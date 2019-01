Ingo (links) und Vater Klaus Buchenau werben nicht nur direkt mit dem Schießsport für ihre Gilde, sondern auch mit Aktivitäten des Vereins. (Frank Thomas Koch)

Der Schützenbund ist nicht nur der älteste Sportverband in Deutschland, er ist auch einer der größten. Im vergangenen Jahr zählte er nach Angaben des Deutschen Olympischen Sportbundes über 1,3 Millionen Mitglieder. Dennoch hat auch das Sportschießen mit massiven Problemen zu kämpfen. Innerhalb von zehn Jahren hat der Verband mehr als 100 000 Mitglieder verloren.

Das bekommt auch die Borgfelder Schützengilde als größter Schützenverein in Bremen zu spüren. „Wenn ich früher in der Schule erzählt habe, ich bin im Schützenverein, fanden die anderen das cool. Heute sieht das anders aus“, sagt Ingo Buchenau, Vorsitzender der Borgfelder Schützengilde. Das Bild des Sportschützen habe sich in der Gesellschaft durch Ereignisse wie den Amoklauf von Winnenden negativ verändert.

Aktivitäten im Umfeld des Trainings

Austritte hätten sie deshalb nicht. „Wir sind ein Breitensportverein und die, die im Verein sind, die identifizieren sich auch damit“, sagt Ingo Buchenau. Aber in der Vergangenheit seien weniger neue Mitglieder gekommen. Das habe sich mittlerweile aber auch geändert. „Im Moment haben wir ein kleines Hoch, da kommen recht viele“, sagt Ingo Buchenau. Woran das liege, könne er nicht sagen.

Wenn er auf die Gilde aufmerksam macht, dann nicht mit dem Schießsport, sondern mit Aktivitäten im Umfeld des Trainings. Dazu gehörten im Jugendbereich etwa Ausfahrten nach Oberfranken zu einem befreundeten Verein oder ein gemeinsames Eisessen im Sommer. „Über dieses Allgemeinangebot wollen wir den Jugendlichen zeigen, der Verein bietet was“ sagt Ingo Buchenau. Daneben würde die Gilde etwa das Osterfeuer in Borgfeld in Kooperation mit der Feuerwehr und dem Bürgerverein ausrichten.

„Auf diesem Wege machen wir indirekt Werbung für uns. So können wir nämlich ein positiveres Bild von uns darstellen, um dann im zweiten Anlauf die Menschen vielleicht für den Sport zu begeistern“, sagt Ingo Buchenau. Dabei müsse das Sportgerät nicht gleich in die Hand genommen werden. Zunächst würde es reichen, sich in den Räumlichkeiten der Gilde etwa zu unterhalten und einen netten Abend zu verbringen. Der dritte Schritt sei dann die aktive Teilnahme am Sport.

Dieses Modell scheine ein Erfolg zu sein. Nach dem Schützenfest etwa wären früher zehn Jugendliche gekommen und ein bis zwei davon dann dabeigeblieben. Aktuell seien es drei bis fünf. Auch bei den Erwachsenen gäbe es zuletzt einen Zulauf. „In den letzten eineinhalb Jahren konnten wir unsere Mitgliederzahlen wieder ein bisschen aufbauen. Wir waren auf 320 runter und sind jetzt wieder bei 340“, sagt Ingo Buchenau. Vor gut 20 Jahren habe die Gilde einmal mehr als 400 Mitglieder gehabt. „Die meisten Mitglieder sind nicht ausgetreten, sondern verstorben“, sagt sein Vater Klaus Buchenau, der dem Verein seit 60 Jahren angehört.

"Lichtpunktschießen bei Kindern und Jugendlichen

Der Nachwuchs macht den Sportschützen durch den technischen Fortschritt nicht mehr so große Sorgen. Seit einigen Jahren setzten die Vereine insbesondere bei Kindern und Jugendlichen auf das sogenannte Lichtpunktschießen. Weil es hierbei keine Altersbeschränkung gebe, könnten auf diese Weise bereits jüngere Kinder den Sport ausprobieren. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Waffen könnten die Geräte beim Lichtpunktschießen nicht geladen werden und würden nur Licht von sich geben.

„Das ist ein kleiner Vorteil, dass wir da jetzt früher ansetzen können. Vorher konnten wir das mit Ausnahmegenehmigung erst ab zehn, regulär ab zwölf Jahren“, sagt Ingo Buchenau. Nun wäre ein Einstieg bereits ab dem sechsten Lebensjahr möglich. Das mache es leichter, junge Menschen für den Sport zu begeistern. Ältere Kinder hätten sich häufig bereits für eine andere Sportart entschieden und seien dann nur noch schwer für Neues zu begeistern.

Trotzdem versucht der Verein, sich auch bei Kindern positiv darzustellen. Dafür hat die Gilde auf ihrem Grundstück Obstbäume gepflanzt, deren Früchte von den Kindergärten und Schulen in Borgfeld geerntet werden können. Außerdem hätten sie Apfelmus und Marmelade aus dem Obst gekocht und an die Einrichtungen verteilt. „So tauchen wir da immer wieder positiv auf“, sagt Ingo Buchenau. Negative Gedanken wegen des Schießsports kämen dabei weder bei den Eltern, noch bei den Erziehern oder Lehrern auf.

Auch an diversen Veranstaltungen in Borgfeld hat die Gilde teilgenommen, um für sich in der Öffentlichkeit zu werben. Gebracht haben diese Aktivitäten aber nichts. „Beim Sommerfest haben wir Bogen- und Lichtpunktschießen angeboten. Während der Veranstaltung sind wir kaum wahrgenommen worden. Auch danach ist keiner gekommen“, sagt Ingo Buchenau.

Für die Zukunft sieht sich die Borgfelder Schützengilde dennoch gut aufgestellt. „Wenn wir weiterhin engagierte, auch jüngere Mitglieder haben, die bereit sind, die Gilde weiter zu führen, werden wir noch viele Jahre haben“, sagt Ingo Buchenau. Bei vielen anderen Vereinen sieht es jedoch anders aus. „In der Zukunft wird es immer mehr Gilden geben, die mit anderen Vereinen fusionieren müssen, um überlebensfähig zu bleiben“, sagt er. Sollten andere Gilden diesbezüglich an ihn herantreten, würde er einem Zusammenschluss zustimmen, damit der Schießsport groß bleibt. „Aber ich findes es traurig um jeden Verein, der es nicht schafft“.