Als „Ausrufezeichen“ lobte Gökhan Deli den 3:1 (3:0)-Erfolg des BSC Hastedt bei der LTS Bremerhaven. Im Gegensatz zum enttäuschenden 1:1 gegen Vatan zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte war der Trainer sehr zufrieden: „Das war insgesamt eine starke Mannschaftsleistung.“ Bereits in der dominanten ersten Halbzeit hatte der Gast für klare Verhältnisse gesorgt. Der BSC stand sicher, verschaffte sich ein Übergewicht und besaß in Kai Schmidt einen treffsicheren Stürmer. Sein Doppelpack (13., 45.) sowie der Treffer von Revan Coskun (29.) besorgten denn auch eine Vorentscheidung zur Pause. Wie überlegen die Hastedter agierten, sollte allerdings auch im zweiten Durchgang deutlich werden: Nachdem Gökhan Yücel einen Strafstoß zum 1:3 genutzt (60.) und Inouss Toure nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte (70.), lagen die Vorteile auf Seiten des Gastgebers. Doch der BSC brachte die Partie ohne Probleme über die Bühne und fuhr einen ungefährdeten Auswärtssieg ein. „Wir hatten auch in Unterzahl noch ein paar Möglichkeiten zu weiteren Toren“, so Gökhan Deli.