Glückwunsch Herr Mai, Sie sind seit genau einem Jahr Headcoach der Eisbären.

Michael Mai: Ja, das stimmt – und ich genieße es immer noch, hier zu sein.

Aber es gab ja auch einige gute Gründe dafür. Man kann in vielen verschiedenen Klubs arbeiten, aber es kommt wirklich darauf an, mit wem du zusammenarbeitest. Und hier kenne ich die handelnden Personen. Ich mag die Leute, ich mag die Fans.

Sehr sogar. Bremerhaven ist meine Heimat geworden. Es ist einzigartig, am Meer zu leben. Ich liebe es, den Schiffen zuzusehen oder mit meiner Hündin im Hafengebiet spazieren zu gehen. Und mir gefällt auch die Nähe zu Hamburg, denn dort lebt meine Freundin.

So etwas kommt vor, das habe ich nicht zum ersten Mal so erlebt. In Kirchheim haben wir mal die Top-Vier erreicht und wegen des kleines Budgets zur neuen Saison nicht einen Spieler zurückgebracht. Die gehen dann woanders hin, die gehen dann hoch in die BBL.

Das ist eine gute Mischung. Wir haben mit Breitlauch und Canty zwei Spieler dabei, die jahrelang in Bremerhaven gespielt haben. Mit Theis und Clay sind noch zwei BBL-erfahrene Spieler dabei. Dazu die Amerikaner: Braun und Vorhees spielen als Rookies in der Pro A eine starke Saison. Hill ist ein starker Point Guard, diese Saison ist für ihn eine großartige Chance; das gilt auch für Goodwin.

Pölking, Friederici, Möller – das sind großartige, talentierte Spieler. Sie haben sich stark entwickelt und gehen die Sache furchtlos an. Ich bin gespannt auf ihre Zukunft und freue mich schon darauf, im nächsten Sommer intensiv mit ihnen zu arbeiten und ihre Fähigkeiten noch zu verbessern.

Sehr wichtig. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was Addi für dieses Team bedeutet. Du findest keine bessere Person auf der Welt. Er arbeitet hart. Er ist ein Führungsspieler, er ist unser Kapitän. Er ist unser bester Verteidiger und ein starker Teamplayer. Adrian ist unser Local Hero und einfach unverzichtbar.

Man hofft natürlich, eine gute Wahl getroffen zu haben. Und es hilft, wenn man Spiele gewinnt und Erfolg hat... Aber ich mag es auch nicht, Spieler nach Hause zu schicken. Spieler, die sich für uns entschieden haben. Die hier an ihrer Karriere arbeiten wollen und Ziele haben. Wenn sie gefeuert werden, könnte es das Ende ihrer Karriere bedeuten. Verdient hätte das niemand, da müssten sie schon etwas sehr Böses anstellen.

Das ist noch ein langer Weg. Die Pro A ist eine starke Liga. Chemnitz, Jena, Heidelberg, Trier, das sind starke Mannschaften mit starken Spielern. Aber wir haben auch ein sehr starkes Team. Ich weiß: Wir haben eine wirklich gute Chance, das Finale zu erreichen.

Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wir sportlich die Chance auf den Aufstieg haben – um alles andere kümmert sich unser Management.

Mein Fokus liegt auf dem Sport. Aber ich hoffe, dass sich die wirtschaftlichen Probleme im Erfolgsfall lösen lassen. Dafür brauchen wir die Unterstützung der Stadt und der Sponsoren. Sie müssen hinter uns stehen. Bremerhaven war früher eine Basketball-Stadt – und wir wollen sie wieder dazu machen.

Es ist immer schwer, Spieler zu halten, wenn du Erfolg hast. Hinzu kommt, dass wir erst nach der Saison wissen, wie hoch das Budget ist und in welcher Liga wir spielen. In der Pro A werden wir Spieler wie Kasey Hill oder Sid-Marlon Theis kaum halten können.

Die Gespräche haben bereits begonnen. Unser Ziel ist es, bis zum Beginn der Playoffs die ersten ein, zwei, drei Verträge fix zu haben.

Zur Person

Michael Mai (45)

arbeitet seit Sommer 2007 als Basketballtrainer in Deutschland, unter anderem in Kirchheim und Karlsruhe. Der in Äthiopien geborene und bis zu seinem 13. Lebensjahr in Afrika aufgewachsene Amerikaner ist seit Ende Februar 2019 Headcoach der Eisbären Bremerhaven.

Weitere Informationen

An diesem Sonnabend erwarten die Eisbären Bremerhaven den MLP Heidelberg zum Spitzenspiel in der Pro A; Anpfiff ist um 20 Uhr.