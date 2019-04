Es hätte ein bisschen mehr sein dürfen. „So ein Spiel müssen wir souveräner gewinnen“, meinte Benjamin Eta nach dem 4:2 (3:1)-Heimerfolg des TuS Schwachhausen über Vatan Sport. Der Gegner war mutig und engagiert angetreten – und das reichte, um den TuS vor eine echte Herausforderung zu stellen. Es begann gleich nach dem Führungstreffer durch Christian Schwarz (6.), der postwendend von Isaac Donyina gekontert wurde (8.). In der Folge erspielte sich der Gastgeber zwar ein Übergewicht, trat dabei aber nur selten mit einer spielerischen Linie an. Nach dem Doppelschlag von Muhammed Kaya (32., 40.) vergab Herman Mulweme einen an ihm verschuldeten Foulelfmeter (42.). Erst spät sollte Thorsten Schwarz erhöhen (83.). Für den Endstand sorgte Donyinas Strafstoß (90.+1).