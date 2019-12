Aline Stenzel (Buntentor) und Ebrima Jobe (Oberneuland) sind die Fußballer des Jahres. BFV-Präsident Björn Fecker (l.) und Mathias Sonnenberg vom WESER-KURIER gratulierten. (Koch)

Die Fußballerin des Jahres ist, das lässt sich wohl nicht anders beschreiben, so etwas wie die Königin der Bremerin Kickerinnen. Vermutlich dauerte es deshalb nicht sehr lang, bis ihre Majestät von einem kleinen Hofstaat begleitet wurde: Wohin Aline Stenzel nach der Ehrung auch ging, sie wurde von rund einem halben Dutzend befreundeter Fußballerinnen begleitet – die ganz nebenbei auch für eine Menge Jubel sorgten und das ein oder andere Interview mit einem außergewöhnlichen Rahmen versahen. Für die Fußballerin des Jahres war der Lärm der Kolleginnen aber vor allem ein Zeichen für eine starke Gemeinschaft: „Ich werde von der Mannschaft getragen.“

Das gilt für das Spiel ihres ATS Buntentor, wo Stenzel auch deshalb als Angreiferin glänzen kann, weil sie regelmäßig die Unterstützung ihres Team erhält. Es gilt aber auch für die aktuelle Wahl. „Die Mädels haben allen gesagt: Ruft für Aline an“, sagt die 26-Jährige mit einem Lächeln. Es habe kein „Konkurrenzdenken“ gegeben; sogar aus dem TSV Bassen, ihrem letzten Verein, habe sie zahlreiche Stimmen erhalten. „Jeder hat alles gegeben“, sagt Aline Stenzel stolz. Und weil auch Fußballerinnen „alles geben“ für ihren Sport, war es auch mal an der Zeit, eine Fußballerin des Jahres zu wählen. „Wir werden ja auch gern wie die Fußballer ausgezeichnet“, so Stenzel augenzwinkernd.

Björn Fecker kann das gut verstehen. Der Präsident des Bremer Fußball-Verbandes hält es für ein wichtiges Zeichen, dass nun auch die Frauen ihren Titel erhalten: „Es war längst überfällig." Der ein oder andere in der Halle war der Ansicht, es sei auch mal an der Zeit für die Wahl von Ebrima Jobe gewesen. Der 22-Jährige vom FC Oberneuland zählt schließlich seit einigen Jahren zu den stärksten Spielern der Bremen-Liga – das erkennen auch die Gegner des FCO regelmäßig an. „Erwartet hatte ich das aber nicht“, sagt Jobe – um dann noch mal aufzuzählen, was er so alles geleistet hat in den vergangenen zwölf Monaten: „Ich war Torschützenkönig in der letzten Saison, wir sind Pokalsieger geworden, und ich habe fast jedes Spiel gemacht.“

Es besteht tatsächlich kein Zweifel, dass auch die Wahl zum Kicker des Jahres keineswegs den Falschen traf. Allerdings war auch Ebrima Jobe daran gelegen, auf die Unterstützung seiner Teamkollegen hinzuweisen: „Ich allein kann gar nichts, das haben wir alles gemeinsam geschafft – wir gewinnen nur mit Teamwork.“ Dabei stellt sich im Fall von Ebrima Jobe allerdings seit geraumer Zeit die Frage, wie lange er noch vom Teamwork des FC Oberneuland profitieren wird. Es ist doch ein offenes Geheimnis, dass längst auch einige höherklassige Vereine auf den talentierten Stürmer aufmerksam geworden sind. Der Spieler selbst sieht seine Zukunft auch nicht unbedingt in der Bremen-Liga: „Ich habe höhere Ziele.“

Über die nahe Zukunft will Jobe indes gar nicht spekulieren. Er genießt erst einmal den Titel des Amateurfußballers des Jahres und nebenbei auch den Sieg seines Teams beim Hallenmasters in der ÖVB-Arena – zu dem er allerdings nicht viel beitragen konnte, so in ziviler Kleidung. „In den vergangenen Jahren habe ich mich immer schon weit vor dem Ende eines Hallenturniers verletzt“, begründet Ebrima Jobe seinen Verzicht auf die Teilnahme am Budenzauber. Der Spieler des Jahres war also nicht aktiv in der ÖVB-Arena.

Der neue Trainer des Jahres war nicht einmal anwesend. „Ich hatte den Urlaub lange vorher gebucht“, begründet Kristian Arambasic sein entschuldigtes Fehlen bei der Ehrung. Immerhin hatte der Trainer des FC Oberneuland eine Videobotschaft geschickt, um sich für den Titel zu bedanken. „Ich freue mich auch über die Wahl“, meint der 42-Jährige. Er werde die Urkunde aber „nicht übers Bett hängen und durchdrehen“. Überhaupt gab sich Arambasic angesichts der Auszeichnung recht demütig. „Rein sportlich“ hätte für ihn nämlich Benjamin Eta den Titel verdient gehabt: „Der TuS absolviert doch ein überragendes Jahr.“ Aber so sei das eben bei Wahlen dieser Art, wenn so viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen für ihre Kandidaten abstimmen. „Bei DSDS gewinnt auch nicht immer, wer am besten gesungen hat“, so Arambasic.

Dabei hatte der FC Oberneuland mit dem Titelgewinn doch auch die Arbeit seines abwesenden Trainers gewürdigt. Denn der Tabellenführer der Bremen-Liga war nur auf dem Papier als Favorit ins Rennen gegangen. Tatsächlich fehlten dem FCO doch so viele Stammkräfte und Hallenspieler, dass sein Trainer sich auch ein Scheitern in der Gruppenphase hätte vorstellen können. „Dass wir gewonnen haben, ist ein Zeichen für die Mentalität“, sagt Kristian Arambasic. Und dass der FCO mittlerweile dieses Selbstbewusstsein an den Tag legt, sich auch von zahlreichen Ausfällen nicht aus der Spur bringen lässt, ist ein Verdienst vom Trainer des Jahres.

Schließlich gilt Kristian Arambasic bereits seit Jahren nicht nur als Motivator. Sondern auch als Coach, der es versteht, aus einem Aufgebot eine Einheit zu formen und dabei auch für die nötige Einstellung zu sorgen. Vor einer „Strafe“ für seine Abwesenheit bewahrte ihn dies aber nicht: Während die Mannschaft den Titelgewinn in Bremen feierte, machte sich Arambasic an der dänischen Nordseeküste auf die Suche nach einer Maus. Der kleine Nager hatte sich nämlich im Bad des Ferienhauses versteckt – und wurde von der ganzen Familie gejagt.