im Saisonendspurt. „Vom Spielverlauf her war das kein 0:5“, sagte Juliane Grashoff.

Gegentore wie Eigentore

So eigenartig sich das anhören mag, so nachvollziehbar ist das Statement. Die letzten drei Mannheimer Treffer fielen in den letzten sieben Minuten, die letzten beiden erst kurz vor der Schlusssirene. Niemand hatte dieses Spiel angesichts des Bremer Wochenendeprogramms abschenken wollen. Es darf jedoch unterstellt werden: In den letzten Minuten eines nicht mehr zu gewinnenden Spiels spielte in so manchem Bremer Kopf, wenn vielleicht auch unbewusst, schon die Aufgabe mit, die an diesem Sonntag wartet. Um 12 Uhr, High Noon sozusagen, geht es gegen den Münchner SC. Gegen diesen Gegner, soll – muss vielleicht auch – der ersehnte erste Saisonsieg her. Die Münchnerinnen reisen aus Hamburg an, wo sie beim klar favorisierten Club an der Alster ihrerseits klar verloren haben. Und zwar auch vom Spielverlauf her. Es hatte beim 1:6 nicht wie in Bremen erst bis in die Schlussminuten gedauert, ehe es ein hohes Ergebnis wurde.

In Bremen hatte es bis fast zur Halbzeit gedauert, ehe er Favorit mit 1:0 vorn lag. Bis dahin hatten sich die Bremerinnen mit Bravour gewehrt, hatten ein Feuerwerk mit drei Mannheimer Ecken in Folge überstanden und eine Halbzeit hingelegt, die Trainer Martin Schultze noch besser gefiel als jene beim respektablen 1:3 am vergangenen Sonnabend gegen den Tabellenführer Düsseldorfer HC.

Die starke erste Halbzeit gegen Mannheim hatte im Grunde nur eine schwache Sekunde. „Aber es war halt der Moment, wo der Bann gebrochen war und es für uns mental schwierig wurde“, sagte Juliane Grashoff. Martin Schultze musste einräumen, dass es ein kapitaler Bremer Fehlpass war, der das Mannheimer 1:0 durch Pia Oldhafer ermöglicht hatte (26.). Schultze empfand das Gegentor, das gegen Ende der respektablen Bremer Halbzeit dann doch fiel, eher als Eigen- denn als Mannheimer Tor. Und zwei der anderen Mannheimer Tore durch jeweils zweimal Isabelle Schmidt und Lydia Haase empfand er auch nicht großartig anders. „Und wenn du drei von fünf Dingern praktisch selbst auflegst, dann wird es halt schwierig“, sagte der BHC-Trainer.

Das war dann womöglich der größte Unterschied an diesem Sonnabend in Oberneuland. Underdog Bremer HC spielt (noch) nicht auf einem Niveau, auf dem er gravierende Fehler komplett vermeiden kann. Favorit Mannheimer HC hat im Gegensatz jene Qualität, gravierende Fehler seines Gegners ausnutzen zu können. Vielleicht dann auch am Ende noch eine gute Nachricht aus Bremer Sicht: Gegen den Münchner SC ist ein Klassenunterschied erst mal nicht vorhersagbar. Das Hinspiel in München endete 1:1.

Bremer HC: Wichmann, Nyland, Kaste, Hartmann, Galimberti, Jörns, Albrecht, Steikowsky, Lüschen, Moroni, Gandolfo Screpante, Liesenhoff, Grashoff, Frerichs, Schabacker, Davidsmeyer