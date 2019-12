Am Mittwochabend wurde Tacheles gesprochen. Cheftrainer Roberto Albanese hatte die A-Formation des Grün-Gold-Clubs Bremen nach der Trainingseinheit um sich geschart, um den Gemütszustand jedes einzelnen Tänzers abzufragen. Gibt es Probleme? Welche Gedanken bewegen sie? „Die Anspannung“, musste Albanese vor der an diesem Sonnabend in der ÖVB-Arena stattfindenden Weltmeisterschaft feststellen, „ist groß“. Was den erfahrenen Coach nicht überrascht. Schließlich sind nach dem Umbruch vor Jahresfrist gleich fünf Neulinge im Team, die noch keine WM bestritten haben. Und überdies ist es für das Gros der Formation die erste WM in Bremen.

„Eine Weltmeisterschaft in eigener Halle ist halt für alle ein ganz besonderes Event“, sagt Albanese. Ein Event, das bei den Tänzern für Vorfreude sorgt. Aber auch ein Event, das ihnen Respekt einflößt. Respekt vor der Halle, Respekt vor der Kulisse. Diese Gemütszustände zu kanalisieren, dem Team die Nervosität zu nehmen und die Konzentration hochzuhalten, das ist derzeit die Hauptaufgabe des Trainerteams. „Von all dieser Vorfreude darf man sich nicht ablenken lassen“, sagt Roberto Albanese. Sonst bestünde die große Gefahr, „dass man fahrig wird und die Energie verpufft“.

Nicht einmal vier Wochen ist es her, dass das neu formierte A-Team des Grün-Gold-Clubs mit der neuen Choreografie „Music is the key“ die Deutsche Meisterschaft gewonnen und sich damit das Ticket für die Heim-WM in Bremen gesichert hat. „Wir haben uns mit dem Auftritt eine gute Portion Selbstbewusstsein erarbeitet“, sagt Roberto Albanese. Der Grün-Gold-Club geht nun als Titelverteidiger in diese WM – und der Coach hat das Ziel, „die Halle zum Beben zu bringen und den Titel zu verteidigen“.

Albanese hält dabei in der Vorbereitung strikt an seinem Plan fest. Am vergangenen Wochenende wurde ebenso intensiv trainiert wie im Verlauf dieser Woche. Man habe gut gearbeitet, viele Passagen verbessert und sich noch einmal gesteigert, sagt er. An diesem Freitag zieht der Coach mit seinem Team nun ins Hotel. Das Zauberwort heißt Ruhe. „Wir wollen jegliche Ablenkung vermeiden und uns darauf konzentrieren, fehlerfrei durch das Turnier zu kommen“, betont Albanese, der in seiner Formation noch eine Umbesetzung vorgenommen hat. Routinier Thomas Friedrich hatte bei der DM in Hamburg noch aussetzen müssen. Jetzt aber ist der 42-Jährige wieder dabei. Mit seiner Erfahrung und Ruhe soll er das Team stabilisieren. „An ihm komme ich nicht vorbei“, sagt Albanese über den dienstältesten Tänzer in der Bremer Formation.

Zur Sache

Schnuppertraining bei Grün-Gold

Der 1932 gegründete Grün-Gold-Club Bremen zählt aktuell mehr als 400 Mitglieder, darunter rund 200 aktive Turniertänzer, die von bis zu 19 Trainern und Übungsleitern gecoacht werden. Im Einzeltanzen sind etwa 90 Paare aktiv, darunter Breitensportler und D-Klassen-Anfänger bis hin zu Spitzenpaaren der S-Klasse. Die Lateinformationen sind mit bis zu 140 Aktiven von der Landesliga bis hinauf zur Bundesliga mit mehreren Teams vertreten. Interessierten bietet der Klub regelmäßig am Dienstag ab 18 Uhr die Möglichkeit, im Klubhaus City in der Wandschneiderstraße (2. Etage) ein kostenloses Schnuppertraining zu absolvieren. „Vorerfahrungen sind nicht nötig“, sagt Trainerin Uta Albanese.

Weitere Informationen

19 Teams aus elf Nationen gehen bei der WM in der ÖVB-Arena an den Start. Die Vorrunde beginnt am Sonnabend um 14.20 Uhr, die besten zwölf qualifizieren sich für die Zwischenrunde, die 20.35 Uhr startet, das Finale ab 23.15 Uhr. Das Fernsehen überträgt ab 23.35 Uhr auf NDR.