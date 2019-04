Es gibt in der Stadt außer dem Hastedter TSV noch mehr als zehn Vereine, die Sportstätten besitzen. (Christina Kuhaupt)

Günther Müller ist am Montag nicht zum Amtsgericht gegangen – noch nicht. Solange es die kleinste Hoffnung auf Rettung des Hastedter TSV gibt, möchte der erste Vorsitzende des Klubs den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens nicht stellen. Verständlich. Doch die Uhr tickt unerbittlich. Klar ist: Der HTSV muss aufgrund von Verbindlichkeiten mehr Geld ausgeben, als er einnimmt.

So etwas kann in keinem Verein gut gehen – schon gar nicht, wenn ihm die Mitglieder auch noch in Scharen davonlaufen. Es tickt aber noch eine zweite Uhr, auf die vor allem Bremens Politiker schauen sollten. Es gibt in der Stadt außer dem Hastedter TSV noch mehr als zehn Vereine, die Sportstätten besitzen – ohne Eigentümer von Grund und Boden zu sein.

Wenn auch diesen Klubs irgendwann mal Ausgaben für ein kaputtes Dach drohen, können sie schnell in eine ähnliche Lage wie der HTSV geraten. Diese Problematik muss schleunigst gelöst werden. Bremen kann kein Interesse daran haben, Sportstätten zwangsweise zu übernehmen und dann teuer zu erhalten, nachdem vorher Vereine pleite gegangen sind.