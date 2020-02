Ab auf die Strecke. Alle Läufe sind von Bremen und umzu aus als Tagesfahrt erreichbar. (Fredrik von Erichsen/dpa/dpa-tmn)

Vor und nach dem Frühlingsanfang am 20. März gibt es in Bremen, Niedersachsen und Hamburg zahlreiche Laufveranstaltungen, bei denen sich eine Teilnahme lohnt. Dazu zählen Termine wie die Bremer Winterlauf-Serie, der 35. Vegesacker Citylauf oder der HAJ Hannover Marathon. Wir haben für Sie eine Auswahl an Laufterminen im März und April 2020 zusammengestellt, für man sich noch anmelden kann:

Läufe im März 2020 in Bremen

Bremer Winterlauf-Serie, 3. Lauf: Sonntag, 1. März, Beginn: 10.30 Uhr. Bürgerpark, 28359 Bremen. Distanzen: 1,8, 5, 10 und 20 Kilometer. Veranstalter: Marathon Club Bremen. Hier geht es zur Anmeldung. Der Auftakt der Bremer Winterlauf-Serie verlief kurios.

Läufe im März 2020 in Norddeutschland

27. Winterlauf- und Wanderserie rund um Jaderberg, 2. Hälfte: Sonntag, 1. März, Beginn: 9 Uhr. Sporthalle Jaderberg, Jader Str., 26349 Jaderberg. Distanzen: 10 Kilometer. Außerdem: Walking/Nordic Walking/Wandern: jeweils 10 Kilometer. Veranstalter: TuS Jaderberg. Hier gibt es weitere Informationen.

Volkslauf mit Walking rund um den Altwarmbüchener See: Sonntag, 1. März, Beginn: 9 Uhr. Altwarmbüchener See, Seestraße, 30916 Isernhagen. Distanzen: 1,6 bis 10,8 Kilometer. Außerdem: Walking (7,2 Kilometer). Veranstalter: Schwimmclub Altwarmbüchen von 2005 e.V.. Hier geht es zur Anmeldung.

4. Wilhelmsburger Winterlaufserie, 3. Lauf: Sonntag, 1. März, Beginn: 9.30 Uhr. Inselpark Wilhelmsburg, Kurt-Emmerich-Platz, 21109 Hamburg-Wilhelmsburg. Distanz: 2,93 Kilometer (Rundkurs). Hier geht es zur Anmeldung.

Kreis Cross-Meisterschaften: Sonntag, 1. März, Beginn: 11 Uhr, Eichholz, Rübehorster Straße 1, 27442 Gnarrenburg. Distanzen: 0,96 bis 8,7 Kilometer. Veranstalter: TSV Gnarrenburg. Hier gibt es weitere Informationen.

15. Ems-Dollart-Winterlaufserie: Samstag, 7. März, Beginn: 13 Uhr. Sporthalle Stapelmoor, Hauptstraße 113, 26826 Stapelmoor. Distanzen: 5 bis 20 Kilometer. Außerdem: Walking: 5 bis 20 Kilometer. Veranstalter: TV Bunde. Hier gibt es weitere Informationen.

46. Fortuna Cross-Lauf: Samstag, 7. März, Beginn: 14 Uhr. Naherholungsgebiet Tjücher Moorthun, Tjücher Moorthun, 26529 Marienhafe. Distanzen: 0,85 bis 9,6 Kilometer. Veranstalter: Fortuna Wirdum. Hier gibt es weitere Informationen.

49. Winterlauf-Serie: Sonntag, 8. März, Beginn: 8 Uhr. Waldstadion Obernwöhren, Hörkamp-Langenbruch, Am Vogelherd, 31655 Stadthagen. Distanzen: 6, 10, 16 und 21 Kilometer. Außerdem: Walking und Nordic Walking: jeweils 6, 10 und 16 Kilometer. Veranstalter: TSV Eintracht Bückeberge. Hier gibt es weitere Informationen.

50. Straßenlauf: Sonntag, 8. März, Beginn: 10 Uhr. Marschweg-Stadion, Marschweg, 26122 Oldenburg. Distanzen: 0,8 bis 25 Kilometer. Veranstalter: VfL Oldenburg. Hier geht es zur Anmeldung.

38. Celler Wasa-Lauf: Sonntag, 8. März, Beginn: 9 Uhr. Markt, 29221 Celle. Distanzen: 2,5 bis 20 Kilometer. Außerdem: Walking (5 Kilometer), Nordic Walking (10 Kilometer), Wandern (11 Kilometer) und Staffel (20 Kilometer). Veranstalter: MTV Eintracht Celle. Hier geht es zur Anmeldung.

37. Straßenlauf-Cup, 2. Lauf: Sonntag, 8. März, Beginn: 10 Uhr. Parkplatz Langenrehm im Forst Rosengarten, Am Hamboken, 21224 Rosengarten. Distanz: 15 Kilometer Wendestrecke. Veranstalter: Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft. Hier gibt es weitere Informationen.

Crosslauf des TuS Zeven um den Bahberg: Sonntag, 8. März, Beginn: 11 Uhr. Wald Großes Holz, L133, 27404 Zeven. Distanzen: 1 bis 9 Kilometer. Veranstalter: TuS Zeven. Hier gibt es weitere Informationen.

Kreismeisterschaft Crosslauf: Samstag, 14. März, Beginn: 11 Uhr. Worpsweder Str., 28832 Achim. Distanzen: 1, 2,1 und 6,1 Kilometer. Hier gibt es weitere Informationen.

16. Wustrower Halbmarathon: Samstag, 14. März, Beginn: 14 Uhr. Wustrow Sportplatz, Am Fehl, 29462 Wustrow. Distanzen: 1, 5, 10 Kilometer und Halbmarathon. Veranstalter: IGAS Wendland. Hier gibt es weitere Informationen.

30. Bramfelder Winterlaufserie, 4. Lauf: Sonntag, 15. März, Beginn: 9.30 Uhr. Sportplatz Gropiusring, 22309 Hamburg-Bramfeld. Distanz: 5 Kilometer. Veranstalter: BMS Sportveranstaltungs GbR. Hier gibt es zur Anmeldung.

34. Internationaler Schiffshebewerksvolkslauf: Sonntag, 15. März, Beginn: 11 Uhr. Schulzentrum Scharnebeck, Duvenbornsweg, 21379 Scharnebeck. Distanzen: 0,7 bis 21,1 Kilometer. Außerdem: Walking und Nordic Walking: 10,5 Kilometer. Veranstalter: SV Scharnebeck. Hier geht es zur Anmeldung.

22. Vorsfelder Stadtlauf: Sonntag, 15. März, Beginn: 11 Uhr. Innenstadt Vorsfelde, Lange Straße 21, 38448 Wolfsburg. Distanzen: 2,5, 5 und 10 Kilometer. Veranstalter: MTV Vorsfelde. Hier geht es zur Anmeldung.

18. Bentheimer Waldlauf: Samstag, 21. März, Beginn: 12 Uhr. Kuranlagen Bad Bentheim, Am Bade 1, 48455 Bad Bentheim. Distanzen: 0,5 bis 5 Kilometer. Außerdem: Walking/Nordic Walking: jeweils 5 Kilometer. Veranstalter: SG Bad Bentheim. Hier geht es zur Anmeldung.

Kreismeisterschaft im Crosslauf: Samstag, 21. März, Beginn: 14 Uhr. Bolzberg Gadenstedt, Landwehr 37, 31246 Ilsede. Distanzen: 1 bis 5,44 Kilometer. Hier gibt es weitere Informationen.

44. Varloser Crosslauf: Sonntag, 22. März, Beginn: 10 Uhr. Dorfgemeinschaftshaus / Sportplatz, Bührener Str., 37127 Niemetal OT Varlosen. Distanzen: 0,3 bis 11,6 Kilometer. Veranstalter: TSV Jahn Varlosen. Hier geht es zur Anmeldung.

20. Wandsetaler Runde: Sonntag, 22. März, Beginn: 10 Uhr. Edeka-Parkplatz, Ölmühlenweg 4, 22047 Hamburg-Wandsbek. Distanzen: 0,4 bis 10 Kilometer. Veranstalter: TSV Wandsetal Hamburg. Hier geht es zur Anmeldung.

37. Straßenlauf-Cup, 3. Lauf: Sonntag, 22. März, Beginn: 10 Uhr. Parkplatz Langenrehm im Forst Rosengarten, Am Hamboken, 21224 Rosengarten. Distanz: 21 Kilometer Wendestrecke. Veranstalter: Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft. Hier gibt es weitere Informationen.

33. Hamelner Stadt-Galerie-Lauf: Samstag, 28. März, Beginn: 14 Uhr. Pferdemarkt, 31789 Hameln. Distanzen: 0,5 bis 10 Kilometer. Veranstalter: ESV Eintracht Hameln. Hier geht es zur Anmeldung.

41. Schortenser Straßenlauf: Sonntag, 29. März, Beginn: 9.45 Uhr. Stadion an der Beethovenstraße, Beethovenstraße 3, 26419 Schortens. Distanzen: 1, 5, 10 Kilometer und Halbmarathon. Veranstalter: Heidmühler FC. Hier gibt es weitere Informationen.

15. Stadionlauf Braunschweig: Sonntag, 29. März, Beginn: 9.30 Uhr. Eintracht-Stadion, Hamburger Str. 210, 38102 Braunschweig. Distanzen: 1,5, 5, 10 Kilometer und Halbmarathon. Veranstalter: BTSV Eintracht Braunschweig. Hier geht es zur Anmeldung.

Hamburger Halbmarathon durch das alte Land: Sonntag, 29. März, Beginn: 9.30 Uhr. CU Arena, Am Johannisland 2-4, 21149 Hamburg-Neugraben. Distanzen: 1,2, 5, 10 Kilometer und Halbmarathon. Veranstalter: Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft. Hier gibt es weitere Informationen.

Läufe im April 2020 in Bremen

35. Vegesacker Citylauf: Samstag, 18. April, Beginn: 15.30 Uhr. Botschafter-Duckwitz-Platz, Botschafter-Duckwitz-Platz, 28757 Bremen. Distanzen: 0,4, 2,5, 5 und 10 Kilometer. Veranstalter: LG Bremen-Nord. Hier gibt es weitere Informationen. Im vergangenen Jahr standen unzähligen Zuschauer an der Strecke. Das sind die Bilder zum 34. Vegesacker Citylauf.

15. Pusdorfer Volkslauf: Sonntag, 26. April. Beginn: 9 Uhr. Bezirkssportanlage Hanseatenkampfbahn, Butjadinger Str. 21, 28197 Bremen. Distanzen: 0,8 bis 10 Kilometer. Außerdem: Nordic Walking (5 Kilometer). Veranstalter: TS Woltmershausen. Hier geht es zur Anmeldung. So verlief 2018 der Pusdorfer Volkslauf.

Läufe im April 2020 in Norddeutschland

17. Junkernhof-Lauf: Sonntag, 5. April, Beginn: 9 Uhr. Sportplatz, Am Sportplatz 1, 21401 Thomasburg. Distanzen: 1 bis 17,2 Kilometer. Veranstalter: Thomasburger SV. Hier gibt es weitere Informationen.

14. Stadtsparkasse Marathon Cuxhaven: Sonntag, 5. April, Beginn: 9.30 Uhr. Kaemmererplatz, Rohdestraße, 27472 Cuxhaven. Distanzen: 0,4 Kilometer bis Marathon. Außerdem: Walking (5 und 10 Kilometer). Veranstalter: executiveSports. Hier geht es zur Anmeldung.

6. Sommerzeitlauf 2020: Sonntag, 5. April, Beginn: 10 Uhr. Oste-Hamme-Schule, Hermann-Lamprecht Straße 2, 27442 Gnarrenburg. Distanzen: 1,1, 5 und 10 Kilometer. Außerdem: Walking (5 Kilometer). Veranstalter: TSV Gnarrenburg. Hier gibt es weitere Informationen.

40. Internationaler Wilhemsburger Insellauf: Sonntag, 5. April, Beginn: 10 Uhr. Elbinselschule (Ankerplatz), Krieterstraße, 21109 Hamburg-Wilhelmsburg. Distanzen: 1,2, 5, 10 Kilometer und Halbmarathon. Veranstalter: BMS Sportveranstaltungs GbR. Hier geht es zur Anmeldung.

33. Osterlauf rund um Bawinkel: Samstag, 11. April, Beginn: 14.30 Uhr. Marktplatz, Schulstraße, 49844 Bawinkel. Distanzen: 0,54 Kilometer bis Halbmarathon. Veranstalter: SV Bawinkel. Hier gibt es weitere Informationen.

Osterlauf Obstacle Race Emtinghausen: Samstag, 11. April, Beginn: 13 Uhr. Kirstens Heimtierbedarf, Waldweg 8, 27231 Emtinghausen. Distanzen: 0,5 Stundenlauf (Runde à 1 Kilometer, Zwei-Stundenlauf (Runde à 1 Kilometer). Veranstalter: Eventcats. Hier gibt es weitere Informationen.

43. Osterlauf: Samstag, 11. April, Beginn: 10 Uhr. Forst Haubusch, am Hohen Kopf, 21776 Wanna. Distanzen: 0,85 bis 8 Kilometer. Veranstalter: TSV Wanna. Hier gibt es weitere Informationen.

Osterlauf Langeoog: Sonntag, 12. April, Beginn: 14.30 Uhr Uhr. Erlebnisbad, Kurstraße 5, 26465 Langeoog. Distanzen: 0,4 bis 10 Kilometer. Außerdem: Walking/Nordic Walking( jeweils 5 und 10 Kilometer). Veranstalter: Agentur Iventos. Hier geht es zur Anmeldung.

Hamburger Osterlauf: Sonntag, 12. April, Beginn: 9.30 Uhr. Jahnkampfbahn Hamburg, Linnering 3, 22299 Hamburg. Distanzen: 0,5 bis 10 Kilometer. Veranstalter: Hamburger SV. Hier geht es zur Anmeldung.

25. Störtebeker-Straßenlauf: Montag, 13. April, Beginn: 9 Uhr. Sportplatz Marienhafe, Schiffsleidingsweg/Sebastianstraße, 26529 Marienhafe. Distanzen: 1 bis 10 Kilometer. Veranstalter: Fortuna Wirdum. Hier gibt es weitere Informationen.

15. Golmbacher Kirschblütenlauf: Samstag, 18. April, Beginn: 14 Uhr. Dorfplatz Golmbach, Ecke Warbsener/ Negenborner Str., 37640 Golmbach. Distanzen: 1 bis 8,3 Kilometer. Außerdem: Nordic Walking/Walking (jeweils 4,3 und 8,3 Kilometer). Veranstalter: Schützengilde Golmbach. Hier gibt es weitere Informationen.

17. Turm-zu-Turm-Lauf: Samstag, 18. April, Beginn: 14.30 Uhr. Waldbad Georgsmarienhütte, Am Waldbad 1B, 49124 Georgsmarienhütte. Distanzen: 0,4 bis 22,3 Kilometer. Veranstalter: TV Georgsmarienhütte. Hier geht es zur Anmeldung.

15. Lauf um die Bärenköpfe: Samstag, 18. April, Beginn: 10 Uhr. 38704 Liebenburg. Distanzen: 0,2 bis 21 Kilometer. Außerdem: Walking/Nordic Walking (jeweils 5, 10 und 21 Kilometer). Veranstalter: TSV Liebenburg. Hier geht es zur Anmeldung.

Das Zehntel: Samstag, 18. April, Beginn: 8.30 Uhr. Karolinenstr. (Hamburger-Messehallen), 20357 Hamburg-City. Distanz: 4,22 Kilometer. Veranstalter: Marathon Hamburg Veranstaltungs GmbH. Hier geht es zur Anmeldung.

13. Famila-Lauf: Sonntag, 19. April, Beginn: 10 Uhr. famila Einkaufsland Wechloy, Posthalterweg 10, 26129 Oldenburg. Distanzen: 1,2 Kilometer bis Halbmarathon. Außerdem: Walking/Nordic Walking (5 Kilometer). Veranstalter: Werbegemeinschaft famila Einkaufsland Wechloy. Hier gibt es weitere Informationen. Bei der zwölften Auflage holten sowohl Dieter Kreuzer als auch Gabriele Rost-Brasholz in ihren jeweiligen Altersklassen den Sieg.

21. Sparkassen Bückeberg-Lauf: Sonntag, 19. April, Beginn: 9.30 Uhr. Sportplatz Am Vogelherd, Am Vogelherd, 31655 Stadthagen. Distanzen: 6, 10 und 21 Kilometer. Außerdem: Walking/Nordic Walking (jeweils 6 und 10 Kilometer). Veranstalter: TSV Eintracht Bückeberge. Hier gibt es weitere Informationen.

12. OLB-City-Lauf Papenburg: Sonntag, 19. April, Beginn: 11.45 Uhr. Am Stadtpark, 26871 Papenburg. Distanzen: 0,6 bis 10 Kilometer. Außerdem: Walking/Nordic Walking (5 Kilometer). Veranstalter: Förderverein für die LG Papenburg/Aschendorf. Hier geht es zur Anmeldung.

7. Gifhorner Lauftag: Sonntag, 19. April, Beginn: 9 Uhr. Flutmulde Gifhorn, Winkeler Straße 2, 38518 Gifhorn. Distanzen: 0,8 Kilometer bis 42,2 Kilometer. Außerdem: Walking (5 Kilometer), 4er Team Inklusionslauf (0,8 Kilometer), Bike & Run 2er Team (21,1 und 42,2 Kilometer). Veranstalter: VfR Wilsche/Neubokel. Hier gibt es weitere Informationen.

17. Volkslauf Hämelerwald: Sonntag, 19. April, Beginn: 9 Uhr. Grundschule Hämelerwald, Am Hainwald 4, 31275 Lehrte. Distanzen: 0,9 bis 10 Kilometer. Außerdem: Walking/Nordic Walking (5 Kilometer). Veranstalter: Lauftreff Hämelerwald. Hier geht es zur Anmeldung.

Misburger Volkslauf 2020: Sonntag, 19. April, Beginn: 12 Uhr. Sportpark Misburg, Seckbruchstrasse 22, 30629 Hannover. Distanzen: 0,4 bis 10 Kilometer. Veranstalter: SG Misburg. Hier gibt es weitere Informationen.

30. Liebenauer Volkslauf: Sonntag, 19. April, Beginn: 9.30 Uhr. Stadion am Eickhof, Schulstraße, 31618 Liebenau. Distanzen: 0,8 bis 16 Kilometer. Außerdem: Walking/Nordic Walking (jeweils 5,4 und 9,2 Kilometer). Veranstalter: MTV Liebenau. Hier gibt es weitere Informationen.

35. Haspa Marathon Hamburg: Sonntag, 19. April, Beginn: 9.30 Uhr. Messe, Karolinenstraße, 20357 Hamburg. Distanz: Marathon. Veranstalter: Marathon Hamburg Veranstaltungs GmbH. Hier geht es zur Anmeldung.

Frühjahrswaldlauf um den Eulepokal: Sonntag, 19. April, Beginn: 14.30 Uhr. Herzberg in Peine, Sundernstraße 55, 31224 Peine. Distanzen: 0,86 bis 4,9 Kilometer. Hier gibt es weitere Informationen.

19. Haselünner Altstadtlauf: Freitag, 24. April, Beginn: 16.30 Uhr. Haselünne Stadtzentrum, Bahnhofstr., 49740 Haselünne. Distanzen: 0,6 bis 10 Kilometer. Veranstalter: Haselünner SV. Hier gibt es weitere Informationen.

4. Nordholzer 6-Stundenlauf: Samstag, 25. April, Beginn: 10.30 Uhr. Willi Wicke Sportplatz, Mühlenstr. 48, 27639 Wurster Nordseeküste Nordholz. Distanz: 6h-Staffeln (2,6 Kilometer). Veranstalter: TSG Nordholz. Hier gibt es weitere Informationen.

Stadtlauf „rund um die Wälle“: Samstag, 25. April, Beginn: 14.30 Uhr. Walllanlage, Neumärker Straße, 38350 Helmstedt. Distanzen: 0,3 bis 10 Kilometer. Veranstalter: SV Emmerstedt. Hier geht es zur Anmeldung.

Osnabrücker Gipfelsturm: Samstag, 25. April, Beginn: 11 Uhr. Markt, 49074 Osnabrück. Distanz: 10 Kilometer. Veranstalter: Diakoniestiftung Osnabrück. Hier gibt es weitere Informationen.

34. Hildesheimer Wedekinglauf: Sonntag, 26. April, Beginn: 12 Uhr. Marktplatz, 31134 Hildesheim. Distanzen: 1, 5,5 und 9,8 Kilometer. Veranstalter: MTV 48 Hildesheim. Hier geht es zur Anmeldung.

5. Delliehäuser Bergsee-Lauf: Sonntag, 26. April, Beginn: 10.30 Uhr. TSV Sportgelände, Hajestraße / Bergseestraße, 37170 Uslar-Delliehausen. Distanzen: 0,6 bis 9 Kilometer. Außerdem: Walking/Nordic Walking (jeweils 2,7 und 6 Kilometer). Veranstalter: TSV Delliehausen. Hier gibt es weitere Informationen.

HAJ Hannover Marathon: Sonntag, 26. April, Beginn: 8.40 Uhr. Neues Rathaus, Trammplatz 2, 30159 Hannover. Distanzen: 0,8 Kilometer bis Marathon. Außerdem: Walking/Nordic Walking (jeweils 10 Kilometer), Rollstuhl (42,2 Kilometer), Staffellauf (42,2 Kilometer). Veranstalter: eichels: Events GmbH. Hier geht es zur Anmeldung.

43. Thülsfelder Talsperrenlauf: Sonntag, 26. April, Beginn: 10 Uhr. Aktionsplatz Thülsfelder Talsperre, Drei-Brücken-Weg 4, 49681 Garrel-Petersfeld. Distanzen: 0,8 bis 10 Kilometer. Außerdem: Walking/Nordic Walking (jeweils 10 Kilometer). Veranstalter: BV Garrel. Hier gibt es weitere Informationen.

39. Ostfriesenlandlauf, 1. Etappe: Dienstag, 28. April, Beginn: 19 Uhr. Bensersiel, Am Deich, 26427 Bensersiel. Distanz: 10 Kilometer. Veranstalter: Fortuna Logabirum. Hier geht es zur Anmeldung.

11. Lauf in den Mai: Donnerstag, 11. April, Beginn: 17.30 Uhr. Sportplatz Radelskuhle Neuenwalde, Debstedter Str. 16, 27607 Geestland. Außerdem: Walking/Nordic Walking (jeweils 5 Kilometer). Veranstalter: TSV Neuenwalde. Hier gibt es weitere Informationen.