Fester Bestandteil im Pinguins-Kader: Der Vertrag von Stürmer Alex Friesen (links) läuft noch bis Sommer 2021. (Hartmut Adelmann)

Ein Gegentor in der Overtime, ein winziger Moment in der vierten Minute der Verlängerung – und plötzlich ist eine ganze Saison vorbei. Ein abgefälschter Schuss von Dane Fox hat am Sonntag das Aus der Fischtown Pinguins in den Pre-Play-offs gegen die Ice Tigers aus Nürnberg besiegelt, ein Schuss, „der auf der anderen Seite genauso mal reingehen könnte“, sagt Bremerhavens Teammanager Alfred Prey. Im Sport entscheidet eben manchmal ein Wimpernschlag, betont Prey und fügt an: „Für die Mannschaft, die ein Spiel auf diese Art und Weise verliert, ist das immer tragisch.“

In diesem Moment war die Tragik aufseiten des Bremerhavener Eishockeyteams, das aber im selben Moment von seinem Anhang gestützt, getragen, ja regelrecht gefeiert wurde. Gefeiert für eine ganz starke Saison, die beste seit Zugehörigkeit zur Deutschen Eishockey-Liga DEL. Mit 81 Punkten auf der Habenseite haben die Pinguins im dritten DEL-Jahr eine neue Bestmarke aufgestellt. Sie haben dabei in den 52 Hauptrundenpartien 169 Treffer erzielt und waren damit torgefährlichste Mannschaft hinter den beiden Topteams aus Mannheim und München. Ja, sagt auch Prey, man müsse die Spielzeit insgesamt bilanzieren. „Wir haben eine super Saison gespielt und ans Tor zum Viertelfinale gekratzt.“

Auch Trainer Thomas Popiesch, dessen Name eng verbunden ist mit dem bisher so erfolgreichen Abschneiden des Klubs in der DEL, zieht eine positive Bilanz. „Wir haben uns spielerisch weiterentwickelt, besseres Eishockey geboten und lange um Platz sechs mitgespielt“, sagt Popiesch und ergänzt: „Ganz klar, das war eine erfolgreiche Saison für uns.“

Was indes fehlte, war die Krönung: der erneute Einzug ins Viertelfinale. Schon in der Endphase der Saison war Bremerhaven vom Verletzungspech zurückgeworfen worden, in der Play-off-Serie gegen Nürnberg schließlich fehlten in Summe gleich sechs Akteure, darunter mit Kapitän Mike Moore und Torjäger Jan Urbas zwei Schlüsselspieler. „Natürlich war es schade, dass gerade diese beiden Keyplayer nicht dabei waren“, sagt Popiesch, „aber so ist das halt im Sport, das muss man akzeptieren“.

Das Fehlen einer Stammkraft darf keine Ausrede sein

Alfred Prey sieht es ähnlich. Er will das Fehlen einiger Stammkräfte nicht als Ausrede verstanden wissen. „Wir müssen zufrieden sein“, sagt der Teammanager. „Ich glaube, kein Zuschauer ist am Sonntag enttäuscht nach Hause gegangen.“

Die Eiszeit bei den Pinguins ist damit beendet. Es wird ein wenig durchgeatmet in diesen Tagen. Es standen und stehen in dieser Woche noch einige medizinische Untersuchungen an. Es gibt teamintern und auch mit den Fans noch eine Saisonabschlussfeier (siehe auch nebenstehenden Text). Darüber hinaus geht der Blick aber auch schon wieder nach vorne. Die Vorbereitung der kommenden Saison, sie beginnt bereits jetzt. Personalplanungen, Vertragsgespräche, Neuzugänge – das sind die Dinge, die die Verantwortlichen ab sofort beschäftigen.

„Einen Großteil der Mannschaft werden die Zuschauer im nächsten Jahr wiedersehen, das ist sicher“, verrät Alfred Prey. Dazu zählen unter anderen Moore, Urbas, Alex Friesen, Maxime Fortunus, Ross Mauermann, Marc Zengerle, Dominik Uher, Miha Verlic und Carson McMillan. Und Prey verrät auch: „Wir werden personell das eine oder andere nachjustieren.“ Alles mit Augenmaß versteht sich, denn die Möglichkeiten in Bremerhaven sind begrenzt. Eine Aufstockung des Saisonetats, der dem Vernehmen nach zuletzt bei 4,3 Millionen Euro gelegen hat, ist kaum möglich. „Wenn nicht plötzlich ein Ölscheich oder ein Multimillionär bei uns an die Tür klopft, wird sich die Situation nicht wesentlich ändern“, sagt Prey. „Wir müssen uns an den Gegebenheiten orientieren, die hier vor Ort sind.“

In Zukunft besser auf eventuelle Ausfälle vorbereitet sein

Das Team für die Zukunft breiter aufzustellen, um für eventuelle Ausfälle wie eben in der Endphase dieser Saison besser gewappnet zu sein, das mag einerseits wünschenswert sein. Andererseits sagt Trainer Popiesch: „Dafür fehlen uns die finanziellen Möglichkeiten. Wir können nicht 30 bis 35 Spieler verpflichten, wie es in München oder Mannheim machbar ist.“ Also müsse man am Eishockey-Standort Bremerhaven weiter wachsen. Man müsse eine Basis schaffen, um als Mannschaft, aber auch im ganzen Umfeld so stabil zu sein, dass man auch mal Rückschläge verkraften könne, sagt Popiesch. „Wir haben das in den letzten Jahren ganz gut hinbekommen“, sagt Alfred Prey. „Und ich hoffe, dass wir das auch in Zukunft so hinbekommen.“

Die Vorbereitung der neuen, dann vierten Saison in der DEL hat auf der administrativen Seite also bereits begonnen. Sportlich, sagt Prey, fange man am 1. August wieder an. „Dann heißt das Motto wieder: neues Spiel, neues Glück.“ Mit dem Gerüst des aktuellen Kaders, mit einigen neuen Gesichtern im Aufgebot – und mit einem Trainer, der weiter Thomas Popiesch heißen wird. Der Vertrag des Trainers läuft noch bis zum Sommer 2020. Und Teammanager Alfred Prey ist zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit noch weitaus länger andauern wird: „Ich glaube, dass Thomas Popiesch auch in den nächsten Jahren das Gesicht unseres Eishockeys bleiben wird.“

Zur Sache

Abschlussparty mit den Pinguins

Die Fischtown Pinguins werden sich an diesem Sonnabend noch einmal ihren treuen Anhängern präsentieren. Ab 14 Uhr steigt auf der Plaza des Mediterraneos in Bremerhaven die große Saisonabschlussparty mit den Fans. „Die Unterstützung unserer Fans kann man nicht in Worte fassen“, sagt Kapitän Mike Moore. „Sie haben uns sogar noch gefeiert, als wir ausgeschieden waren – das bedeutet uns sehr viel.“ Und dafür wollen sich die Spieler jetzt bedanken. Mit persönlichen Worten, mit Autogrammen. Danach erst geht's in die Sommerpause.