Drin ist das Ding! Sofia Nati bejubelt ihr Tor zum 1:0 gegen Hoffenheim aus 25 Metern. Mitspielerin Kofler will der Torschützin gratulieren. Am Ende langte es gegen die Gäste aus Sinsheim zu einem gerechten 1:1. (Baumgart/Hansepixx)

Am Ende waren Trainerin und Torschützin ausnahmsweise mal nicht einer Meinung. „Ganz klar“, sagte Sofia Nati, „heute haben wir nicht einen Punkt gewonnen, sondern zwei verschenkt. Das war mehr drin.“ Eine Analyse, der Carmen Roth nicht ganz folgen wollte. „Am Ende geht das 1:1 schon in Ordnung“, ordnete die Trainerin der Werder-Bundesliga-Frauen die 90 Minuten gegen Hoffenheim auf Platz 11 ein. Zwei Meinungen, eine Erkenntnis: Spielt Werder in den kommenden sechs Partien wie gegen das favorisierte Hoffenheim, sollte der angepeilte Klassenerhalt drin sein.

Schon jetzt ist klar, wer daran einen gehörigen Anteil haben könnte: Sofia Nati. Im Winter war die Stürmerin von Eindhoven an die Weser gewechselt und hatte beim 5:0-Rückrundenauftakt gegen Duisburg schon ein Doppelpack geschnürt. Am Sonntag traf sie wieder, dieses Mal mit einem sehenswerten Distanzschuss aus 25 Metern. „Diese Weitschüsse aus der Distanz sind irgendwie mein Markenzeichen“, sagte die 25-Jährige. Mit diesem Markenzeichen hätte sie nach dem Seitenwechsel fast das 2:0 erzielt, aber jetzt klatschte der Fernschuss an die Torlatte der Gäste. Den Beifall der Trainerin hatte sie sicher, denn Roth urteilte: „Da muss man erstmal den Mut haben, so ein Ding zu schießen.“

Nati ist auf jeden Fall die Spielerin, die plötzlich den Unterschied macht. An nahezu jeder offensiven Aktion war die in Oberhausen geborene Griechin beteiligt. Und auch als der nasskalte Regen nach dem Seitenwechsel über den Platz peitschte, lief sie jedem Ball nach, scheute keinen Zweikampf, setzte immer wieder nach. Bis sie einen Pferdekuss („Im Ruhrpott sagt man Eisbein“) am Oberschenkel verpasst kam und ihre Trainerin sie vom Platz holte. Da stand es schon 1:1, Hoffenheims Nicole Billa hatte per Foulelfmeter (64.) getroffen. Es war ein Ausgleich, der verdient war. Und der bis zum Abpfiff immer wieder bedenklich wackelte, weil Werder nur noch selten die Kontrolle über das Spiel hatte und die Marschroute von Trainerin Roth („Wir wollten mit Diagonal-Bällen agieren“) so ziemlich ignorierte.

Nicht den schlechtesten Tag erwischt

Und so fiel in der Analyse von Roth auffällig häufig das Wort Glück. „Wenn noch ein Tor für Hoffenheim gefallen wäre, hätten wir uns auch nicht beschweren können“, meinte sie. Wie gut, dass Torfrau Lena Pauels auch nicht ihren schlechtesten Tag erwischte und so manchen starken Ball souverän von der Linie fischte.

In der Tabelle kommt Werder mit dem Remis gegen Hoffenheim nicht so recht voran, mental aber war der Auftritt wichtig. „Wir werden ganz sicher noch für einige Überraschungen sorgen“, sagt Nati. Überhaupt sei der Schritt nach Bremen im Winter genau der richtige gewesen. „Wir spielen guten Fußball, lassen den Ball laufen, das macht richtig Bock. Ich fühle mich richtig wohl hier in Bremen, auch außerhalb des Fußballs. Das ist alles Note eins“, urteilt die Stürmerin. Und auch Trainerin Roth fühlt sich in der Einschätzung bestätigt, dass die 25-Jährige eine Verstärkung werden könnte. „Wir kannten Sofia ja schon aus ihrer Zeit in Duisburg. Und als wir hörten, dass sie mit ihrem Wechsel nach Eindhoven nicht richtig glücklich war, haben wir Kontakt aufgenommen.“ Nati passe insgesamt richtig gut ins Werder-Puzzle.

Es scheint für alle Beteiligten eine Win-win-Situation zu sein, denn gewonnen haben sie ja alle. Werder jetzt schon vier Punkte mit Sofia Nati, die Stürmerin die neue Lust auf Fußball.