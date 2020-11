Die Formations-DM fällt aus: Das Bremer A-Team kann seinen Titel nicht verteidigen. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Die Deutsche Meisterschaft im Formationstanzen Standard und Latein fällt aus. Weil sich nicht alle Teams in Zeiten des sportlichen Lockdowns auf die für den 12. Dezember in der Bremer ÖVB-Arena geplanten Titelkämpfe vorbereiten können, sieht sich der gastgebende Grün-Gold-Club Bremen nun veranlasst, diese Meisterschaft abzusagen. So war es am Sonnabend im Rahmen einer Videokonferenz mit allen Teilnehmern und dem Präsidium des Deutschen Tanzsportverbandes (DTV) vereinbart worden. Bis Donnerstagabend hatten die Vereine Zeit, eine Rückmeldung über ihre Trainingsmöglichkeiten zu geben. „Zahlreiche Formationen haben mitgeteilt, dass sie derzeit bis auf Weiteres nicht trainieren können und somit bei der DM nicht startbereit wären“, wird Bundessportwart Michael Eichert in einer Pressemitteilung zitiert. Er müsse daher leider empfehlen, die DM abzusagen. Dieser Empfehlung ist das Orga-Team des Grün-Gold-Clubs nun gefolgt. Eine Chancengleichheit sei unter diesen Bedingungen nicht gegeben, „die Absage ist die logische Konsequenz“, sagt GGC-Präsident Jens Steinmann.