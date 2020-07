Ein Bild aus normalen Fußball-Tagen: Schwachhausen im Oktober 2019 im Lottopokal-Viertelfinale gegen den FC Oberneuland. (Frank Thomas Koch)

Es ist die insgesamt elfte Corona-Verordnung, die der Bremer Senat am Dienstag beschlossen hat – und sie bedeutet, so behaupten es zumindest viele Bremer Sportlerinnen und Sportler, einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Normalität. „Künftig sollen bis zu 30 Personen ohne Mindestabstand Sport treiben können“ steht über der Verordnung. Sie soll noch in dieser Woche von der Ordnungsbehörde veröffentlicht werden und tags darauf in Kraft treten. Doch in die Freude mischt sich auch Unverständnis, denn der Beschluss, so sagen die Kritiker, gehe nicht weit genug. „Wettkampfsport ist unter diesen Bedingungen nicht möglich“, hat etwa Martin Schultze erklärt, der Trainer und Geschäftsführer des Hockey-Bundesligisten Bremer HC. Für ihn wären 40 Personen die bessere Obergrenze gewesen.

Klar ist, dass die Verordnung nicht nur den Wettkampfsport im Freien, sondern auch in den Hallen umfasst, das erklärte Sport-Senatorin Anja Stahmann (Grüne) am Dienstag. „Es macht keinen Unterschied mehr, ob der Sport in der Halle oder unter freiem Himmel ausgeübt wird.“ Doch die Frage bleibt: Was bedeutet die Obergrenze von 30 Personen in der Praxis? Laut Sport-Ressort dürfen an den Wettkampfspielen nur maximal 30 Personen beteiligt sein. Die Obergrenze beinhaltet alle Spieler oder Spielerinnen, die im Laufe einer Partie zum Einsatz kommen könnten. Und auch die Schiedsrichter, die die Partie leiten.

Für den Fußball bedeutet das: Bei drei Unparteiischen (die zwei Assistenten mitgerechnet) dürfen beide Mannschaften zusammen maximal 27 Aktive auf den Spielberichtsbogen schreiben – ein Team 14 Spieler, das andere 13. Trainer, Betreuer oder Physios werden nicht mitgerechnet, sofern sie den Abstand von 1,50 Meter zum Spielfeld und den Aktiven einhalten können.

Den ersten Stresstest gibt es im August für den Bremer Fußball. Für den 15. August sind die beiden Halbfinals im Lotto-Pokal zwischen dem FC Huchting und dem Blumenthaler SV und SC Borgfeld gegen den FC Oberneuland terminiert, am 22. August soll das Endspiel beim FC Oberneuland stattfinden. Beim Bremer Fußball-Verband hat die neueste Corona-Verordnung deshalb viel Freude ausgelöst. „Es ist das richtige Signal“, sagt Vizepräsident Holger Franz. „Die Vereine wollten unbedingt eine sportliche Lösung. Jetzt sind wir ganz nah dran, die auch zu finden.“

Kader von jeweils nur 13 Spielern

Wie die 30-Personen-Verordnung umgesetzt werden könne, wolle der Verband nun prüfen. Möglich sei vielleicht auch eine Ausnahmegenehmigung, sagt Franz. Aber auch die Lösung, dass die Mannschaften mit einem Kader von jeweils nur 13 Spielern antreten, hält er für machbar. „Das ging vor 20 Jahren auch. Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Wichtig ist für uns, dass gespielt werden kann, alles andere kriegen wir hin.“

Unklar bleibt, ob die Vereine zu den Halbfinals und der BFV zum Finale Zuschauer auf den Tribünen zulassen. „Es sind ja bis zu 400 Zuschauer möglich“, sagt Franz. Immer vorausgesetzt, die Abstandsregelungen könnten eingehalten werden. „Mein erster Gedanke war allerdings, die Spiele ohne Zuschauer durchzuführen. Aber da sind wir noch nicht am Ende der Diskussion.“

Beifall auf der einen, Kritik von der anderen Seite – Senatorin Stahmann aber freute sich, dass die Verordnung vom Senat verabschiedet wurde. „Wir müssen weiter Wege in eine neue Normalität finden“, sagte die Grünen-Politikerin. „Sport findet in festen Gruppen statt, man kann also im Falle eines Ausbruchs die Infektionswege gut nachverfolgen.“ Die Ausbreitung des Virus im Sport sei daher mit den zur Verfügung stehenden Kapazitäten relativ gut wieder einzudämmen. Die Lockerungen seien wichtig, „damit der organisierte Sport nicht in eine tiefere Krise rutscht und die Mitglieder weglaufen“. Kinder und Jugendliche müssten ausreichend Gelegenheit haben, sich zu verausgaben. Dabei spielten der Vereins- wie auch der Schulsport nach den Ferien eine wichtige Rolle.