Nach 38 Jahren ist Schluss: Trainer-Ikone Helmut Hampl hat seine Laufbahn beendet. (Marco Steinbrenner/Imago)

Beim ersten Anruf vor einigen Wochen hat Helmut Hampl keine Zeit. „Ich bin grad in einer Telefonkonferenz, kannst du mich in einer Stunde noch mal anrufen?” Eine Stunde später läuft die Telefonkonferenz immer noch, aber kurz darauf ruft Deutschlands wohl renommiertester Tischtennistrainer zurück. Und erklärt entschuldigend: „Wir sind grad‘ dabei, ein neues Technik-Leitbild zu erstellen”, damit sei er in diesen Tagen reichlich beschäftigt. „Dabei“, klagt Hampl, „soll ich meinen Resturlaub nehmen.” Wohlgemerkt: Die Klage gilt nicht etwa der Tatsache, dass er womöglich in seinem Urlaub arbeiten muss, sondern dem Umstand, dass ihn dieser lästige Urlaub daran hindern könnte, noch mehr zu schaffen als ohnehin schon.

Helmut Hampl war schon immer einer, der viel geschafft hat. 38 Jahre hat der Hesse als Trainer hinter sich: zunächst in verantwortlicher Position beim Hessischen Tischtennis-Verband (HeTTV) sowie bei mehreren hessischen Klubs, in den letzten rund fünfeinhalb Jahren dann auch noch für den Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB), dessen Vorzeigeathleten Jörg Roßkopf, Timo Boll und Patrick Franziska Hampl bereits als Trainer des HeTTV maßgeblich geprägt hatte. Und das sind nur drei besonders prominente Namen von vielen. Auch Stars wie Ruwen Filus und den Deutschen Meister von 2013, Steffen Mengel, hat Hampl geformt – zuletzt die besten Spieler jener Generation maßgeblich vorangebracht, die in den nächsten Jahren nachrücken sollen: Benedikt Duda, Dang Qiu, Ricardo Walther, Kilian Ort. Für all seine Schützlinge war er über Jahre hinweg viel mehr als nur ein Trainer, für viele auch eine Vaterfigur. Doch jetzt soll Schluss sein. Am 31. Dezember endete der Vertrag des 68-Jährigen mit dem Deutschen Tischtennis-Bund. Eigentlich hätte er schon vor ein paar Jahren in Rente gehen können, doch Helmut Hampl ohne Tischtennis, das ist genauso schwer vorstellbar wie Tischtennis ohne Helmut Hampl.

Der hochgewachsene Hesse, der als Spieler selbst zehn Jahre in der 1. Bundesliga bestritten hatte, ehe eine Knieverletzung das Ende seiner Laufbahn als Aktiver bedeutete, wechselte quasi über Nacht die Seiten und wurde Trainer. Mit derselben Leidenschaft, die den Menschen Hampl stets ausgezeichnet hatte, mit derselben Disziplin und mit derselben Einsatzbereitschaft. Wenn irgendwann einer seiner Schützlinge anrief, weil er spontan noch eine Einheit trainieren wollte, ob morgens oder abends, ob wochentags oder sonntags, dann war er als Trainer immer da. „Selbstverständlich”, wie er sagt. Dann verließ Hampl die Wärme seines Wohnzimmers, fuhr zur Halle, schloss auf und machte.

Helmut Hampl war immer ein Macher, einer, der 100 Prozent gibt. Ein Vorbild in Sachen Einsatzbereitschaft und oft auch Vordenker. Seiner Idee und Initiative war es zu verdanken, dass der TTV Gönnern, dessen Cheftrainer er damals war, mit sämtlichen Stars ins 170 Kilometer entfernte Höchst im Odenwald zog, damit ein 14-jähriger Junge, den Hampl in dieses Team integrieren wollte, weiter daheim leben und doch mit den internationalen Spitzenspielern trainieren konnte. Timo Boll zahlte es mit Zins und Zinseszins zurück, dank ihm und Hampl gewann der TTV Gönnern unter anderem 2005 die Champions League.

Das Sichtungssystem, das Hampl beim Hessischen TTV installierte, trug bemerkenswerte Früchte. Mit Boll und Franziska folgten zwei absolute Weltklassespieler auf den früheren Doppel-Weltmeister Jörg Roßkopf, der zu jener ersten Gruppe junger Spieler zählte, mit denen Helmut Hampl, damals noch als Spielertrainer in der 2. Liga, arbeitete. Jener Jörg Roßkopf, der nach Abschluss seiner aktiven Karriere selbst die Seiten wechselte, Nationaltrainer wurde und seinen einstigen Ziehvater Hampl schließlich bat, ihn bei der Arbeit im Deutschen Tischtennis-Zentrum (DTTZ) in Düsseldorf zu unterstützen. Eine Bitte, der Hampl folgte und die ihm in den letzten Jahren beim DTTB jene neuen Aufgaben als Trainer bescherte, die er selbst als unglaublich befriedigend und erfüllend erlebte. Und mit all dem soll jetzt Schluss sein?

Er wolle sich seine Zeit flexibler einteilen können, auch mal einen längeren Urlaub machen, mehr Zeit für die Familie haben, sagt Hampl, der mittlerweile Großvater ist und auch diese Rolle mit Begeisterung lebt. Was Helmut Hampl aber auch sagt: „Wenn ich das Klacken der Bälle nicht höre, dann fehlt mir was.”

Werders Coach Cristian Tamas (links), hier auf einem Foto mit Teammanager Sascha Greber, lobt den Trainer Helmut Hampl in den höchsten Tönen. (Christina Kuhaupt)

Wer weiß, wie die Karriere von Stars wie Roßkopf, Boll und Franziska ohne den Mann verlaufen wäre, den manche ob seiner hohen Ansprüche, die letzten Reserven aus seinen Spielern herauszukitzeln, augenzwinkernd den „Schleifer“ nannten? Seine Spieler, seine Vereine, aber auch die Fans in ganz Tischtennis-Deutschland haben Helmut Hampl enorm viel zu verdanken.

Wenn er wirklich ganz aufhören sollte, würde er eine gewaltige Lücke hinterlassen, hieß es in der Tischtennis-Szene. Doch schon Trude Herr sang einst: „Niemals geht man so ganz.” Und das ist offenbar auch das Motto von Helmut Hampl. Er denkt jedenfalls nicht daran, sich aufs Altenteil zu setzen. Anfang dieser Woche unterschrieb der 68-Jährige einen Vertrag beim Bundesligisten TTC OE Bad Homburg, bei dem er in der kommenden Saison als zweiter Sportvorstand einsteigen und sich um die Nachwuchsförderung im Verein kümmern wird.

Zur Sache

Werders Trainer Cristian Tamas lernte von Helmut Hampl

Cristian Tamas schwärmt von Helmut Hampl in den höchsten Tönen. „Er hat eine sehr zugängliche Art, ich habe sehr viel von ihm gelernt“, sagt Werder-Trainer Cristian Tamas über den alten Wegbegleiter, der für den 40-Jährigen auch Ausbilder und Konkurrent war. Als der Rumäne Cristian Tamas zu Anfang der 2000er-Jahre in Deutschland seine A-Lizenz als Trainer machte, hospitierte er mehrfach für jeweils eine Woche bei Helmut Hampl. „Es war toll für mich, in meinen jungen Jahren von so einem erfahrenen Trainer lernen zu dürfen“, sagt Tamas. Der Bremer Cheftrainer beschreibt den 68-Jährigen als Weltklassetrainer und große Persönlichkeit, auf die er sich immer gefreut hat. Da Hampl viele Jahre auch in Düsseldorf am Deutschen Tischtennis-Zentrum arbeitete, trafen er und Tamas sich oft vor Bundesliga-Gastspielen des SV Werder bei Rekordmeister Borussia Düsseldorf. Damit dürfte nach Hampls Vertragsende jetzt Schluss sein. Tamas erinnert sich aber auch gern an Werders Bundesliga-Spiele gegen den Heimatklub von Timo Boll, den MTV Gönnern, oder die TG 1837 Hanau, die 2009 Gönnerns Bundesliga-Lizenz übernahm. Beide Klubs wurden von Hampl trainiert. Mit Timo Boll und Patrick Franziska habe, so sagt Cristian Tamas, Helmut Hampl zwei aktuelle deutsche Weltklassespieler entscheidend geprägt.