Kim Behrens (Beachvolleyball) ist eine der Kandidatinnen für die Ehrung als "Sportlerin des Jahres". (Zhong Zhi/Getty Images)

Als die Sportgala Bremen vor sieben Jahren als festes Format ins Leben gerufen wurde, hatten die Organisatoren ein Ziel: Nach zehn Jahren sollte die Veranstaltung zum Pflichttermin für alle Menschen werden, die den Bremer Sport lieben. „Das Ziel war schon nach vier Jahren erreicht“, sagt Peter Gagelmann. Er zieht als Vorsitzender der Sportstiftung die Fäden für die Sportgala, auf der die besten Sportler, Sportlerinnen und Mannschaften des Jahres 2018 geehrt werden. Das lohnt sich auch finanziell, denn jeder der acht Preise wird mit jeweils 1000 Euro honoriert.

In diesem Jahr wird am 5. März gefeiert, der Ort ist traditionell das GOP-Theater in der Überseestadt. Ab 18 Uhr beginnt der Abend mit einem Empfang, um 19 Uhr startet die Gala, anschließend gibt es einen feierlichen Ausklang bei Musik, Essen und Getränken. Bei der Gala werden auch zwei Tänzer aus dem derzeitigen GOP-Show-Programm „Appartement“ auf der Bühne stehen. „Das hat schon was von einer Bremer Oscar-Verleihung des Sports“, sagt Gagelmann und meint damit auch den feierlichen Rahmen. Aber auf der Gala wird natürlich nicht nur gefeiert und geehrt, sondern es werden auch Gelder für den Leistungssport in Bremen generiert.

"Es wird ein emotionaler Abend"

Denn darum geht es ja: Den Leistungssport in Bremen so zu stärken, dass Talente wie der zum Sportler des Jahres nominierte Schwimm-Europameister Florian Wellbrock eben nicht mehr die Hansestadt verlassen müssen, um sportlich voranzukommen. „Wir haben in diesem Zuge mit unserer Sportstiftung ja auch unser Golfturnier im vergangenen Sommer veranstaltet“, sagt Gagelmann.

Die Einnahmen und Spenden kamen dem „Haus der Athleten“ zugute, das die Sportförderer der Stadt in ­absehbarer Zeit realisieren wollen. Jetzt aber erst

mal wieder die Sportgala. Wie in den beiden letzten Jahren werden auch diesmal Jörg Wontorra und seine Tochter Laura – mittlerweile eine der bekanntesten Sportmoderatorinnen des Landes – durch den Abend führen.

Die Sieger in fünf Kategorien stehen bereits fest, in den Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres gibt es jeweils drei nominierte Kandidaten. Es bleibt also spannend, wer zu den Besten gehört. Klar ist schon, dass Volleyball-Präsident René Hecht als Ehrengast dabei ist. Er wird den Nachwuchspreis an Julian Hoyer überreichen. Einen Bremer, der zu den größten Volleyball-Talenten Deutschlands zählt, jetzt in Berlin spielt und mit der U 18-Nationalmannschaft Europameister geworden ist.

Für Gagelmann ist es in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Bremer Sportstiftung die mittlerweile vierte Sportgala. „Und ich weiß, dass es ein emotionaler Abend wird – ein Abend für den Sport.“

Wir stellen die besten Bremer Sportlerinnen und Sportler vor!

Diese fünf Sieger stehen bereits fest:

Diese Frauen sind für den Titel "Sportlerin des Jahres 2018" nominiert:

Das sind die Nominierten für den Titel "Sportler des Jahres 2018":

Das sind die Kandidaten für den Titel "Mannschaft des Jahres 2018":

Zur Sache: Tickets im freien Verkauf

Ein insgesamt neunköpfiges Gremium entscheidet, welche Bremer Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften die Wahl zu den besten Sportlern des Jahres 2018 gewinnen. Unter dem Vorsitz von WESER-KURIER-Sportchef Mathias Sonnenberg und Ludwig Evertz (Radio Bremen) sind dies Peter Gagelmann (Vorsitzender Sportstiftung Bremen), Monika Wöhler (Landessportbund), Ruth Gerbracht (Verein Bremer Sportjournalisten), Marc Gogol (Landesbetriebssportverband), Bernd Giesecke (Behindertensportverband), Stefan Offenhäuser (Handelskammer Bremen) und Dietmar Rose (Nordsee-Zeitung).

Die Sportgala wird am 5. März ab 18 Uhr erneut im GOP-Theater stattfinden. Insgesamt werden 400 Besucher die Veranstaltung verfolgen können. Neben Gästen aus Sport, Politik, Wirtschaft und Kultur haben auch andere Interessierte die Gelegenheit, bei der Sportgala 2019 dabei zu sein. Die Karten kosten 59 Euro, beinhalten Getränke und Essen und sind bei Nordwest Ticket erhältlich. Dafür gibt es drei Möglichkeiten: Direkt im Bremer Pressehaus in der Martinistraße, online unter www.nordwest-ticket.de oder auch telefonisch unter der Nummer 0421/363636.