Rückt mal: Justin Feser (links) mit drei Teamgefährten in der Kühlbox. (Adelmann)

In der Play-off-Phase gelten andere Regeln. Angesichts des Drucks fliegen dann auch schon mal die Fetzen beziehungsweise Fäuste, Handschuhe oder Helme. „Eishockey“, sagte Thomas Popiesch, der Trainer der Fischtown Pinguins, „Eishockey ist nun mal ein Zweikampfsport“. Die harte Gangart, mit der sowohl die Pinguins als auch die Ice Tigers aus Nürnberg im ersten Aufeinandertreffen am Mittwochabend in Bremerhaven zur Sache gegangen waren, wollte der Coach zwar nicht schönreden, aber er versuchte, die zahlreichen Raufereien bei der 1:3-Niederlage seines Teams zu relativieren. Diese Härte habe sich entwickelt, sagte Popiesch, sie habe sich durch viele Nickligkeiten am Anfang hochgeschaukelt. „Und dann ist doch klar, dass jeder versucht sich zu wehren.“

Gewehrt haben sich sie sich, die Fischtown Pinguins. Das steht außer Frage. Aber die Wahl der Mittel war bedenklich. Denn die vielen Scharmützel und Handgemenge lenkten ab vom Wesentlichen. Mit zunehmender Dauer und steigendem Frust fehlte Bremerhaven schlussendlich die nötige Konzentration, um der Partie nach einem frühen 0:2-Rückstand noch eine andere Richtung zu geben. Draußen an der Bande, sagte Popiesch, sei es leichter, fokussiert zu bleiben und die Balance zu wahren. Das Geschehen auf dem Eis fand er indes „nicht hässlich, das war alles noch im normalen Bereich“.

Keineswegs normal war indes die Leistung der Pinguins. Und eben da wird Popiesch ansetzen, wenn es um die Spielvorbereitung geht. Schlechtes Powerplay, ungenaue Abschlüsse, viel zu viele leichte Scheibenverluste – es gibt einiges besser zu machen, wenn Bremerhaven an diesem Freitag um 19.30 Uhr (live auf Sport1) in Nürnberg antritt. „Wir haben zu kompliziert gespielt“, bemängelte Popiesch. „Und wir waren nicht clever genug.“ Der Coach erwartet diesmal einen konsequenteren Auftritt. Nürnberg habe zwar gut verteidigt, sein Team habe es aber auch versäumt, mehr Scheiben vor das gegnerische Tor zu bringen und Abschlüsse zu suchen.

Das bei einer erneuten Niederlage drohende Aus blendet Popiesch aus. Der Coach bleibt optimistisch. „Läuferisch“, betonte Popiesch, „waren wir stärker, obwohl wir weniger Leute auf der Bank hatten.“ Auf die langzeitverletzten Chris Rumble, Curtis Gedig und Ross Mauermann werden die Pinguins, die sich am Donnerstagmittag mit dem Bus auf dem Weg ins Frankenland begeben haben, weiter verzichten müssen. Ob Kapitän Mike Moore und Torjäger Jan Urbas, die zuletzt beide aufgrund einer Gehirnerschütterung fehlten, wieder mit von der Partie sind, ist offen. „Es ist Play-off-Zeit“, sagte Thomas Popiesch mit einem Lächeln, „da beantworte ich keine Fragen zum Personal.“