Mit Wucht, Glück und Können: Naomi Conze, hier im Spiel gegen Waiblingen, trifft in Leipzig in letzter Sekunde zum Punktgewinn. (Oliver Baumgart (hansepixx))

Sie kreischten, sie jubelten, sie tanzten im Kreis. Werders Handballerinnen hatten, das darf sehr angenommen werden, eine sehr andere Stimmung auf der Rückreise von einem Auswärtsspiel als zuletzt. Zuletzt, in Nürtingen, hatten sie erst kurz vor Spielbeginn die Mitteilung erhalten, dass die Partie wegen eines Corona-Falles beim Gegner ausfällt und sie sich gleich wieder auf die lange Fahrt zurück begeben können. An diesem Sonntag, beim HC Leipzig, kam in letzter Sekunde ein kaum noch für möglich gehaltenes Unentschieden heraus.

In letzter Zehntelsekunde, sollte man präziserweise sagen. Das 26:26 fiel zeitgleich mit der Schlusssirene, es war sozusagen mit bloßem Auge/Ohr nicht zu erkennen, ob der Ball bereits die Linie überquert hatte oder nicht. Die Schiedsrichter berieten intensiv, die Trainer debattierten leidenschaftlich. Der Treffer von Naomi Conze, die einen zwei Sekunden vor dem Ende erhaltenen Freiwurf im Netz versenkte, zählte. Naomi Conze hatte innerhalb kürzester Zeit einen weiteren Beweis dafür angetreten, wie eng tiefe Enttäuschung und tiefes Glücksgefühl auch in diesem Sport beieinanderliegen können. Sie war eine Minute zuvor der Pechvogel des Tages, jetzt war sie das Glückskind des Tages.

Mit Ausnahme de ersten Viertelstunde hatte der HC Leipzig, Tabellensechster, gegen den Tabellenneunten Werder, stets vorn gelegen. Zumeist mit drei Toren Vorsprung, bisweilen gar mit fünf. Werder hatte seinem Gegner etwas mehr Raum gelassen beim Verteidigen und hatte beim Angreifen etwas mehr Fehler gemacht als der Gastgeber. Doch als nur noch fünf Minuten zu spielen waren, verfiel der Gastgeber in eine gewisse Hektik – und ließ Werder doch noch aufschließen. 57 Sekunden waren noch zu spielen, als nach einem erneuten Leipziger Ballverlust Naomi Conze den Konter abschließen, frei werfen und den Ausgleich zum 26:26 erzielen konnte.

Sie scheiterte an Torfrau Anja Kreitczick. Großer Jubel auf der Leipziger Bank, große Enttäuschung auf der Bremer. Sehr große bei Naomi Conze. Bis sie nach der letzten noch eine allerletzte Chance erhielt. Die U-19-Nationalspielerin, wuchtigste Rückraumwerferin im Werder-Kader, stahl sich nicht heraus aus der Verantwortung. Sie übernahm sie. Und wuchtete den Ball ins Tor. „Das waren Emotionen pur“, sagte Werders Trainer Robert Nijdam im ersten Interview bei Sportdeutschland-TV.

Der Punkt in der Tabelle, der in der Leipziger Sporthalle Brüderstraße damit herausgeworfen war, bringt die Bremerinnen ihrem Ziel Klassenerhalt wieder ein Stück näher. Direkt absteigen können sie zwar seit einiger Zeit nicht mehr, dafür ist der Abstand zu den beiden letzten Plätzen zu groß. Aber die Relegation, in die der Tabellenzwölfte muss, wäre theoretisch noch möglich. „Wir müssen um jeden Punkt kämpfen“, sagte Werders-Trainer Robert Nijdam, als er nach Werders verblüffendem Endspurt in Leipzig befragt wurde. Wenn sein Team am kommenden Wochenende gegen Absteiger Freiburg gewinnt, dann wäre der Gang in die Relegation auch theoretisch vom Tisch. Dann dürfte Werder erneut jubeln, der Klassenerhalt wäre dann sozusagen amtlich.

Dann wäre auch dem zweiten Versuch in Nürtingen die Gefahr genommen, sportlich gesehen noch einmal ein Spiel mit maximalen Druck für die Bremerinnen zu werden. Mangels Alternativen und angesichts noch weiterer offener Paarungen beim Gegner wird der SV Werder sein Nachholspiel bei der TG Nürtingen erst am 29. Mai um 19.30 Uhr und damit eine Woche nach dem eigentlichen Saisonende bestreiten. Dieser Vorschlag war vergangene Woche von der Spielleitung der HBF gekommen. Ungeachtet der Tatsache, dass diese Partie noch für eines der Teams oder sogar für beide im Abstiegskampf relevant sein könnte. „Wir haben diesen Vorschlag dankbar angenommen“, sagt Werders Handballchef Martin Lange. Man sei froh über die Chance, die Partie an einem Wochenende nachholen zu können und nicht an einem Werktag und mit womöglich arg dezimiertem Kader die rund 650 Kilometer lange Anreise in Angriff nehmen zu müssen.

Am 24. April war Werder nach Nürtingen ins Schwabenland gefahren, hatte sich dann aber aufgrund eines positiven Corona-Schnelltests in Reihen der Gastgeberinnen unverrichteter Dinge wieder auf den Heimweg machen müssen. Vom Spielausfall erfahren hatte der Werder-Tross dabei erst in dem Moment, als man vor der Halle aus dem Bus stieg. Ein Schicksal, das die Bremerinnen auch schon im November vergangenen Jahres in Rödertal vor den Toren Dresdens ereilt hatte. Auch dort war erst vor Ort bekannt geworden, dass eine HCR-Spielerin einen positiven Befund hatte. Und auch dort hieß das Motto nach einer 14-stündigen Tour über 1000 Kilometer: außer Spesen nichts gewesen. „Mental muss man das erst mal verkraften. Respekt für die Mädchen“, sagte Robert Nijdam in Leipzig.

SV Werder: Trooster – Nesslage (8 Tore/davon 7 Siebenmeter), Defayay (6), Conze (5), Engel (3), Engelke (1), (Pods (1), T&homas (1), Seidel (1), Heidergott, Gajewski, Frohlich, Dopke, Budelmann.