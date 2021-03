Ein familiäres Zusammenspiel der besonderen Art: Sohn Kilian (v.l.), Mutter Sonja, Vater Werner und Tochter Josina Nonnast lassen den Ball vor ihrer sportlichen Heimat kreiseln. Auf dem Foto fehlt der älteste Sohn Leon, der ebenfalls noch Tura-Mitglied ist, aktuell jedoch nicht mehr in der Hansestadt wohnt. (Roland Scheitz)

Einen Wunsch möchte sich Sonja Nonnast im kommenden Jahr zu ihrem 50. Geburtstag erfüllen: „Ich lasse mich seit eineinhalb Jahren am Institut für Berufs- und Sozialpädagogik zur Erzieherin ausbilden“, erklärt die 48-Jährige, „2022 bin ich fertig und mache mir selbst ein schönes Geburtstagsgeschenk.“ Dabei bräuchte die Mutter von drei Kindern eigentlich keine Weiterbildung. Sonja Nonnast ist bereits seit mehr als 16 Jahren in der Kinderturn-Abteilung von Tura Bremen tätig und gilt nicht nur für Pressesprecher Ekkehard Lentz als „Mutter unseres Vereins“.

Mittlerweile ist Familie Nonnast seit vielen Jahren Mitglied beim Turn- und Rasensportverein, neben sportlichen Aktivitäten engagieren sich Tochter Josina (20) sowie die beiden Söhne Leon (25) und Kilian (22) mit großer Leidenschaft ehrenamtlich für ihren „Herzensverein“. Ehemann Werner Nonnast trat Tura Bremen bereits 1986 bei, trat anno 1990 aus beruflichen Gründen zunächst aus und schloss den familiären Bogen zu Tura 2011 schließlich mit seinem Wieder-Eintritt in die Box-Abteilung. „Nach meiner Pause bin ich zum einen meiner Familie wegen wieder Mitglied geworden“, sagt der 51-jährige Schichtführer bei einem Bremer Logistikunternehmen, „zum anderen gehört Tura zu meinem Leben.“

Auf der Judo-Matte fing alles an

Ehefrau Sonja, seit 1996 mit Werner Nonnast verheiratet, kann sich ein Leben ohne Tura nicht vorstellen. „Tura ist wie eine zweite Familie“, versichert sie. „Ich freue mich schon auf die Zeit nach Corona“, fährt sie fort, „wenn ich endlich meinen Samstag zurück habe.“ Vor der Covid-19-Krise stand Sonja Nonnast jeden Sonnabend auf dem Fußballplatz, als Jugendtrainerin begleitete sie die Spiele und genoss den Smalltalk am Spielfeldrand mit den Eltern und Freunden. „Das fehlt mir genauso wie meine Turnkinder“, betont Sonja Nonnast, seit 2008 Nachfolgerin von Abteilungsleiterin Elke Schlesier-Chitula, die diese Abteilung aufbaute. Dabei hatte Sonja Nonnast zuvor keinerlei Bezug zum Sport und zum Vereinsleben schon gar nicht. „Ich bin erst 2005 Mitglied geworden“, erklärt sie, „weil meine Kinder bei Tura eingetreten waren.“

Den Anfang machte der älteste Sohn, Leon trat 2002 der Judo-Abteilung bei und hat sich zahlreiche Meriten auf der Matte erkämpft. Mittlerweile lebt der ausgebildete Fachinformatiker nicht mehr in der Hansestadt, ist als lizenzierter Judo-Trainer allerdings nach wie vor bei und für Tura aktiv. Bruder Kilian ist seit 2004 Tura-Mitglied und spielt seit seiner Kindheit Fußball. Der ausgebildete Kfz-Mechatroniker durchlief als Rechtsverteidiger sämtliche Jugendmannschaften und schaffte als Mitglied der Meistermannschaft von 2017 schließlich den lang ersehnten Aufstieg in die Landesliga. Dort rangierte Kilian vor der Corona-Pause hinter Ligaprimus Tuspo Surheide auf dem zweiten Platz und kann sich Hoffnungen auf den Aufstieg in die höchste Bremer Spielklasse machen. „Selbst bei einem Saisonabbruch“, sagt er, „könnten wir über die Quotientenregelung aufsteigen.“ Noch wichtiger sei ihm allerdings“, dass ich endlich wieder Fußballspielen und meine Kumpels treffen kann“, sagt der 22-Jährige.

Auch Josina Nonnast hofft, dass die Einschränkungen der Pandemie bald abgefedert werden. „Mir fehlt der Sport“, sagt die 20-jährige Auszubildende zur Fachinformatikerin und Anwendungsentwicklerin. Mit fünf Jahren wurde sie Mitglied, zunächst beim Kinderturnen, später spielte sie Fußball. Mit einem Doppelspielrecht ausgestattet, kickte sie als Stürmerin bis zur C-Jugend mit den Jungen in einer Mannschaft. Als sich die Tura-Frauenmannschaft 2014 mangels Mitglieder auflöste, wechselte Josina zum TSV Lesumstotel, wo sie zur rechten Verteidigerin wurde. Nachdem sie an einem Sichtungslehrgang am DFB-Stützpunkt in Bremen-Nord teilgenommen hatte, wurde der SC Weyhe auf sie aufmerksam und überzeugte sie von einem Wechsel in die Verbandsliga. Ihrem Heimatverein blieb aber Nonnast weiter treu, derzeit trainiert sie eine F-Jugendmannschaft und ist eine von neun Übungsleiterinnen beim Kinderturnen.

Dass sich ihre Sprösslinge ehrenamtlich betätigen, macht Sonja und Werner Nonnast glücklich. „Wir sind extrem stolz auf sie“, versichert Werner Nonnast und seine Ehefrau freut sich, „dass unsere Kinder hier für ihr Leben lernen“. Für die angehende Erzieherin „ist es besonders beim Kinderturnen einfach nur schön, die Entwicklung von klein auf zu begleiten“, sagt sie – und freut sich, „dass ich fast jeden Tag von Turnkindern und Kindern, die ich als Fußballtrainerin begleitet habe, immer fröhlich begrüßt werde“. Häufig werde sie als „Mama von Gröpelingen“ bezeichnet. „Vielleicht etwas viel“, übt sich Sonja Nonnast in Bescheidenheit, „aber viel kann ich nicht falsch gemacht haben“.

Zur Sache

Die Heimat von Torwart-Legende Bert Trautmann

Tura Bremen wurde 1894 gegründet und ist mit rund 2900 Mitgliedern einer der größten Bremer Sportvereine. In über 20 Sparten engagieren sich zahlreiche Ehrenamtliche, die das Leitbild „Fairness, Toleranz und Offenheit“ vorleben und sich unermüdlich in den Dienst für den Verein stellen. Zu seinen bekanntesten Sportlern zählt der Turn- und Rasensportverein Bremen unter anderem Torwart-Legende Bert Trautmann, Namensgeber für den Platz vor dem Vereinsheim an der Lissaer Straße und den ehemaligen Bundesligatrainer Wolf Werner. Vom nächsten Treffen zwischen Bundeskanzlerin und Länderchefs erhoffen sich die „Turaner“ einige Lockerungen. Gerd Schweizer, Vizepräsident Breiten-, Freizeit- und Leistungssport, betont in einer Pressemitteilung: „Wir erwarten, dass bei allen einschränkenden Maßnahmen besser zwischen Risiken und positiven Wirkungen des organisierten Sporttreibens abgewogen wird.“ Informationen sind per E-Mail an info@tura-bremen.de, auf der Internetseite www.tura-bremen.de sowie unter Telefon 613410 zu bekommen.

Weitere Informationen

In der Serie „Familiensache“ werden Familien vorgestellt, die sich in Bremer Sportvereinen engagieren und ohne die das Vereinsleben nur schwer funktionieren würde. Wenn Sie solch eine Familie kennen, schicken Sie gern eine Mail an stadtteilsport@weser-kurier.de.