Herr Köster, „11 Freunde“ nennt sich Magazin für Fußballkultur und steht für die Liebe zum Fußball. Wie uneingeschränkt können Sie den Fußball noch lieben?

Philipp Köster: Ich glaube schon, dass sich mein Verhältnis zum Fußball inzwischen verändert hat. Ich hatte einen verklärteren Blick als heute, einen naiveren. Was natürlich auch daran lag, dass ich nicht diese Einblicke in das Innenleben des ganzen Apparates hatte.

Der Fußball hat sich gewandelt. Von einem biederen Volkssport zu einem Zweig der Entertainment-Branche. Der Kunde im Stadion sitzt auf seinen Schalensitzen und hat seine Klatsch-Pappe dabei. Er will unterhalten werden. Dieses ursprüngliche, etwas wilde Erlebnis, das auch mich ja zum Fußball gebracht hat, das gibt‘s heute nicht mehr.

Ich bin kein hemmungsloser Nostalgiker. Der Fußball in den Achtziger und Neunzigern war an vielen Stellen ziemlich hässlich. Es kamen weniger Leute im Stadion. Die Tribünen waren nicht überdacht, die Zuschauer mussten ihre Regenschirme mitschleppen oder wurden nass. Der Fußball auf dem Rasen war nicht schön anzuschauen. Von One-Touch-Fußball war nichts zu sehen, stattdessen viel Geholze und Gebolze.

Der Fußball war näher am Anhänger. Ich hab’ auf der Bielefelder Alm noch erlebt, dass ein Spieler wie Michael Wollitz mit den Zuschauern geredet hat und sich über die Pässe seiner Mitspieler aufgeregt hat. Fußballer konnten in der Stadt noch über den Marktplatz gehen, ohne gleich mit 37 Selfie-Wünschen konfrontiert zu werden. Es wurde ganz grundsätzlich nicht so ein fürchterliches Gewese um den Sport gemacht.

Der Fußball hat einen unglaublichen Bedeutungszuwachs erfahren. Jeder Wirtschaftskapitän, jeder Politiker, jeder Showstar hat seinen Lieblingsverein. Neben dem Wetter ist der Fußball das einzige Thema, über das man sich noch schicht- und milieuübergreifend unterhalten kann.

Finde ich auch. Der Fußball ist in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Die Leute, die er in den 70er- und 80er-Jahren angezogen hat, weil er ein bisschen wilder und ungezügelter war, die kriegen aber mehr und mehr das Gefühl, dass ihnen etwas weggenommen wurde. Bei „11 Freunde“ sagen wir manchmal, dass wir so eine Art Selbsthilfegruppe sind: Leute, die auch das Ungezügelte im Fußball suchen, werden mit glattgebügeltem Eventbetrieb konfrontiert.

Das war ein schleichender Prozess seit Beginn der 90er-Jahre. Irgendwann hat der Fußball gesehen, wie viel Geld er mit sich selbst verdienen kann. Und wurde zum Tummelplatz für Glücksritter und Geschäftemacher. Diesen speziellen Punkt, wo alles gekippt und kaputt gegangen ist, den gibt es nicht. Auf den ersten Blick ist ja auch viel Gutes passiert: Der Fußball ist rasanter und hochklassiger denn je. Wenn man Spiele wie Liverpool gegen Barça sieht, denkt man: Wie großartig Fußball sein kann! Gleichzeitig ist etwas an Nähe und Leidenschaft verloren gegangen, was nicht mehr zurückzuholen ist.

Ist auch so. Man muss sich nur die Stadien anschauen. Wir haben neulich eine Fotoserie gemacht, in der wir gefragt haben: „Stadion oder Baumarkt?“ Denn in Augsburg, Dresden, Paderborn oder Mainz, da unterscheidet sich die Außenarchitektur nicht wesentlich von Hornbach oder Obi. Bremen mit seinem Weserstadion und den markanten Flutlichtmasten hat da noch Glück. Ansonsten stehen überall die gleichen fantasielosen Kästen. Es ist alles zweischneidig, auch die Digitalisierung des Fußballs.

Einerseits großartig, was inzwischen möglich ist. Früher gab es nur spärliche Informationen in der Lokalzeitung. Ich kann mich erinnern, dass ältere Leute die Rückennummern der Spieler mit Kugelschreiber in die freien Felder der Stadionzeitung eingetragen haben. Heute gibt es jede nur erdenkliche Info über den Klub.

Ja, ganz großartig ist das. Aber oft bin ich auch übersättigt. Diese ganze Pseudo-Aufregung, die ständige Hysterie um banalste Äußerungen. Und man kann immer und immer die Glotze anmachen, es läuft immer Fußball. Fußball ist halt Kapitalismus.

Am Ende überleben die Stärksten. Dass die Bayern immer deutscher Meister werden, ist systemimmanent. Wenn die Größten das meiste Geld bekommen, ist irgendwann der sportliche Wettbewerb aus den Angeln gehoben.

So ungefähr. Was waren das für großartige Zeiten, als zum Beispiel Werder das Double geholt hat und für kurze Zeit als ernsthafter Bayern-Gegner daherkam. Heutzutage kann ich noch nicht mal Borussia Dortmund den Status eines ebenbürtigen Konkurrenten des FC Bayern zubilligen.

Wann hätte man den Bayern ein Bein stellen können, wenn nicht dieses Jahr? Klar ist: Diese absurden TV-Gelder, die in der Champions League kassiert werden, lassen die nationalen Ligen veröden. Das Teuflische daran: Das ist trotzdem großartige Unterhaltung und hochklassiger, spannender Fußball. Nur eben kaum noch für den Fan im Stadion, sondern für den Zuschauer vor dem Fernseher.

Er ist auf dem Weg dazu. Ich nenne das die zweite Revolution. Die erste haben wir alle erlebt, die Ausrichtung des Fußballs an der Eventbranche. Da gab es keine offenkundigen Verlierer. Selbst Meckerfans wie ich sind ja froh, dass wir nicht nass werden im Stadion, dass wir besseren Fußball auf dem Platz sehen und es kein rechtes Geplärre mehr gibt.

Das System mit den nationalen Ligen hat sich erledigt. Es wird tektonische Verschiebungen geben. In spätestens zehn Jahren wird es eine klassische Europaliga geben. Vielleicht sogar zwei. Die großen Klubs, in Deutschland insbesondere der FC Bayern, werden sich jede Woche mit Klubs aus dem internationalen Umfeld messen.

Wir werden am Wochenende internationale Spiele sehen, da bin ich mir ganz sicher. Die Europaliga, oder wie immer sie heißen wird, wird sich die besten TV-Plätze besorgen. Die kleineren Klubs werden sich in anderen Wettbewerben organisieren müssen. Die Leute in den Stadien werden die Verlierer sein.

Das ist der erdnusskauende Zuschauer auf dem Sofa. Der sich entweder vor seinen Fernseher hockt. Oder sich eine Virtual-Reality-­Brille aufsetzt. Sich per Hologramm in die Stadien beamt. Von der Vorstellung, dass der Kunde vor allem der ist, der sich ein Ticket kauft und zum Stadion marschiert, müssen wir uns verabschieden.

Die werden als Kulisse natürlich gebraucht. Aber wenn der FC Bayern sich als globaler Entertainment-Klub versteht, ist das eine strategische Entscheidung. Natürlich kümmert sich der Klub auch um die Leute im Stadion in München. Aber die sind halt nur ein kleiner Teil. Viel wichtiger ist künftig die Kundschaft in Afrika, Nordamerika und Asien. Überall auf der Welt sollen die Leute Apps herunterladen, Trikots tragen oder dem Twitterkanal folgen. Es gibt 20 bis 30 dieser Klubs, die klar sagen: Unsere Ausrichtung ist international, nicht mehr national.

Es wird immer Fans geben, die einen unabhängigen Blick brauchen. Aber eben viel mehr Fans, für die es völlig normal ist, ihre Infos vom Verein direkt zu bekommen. Leute, die sagen: Hey, die lustigen Sachen bekomm’ ich doch alle beim FC Bayern. Wozu brauche ich da die „Süddeutsche Zeitung“ oder die „Abendzeitung“?

(lacht) Eigentlich wollte ich gar nicht so viel meckern. Darum noch mal: Ich glaube, dass es unabhängigen Journalismus immer geben wird. Weil man den auch im Fußball braucht.

Zur Person

Philipp Köster (46)

wurde in Bobingen geboren und wuchs als Fan von Arminia Bielefeld auf. Vor knapp 20 Jahren gehörte er zu den Gründern des Magazins „11 Freunde“, dessen Chefredakteur er auch ist. 2010 wurde er vom „Medium Magazin“ zum „Sportjournalisten des Jahres“ gewählt.

