Bremen. Trainer Alberto Orti Roig startete als Pitcher, für die 89ers begann Sebastian Kaluza – und beide waren gut aufgelegt. Die Dockers ließen durch unnötige Fehler aber auch einige Base Runner der Gäste zu. Allerdings konnten sie sich zweimal mit einem Double Play retten.

Im sechsten Inning gelang das nicht, bei einem Aus schlug Braunschweigs Centerfielder Marvin Voigt einen „Two Base Hit“. Der Versuch, Voigt „aus“ zu machen, schlug fehl und nach einem Steal sah sich die Bremer Defensive zwei Läufern gegenüber. Den Schlag von Marco Failla konnte Hendrik Freiheit zum Aus verwandeln und das Vorrücken der Baserunner verhindern, allerdings schlug Maximilian Jaeger den Groundball in Richtung Freiheit daneben und Braunschweig kam zum 2:0. Kaluza setzte die nächsten drei Bremer mit drei „Fly Outs“ auf die Bank, zu Beginn des siebten Innings wurde Alberto Orti Roig müde. Ein Walk gegen Braunschweigs Raul Navarro folgte ein Hit von Leo Cramer, der Navarro auf Base brachte.

Beim Versuch von Cramer ging der angedachte Trickspielzug schief, durch einen weiteren Fehler konnte Navarro das 0:3 erlaufen. Ein „Ground Out“ gegen Remko Ahrens und der Hit von Timm Strübing markierten das 0:4. Für Orti Roig übernahm Hendrik Freiheit und brachte die Dockers aus dem Inning. Nach einem schnellen „Ground Out“ gegen Niklas Kieschnick folgte ein Hit von Mikko Ortmann, Orti Roig schaffte es per Walk auf Base (der einzige, den Kaluza zuließ). Doch Kaluza erstickte die Hoffnung im Keim, ein Strike Out und ein Ground Out sicherten den Gästen den Sieg. Wie bereits in der Vorwoche erlaubte sich die Bremen zu viele Fehler, „aber anders als die Knights konnten die 89ers diese Fehler nutzen“, resümierte Olaf Stölting, zweiter Vorsitzender der Dockers. Orti Roig ließ nur vier Hits zu, allerdings kam auch die Bremer Offensive mit dem Braunschweiger Pitcher zurecht. Die fünf Bremer Hits hätten zu eigenen Punkten führen können, aber mit Läufern auf Base ging den Bremern die Luft aus.

Für Bremen startete Daniel Pryne in Spiel zwei als Pitcher, Braunschweig begann mit Leon Mühlen. Zwar ließ Pryne den ersten 89er per Walk auf Base, aber nach zwei Strike Outs und einem „Fly-Out“ war die Dockers Offensive war an der Reihe. Mühlen ließ Moncada und Freiheit per Walk auf Base und anders als in Spiel eins nutzten die Bremer diese Chancen. Nach einem Steal waren beide Bremer in Position und auf den Hit von Sebastian Kreutz führte Bremen 2:0. Pryne kam immer besser in Spiel und warf drei Strike Outs, auch die Verteidigung agierte aufmerksam. Im zweiten Inning gelang Bremen das 3:0, Inning drei blieb ohne Punkte.

Für Braunschweigs pitchte jetzt Mika Kockmann und sorgte für das erste Aus. Den Schlag von Ortmann konnte Braunschweig zu seinem Catcher werfen, ehe Daniel Pryne die Home Plate erreichte. Durch ein Double Play konnten die Gäste weitere Punkte verhindern, in Inning vier gelang ihnen der 3:1-Anschluss. Auf den Schlag von Raul Navarro wollte Bremen Hoffmann ausmachen, aber der Wurf kam zu spät an. Leo Cramer schlug den nächsten Ball hoch ins Right Field – eigentlich sichere Beute für Outfielder Sebastian Kreutz, aber der Bremer verschätze sich und bekam den Ball ins Gesicht. Dies nutzen Hoffmann und Navarro zum Ausgleich. Die Bremer brauchten ein Inning, um sich zu erholen, dann fiel die Entscheidung zu ihren Gunsten. Freiheit, Pryne und Orti Roig erliefen die 4:3-Führung, Torsten Beckmann schlug einen weiten Flyball und Pryne, Ortmann und Orti Roig scorten zum 6:3. Führling erzielte das 7:3, Steven Volders ließ keine Zweifel mehr aufkommen. „In Spiel eins haben wir uns selbst geschlagen“, resümierte Orti Roig. Gegen die Berlin Sluggers (Sonntag, 4. Oktober, ab 12 Uhr) soll der zweite Platz verteidigt werden.