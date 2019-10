Die Nacht der Gewinner

Treffen sich eine Hockeyspielerin und ein Kegler auf der Tanzfläche – das ist nicht der Beginn eines schlechten Witzes, sondern eine Szene vom Bremer Freimarkt. Am Dienstagabend kamen in der Königsalm 50 Mannschaften aus Bremen zusammen. Ihre Gemeinsamkeit: Sie alle wurden im vergangenen Jahr Meister in ihrer Liga. „Night of the Champions“ heißt das Format, bei dem die besten ihrer Zunft miteinander feiern. Das offizielle Motto des Abends: Amateure sind die wahren Profis.

Wie fühlt sich das an, mit so vielen Siegertypen in einer Halle zu sitzen? Michaela Hartwich hat die Frage akustisch nicht verstanden. Die Handball-Damen der SV Grambke-Oslebshausen haben einen Tisch in Bühnennähe erwischt. Auf der Empore bringt DJ und Entertainer Luigi die Gäste mit „Sweet Caroline“ lautstark in Stimmung. Viele Mannschaften treffen gerade erst in der Königsalm ein. Am Eingang stehen die Cheerleader der Bremer Firebirds zur Begrüßung Spalier. Die Handballerinnen aus dem Bremer Norden sitzen derweil schon vor den ersten Getränken. „Wir sind eine eher ältere Gruppe“, sagt Hartwich und deutet auf die Bänke, wo zehn Frauen in blau-gelben Trikots sitzen. „Letztes Jahr hatten wir in einem Spiel Mutter, Tochter und Tante gleichzeitig auf dem Platz.“ Von oben fliegen T-Shirts in die Menge. Eine Handballerin ist fangsicher. Die Shirts sind sehr bunt und tragen einen Ballermann-Aufdruck. „Das ist doch was für die Arbeit“, sagt jemand. Die Stimmung ist ausgelassen. „Einfach Spaß haben“, lautet die Antwort auf die Frage nach dem Motto dieses Abends.

Spaß hat auch Werders Stadionsprecher Christian Stoll – eher bekannt als Stolli –, der die Veranstaltung moderiert. „Wir haben hier Radsportler, Hockeyspieler und den Bremer Kegelverein“, begrüßt er die anwesenden Mannschaften. Der ATS Buntentor hat einen besonders großen Tisch bekommen. Die Fußballerinnen gewannen 2019 den Titel in der Verbandsliga und schreiten auch stimmungsmäßig voran. Ihre Meisterschale haben sie natürlich mitgebracht. Auf der anderen Seite geben sich die Ü 40-Herren noch etwas zurückhaltender. Ob es daran liegt, dass sie keine Schale bekommen haben? Etwas entfernt vom ganz großen Trubel sitzen drei Billard-Freunde über ihrem schon gut geleerten Schmankerl-Teller. Landesmeister 2019 seien sie geworden, verrät einer. Und der Rest der Gruppe? „Die sind gerade rauchen“, sagt er und deutet auf die andere Seite des Zeltes. Draußen ist da, wo man sich unterhalten kann. Die Billard-Freunde sind zwar nicht anzutreffen, dafür aber Melanie Rethmeyer und ihre Mitspielerinnen vom Blumenthaler SV. 52 Tore erzielte die Mittelfeldspielerin in der vergangenen Saison und schoss den BSV damit zum Titel in der Landesliga. „Wir haben uns alle morgen freigenommen, damit wir heute richtig feiern können“, sagt sie.

Als sich allmählich die Bierfässer leeren und die Tanzfläche füllt, hat Almklausi seinen großen Auftritt. Er springt auf den Bänken herum, schmettert Schlager in das Mikrofon und animiert die Leute zum Mitsingen. Immer mitten im Zentrum des Geschehens: die Fußballer des SV Hemelingen. Als Meister der Landesliga haben die Ostbremer offensichtlich auch gute Kontakte zu Vereinslegenden von Werder Bremen. Am Tisch der Hemelinger sitzt jedenfalls plötzlich Ailton, das Bier fest in der Hand. Auf der Tanzfläche ist der brasilianische Torschützenkönig dann etwas schüchtern, als Stoll „Das W auf dem Trikot“ anstimmt. Für Fotos steht er natürlich zur Verfügung. Auch die Handballerinnen aus Grambke nehmen ein Erinnerungsbild mit nach Hause.

Moderator Christian Stoll findet für die Veranstaltung nur lobende Worte: „Es war eine tolle Idee, mal abseits des ganz großen Sports die Bremer Meister zusammenzuholen.“ Er habe in der Königsalm viele alte Freunde wiedergetroffen, erzählt Stoll, der früher für den Blumenthaler SV Fußball spielte. Auch die Medienpartner der „Night of the Champions“ betonen die Bedeutung des Breitensports. So sagt David Koopmann, Vorstand der Bremer Tageszeitungen AG: „Der Amateursport ist ein bedeutender Bestandteil von Bremen. Wir freuen uns, mit der Veranstaltung vielen Bremer Meistermannschaften Danke für ihr

Engagement zu sagen und sich feiern zu lassen.“ Im nächsten Jahr werde es wieder eine „Night of the Champions“ geben, sagt Christian Stoll. „Da bin ich dann auf jeden Fall wieder mit dabei.“