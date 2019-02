Zu Beginn benötigte das Team um Spielmacherin (und Geburtstagskind) Andrea Wiegandt (acht Tore/ein Siebenmeter) eine ganze Weile, um vor allen Dingen offensiv wie gewohnt zum Zuge zu kommen. „Wir waren in der ersten Halbzeit zu unkonzentriert im Abschluss“, resümierte Corinna Wannmacher, „weil wir zu nervös agierten und häufig viel zu überhastet in Richtung Tor geworfen haben.“ Besonders die aggressive und überaus körperbetonte Defensivarbeit am TSV-Kreis machte den Gastgeberinnen zunächst schwer zu schaffen. „Es war wie im Hinspiel“, so Wannmacher, „dort haben wir uns auch sehr schwer getan mit der TSV-Defensive und offensiv wieder zu hektisch abgeschlossen.“ Trotz zahlreicher gelungener Kombinationen versäumten es die Findorfferinnen mehrfach, den Ball im Gehäuse der starken TSV-Torfrau Sabrina Thomann unterzubringen. Auf der Gegenseite fanden die Gastgeberinnen in der Anfangsphase zunächst nur wenig Zugriff auf die starken Kreisläuferinnen der Gäste und gerieten sogar frühzeitig mit zwei Toren ins Hintertreffen (2:4/sechste Spielminute).

Nach dem etwas überraschenden Endergebnis aus dem direkten Duell der beiden unmittelbaren Konkurrenten aus Arsten und Horneburg (25:24 für Arsten) konnten die Findorfferinnen mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Oberliga machen, was für die Trainerin allerdings (noch) keine Rolle spiele, wie sie betonte: „Wir schauen bloß auf uns“, versicherte Wannmacher, „wenn wir unsere Hausaufgaben weiterhin konzentriert erledigen, sind wir dadurch unabhängig von den Ergebnissen anderer Mannschaften.“

Nachdem sich Findorff schließlich auf seine Stärken besonnen hatte, gelang Annika Scholten (8) der viel umjubelte Führungstreffer zum 10:9 (20.), anschließend bedankte sich Geburtstagskind Andrea Wiegandt mit einer insgesamt starken Leistung bei ihrem Team für das lautstarke Ständchen, dass ihr Spielerinnen und Betreuerstab noch kurz vor Spielbeginn kredenzt hatten. Mit einem knappen Vorsprung von drei Toren ging es schließlich in die Pause. Nachdem Bremervörde unmittelbar nach Wiederbeginn auf einen Treffer herankommen konnte (33.), ging erneut ein Ruck durch das Team des Tabellenführers, binnen gerade einmal vier Minuten setzte sich das Team wieder auf vier Tore ab – und legte damit den Grundstein für den wichtigen Heimsieg. „In der Abwehr haben wir in der zweiten Halbzeit sehr gut miteinander gearbeitet und uns gegenseitig sehr gut unterstützt“, lobte Wannmacher, „was mir offensiv aber gefehlt hat, waren mehr Würfe aus dem Rückraum.“ In der hektischen Schlussphase mit zahlreichen fragwürdigen Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns gegen beide Mannschaften bewahrte der Liga-Primus die Ruhe und möchte nun die „Poleposition“ bei noch vier ausstehenden Spielen verteidigen. „Das wird kein Selbstläufer“, warnte die erfahrene SG-Trainerin, „aber wir können uns jetzt im Grunde nur selber ein Bein stellen.“

SG Findorff: Riecken, Kühne; Bruns, Drost, Pelz, E. Wannmacher (1), Klein (1), Messer (3), Woltemade (5), Wiegandt (8/1), Scholten (8), Rump (1), Wessels (3)