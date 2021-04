U 19-Auswahlspieler Niklas Tecklenburg (links) beim Stützpunkttraining mit Kais al Saadi, dem Trainer der deutschen Herren-Nationalmannschaft. (Frank Koch)

Er ist einer, der hervorsticht. Einer, der herausragt aus der Masse, nicht nur wegen seiner Körpergröße von 1,87 Meter. Niklas Tecklenburg ist technisch stark, er verfügt über eine sehr gute Auffassungsgabe und eine hohe Spielintelligenz. Der 17-Jährige ist Hockeyspieler. Am liebsten agiert er auf der Zehn, auf der Position des Spielmachers. Dort kann Niklas Tecklenburg selbst für Torgefahr sorgen, dort kann er aber auch die entscheidenden Pässe spielen. Er mag diese Rolle. Er mag es, wenn er Akzente setzen kann. In seinem Klub beim Bremer HC, aber auch in den Auswahlteams des Deutschen Hockey-Bundes (DHB).

Seit zweieinhalb Jahren steht der Name Niklas Tecklenburg in den Kaderlisten des DHB. In der Altersklasse U 16 hat der gebürtige Bremer bereits zwölf Länderspiele ­bestritten und dabei auch schon zwei Tore erzielt. Zu Jahresbeginn ist er nun altersmäßig aufgerückt in die U 18, die in diesem Jahr indes als U 19 daherkommt. Weil 2020 aufgrund der Corona-Pandemie keine inter­nationalen Meisterschaften ausgetragen werden konnten, hat man sich kurzerhand darauf verständigt, den älteren Jahrgang ein weiteres Jahr mit einzubeziehen. Die ab Mitte Juli in Valencia stattfindende U 18-­Europameisterschaft wird damit zu einer U 19-EM.

Für Niklas Tecklenburg ist das eine echte Herausforderung. In der Auswahl tummeln sich Spieler, die bis zu zwei Jahre älter sind als er. Spieler, die in ihren Vereinen zudem allesamt schon auf Bundesliganiveau unterwegs sind und entsprechend Spielpraxis haben.

Der Bremer Junioren-Nationalspieler ist mit Jahresbeginn in den Herrenbereich des BHC aufgerückt. Die erste Mannschaft spielt aber nur in der Oberliga – und aktuell spielt sie eben wegen der Pandemie gar nicht. Selbst Training war lange Zeit nicht erlaubt. Umso wichtiger war und ist es für den jungen Nationalspieler, dass er zumindest regelmäßig an Stützpunkteinheiten der Landesverbände Bremen und Niedersachsen teilnehmen und überdies als Schüler der Sportbetonten Schule an der Ronzelenstraße seine Hockeyeinheiten absolvieren konnte.

Niklas Tecklenburg macht aktuell das Beste aus dieser Situation. Mit großer Leidenschaft für seinen Teamsport kompensiert er fehlende Praxis. Dreimal war er in den vergangenen Monaten bereits mit der Auswahl bei Lehrgängen im Einsatz, zweimal in Mannheim, zuletzt in Frankfurt. Natürlich alles immer Corona-konform mit strengem Hygienekonzept, Masken- und Testpflicht. „Wir befinden uns in den Tagen komplett in einer Blase und haben keinen Kontakt zur Außenwelt“, schildert Tecklenburg. Selbst die Anreise mit Bus und Bahn ist untersagt, der DHB chartert eigens Kleinbusse, um die Talente in den verschiedenen Regionen der Republik einzusammeln und zum Lehrgangsort zu bringen.

Niklas Tecklenburg hat bei diesen Lehrgangsmaßnahmen der U 19 bisher überzeugen können. Entsprechend positiv fielen die Bewertungen durch Bundestrainer Rein van Eijk aus. Und wie seine Vereinskameradin Lena Frerichs im weiblichen Bereich darf sich auch Niklas Tecklenburg durchaus Hoffnungen machen, bei den Titelkämpfen an der Südostküste Spaniens dabei zu sein. „In Valencia war ich noch nie, das soll dort ganz schön sein“, sagt Niklas Tecklenburg, der bereits als Vierjähriger beim BHC mit dem Hockeyspielen begonnen hat.

Im Nationalteam kommt der etatmäßige Spielmacher derzeit als – Achtung – Rechtsverteidiger zum Einsatz. „Das sind völlig ­verschiedene Welten“, sagt er und lacht. Der Stürmer Niklas Tecklenburg nimmt es mit Humor, dass er in der DHB-Auswahl als ­Abwehrspieler herhalten muss. Die Kon­kurrenz ist halt groß, vor allem im Mittelfeld sei die Auswahl stark ­besetzt. Um dabei zu sein und auch dabei zu bleiben, arrangiert er sich also mit den neuen Anforderungen. Als einer der Jüngsten im Kader sei es ihm erst einmal wichtig dazuzugehören, sagt Niklas Tecklenburg. „Und schließlich habe ich ja auch noch zwei Jahre Zeit, mir meine Position zu holen.“

Apropos Zeit: Aktuell befindet sich der Schüler Tecklenburg im elften Jahrgang, sein Abitur steht also erst in zwei Jahren an. Anders als beim Hockey laufe er in der Schule eher etwas im Stromsparmodus, sagt Niklas Tecklenburg. Schon sein älterer Bruder Sebastian habe immer gesagt: „Ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss.“ Für seinen Sport indes gilt das nicht, dort gibt der Nationalspieler immer Vollgas. Und das ist auch umliegenden Klubs nicht verborgen geblieben. Zuletzt buhlten gleich drei Hamburger Erstligisten um den 17-Jährigen, allen sagte er ab.

„Ich habe mir das lange und gut überlegt“, erzählt Niklas Tecklenburg. Bis zum Abitur will er in Bremen bleiben und beim Bremer HC, den er seinen „Herzensverein“ nennt. Er müsse jetzt noch nicht unbedingt erste Liga spielen, sagt er. Das habe ihm auch der frühere Bundestrainer Valentin Altenburg in einem Gespräch bestätigt. Gleichwohl strebt Niklas Tecklenburg den maximalen Erfolg an: mit dem BHC den schnellen Aufstieg in die Regionalliga und als Nationalspieler die Nominierung für die U 19-Europameisterschaft in Valencia.

Zur Sache

Fast ein Dutzend Nationalspieler

In Hockey-Deutschland ist Bremen der kleinste Landesverband. Klein, aber oho, möchte man anmerken. Denn die Bremer Klubs stellen im Jugend- und Juniorenbereich männlich und weiblich aktuell immerhin fast ein ganzes Dutzend Nationalspieler und -spielerinnen. Neben BHC-Talent Niklas Tecklenburg stehen im U 19-Bereich Lena Frerichs und Greta Schulze (beide Bremer HC) sowie Gesa Lubienski (Club zur Vahr) in den Kaderlisten des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). In der U 16 gehören Emilia Landshut, Natalie Hoppe, Torfrau Angelina Blietz sowie Tammo Willems und Ole Frerichs (alle Bremer HC) fest zum DHB-Aufgebot, die BHC-Spielerinnen Lena Bobrink und Lea Schultze zählen in diesem Altersbereich zum erweiterten Kader. „Das ist eine sehr gute Quote“, sagt Martin Schultze, Cheftrainer beim Bremer HC. „Damit können wir hier in Bremen sehr zufrieden sein.“