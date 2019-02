800 Meter Laufen und 50 Meter Schwimmen standen zunächst auf dem Programm, dann folgten Mannschaftsdressuraufgabe Klasse A sowie ein Stilspringen. Die jungen Bremer zeichneten sich durch harmonisches und feines Reiten aus und feierten einen ungefährdeten Gesamtsieg in der Teamwertung mit 16 257 Punkten vor Verden (15 285 Punkte). Auch in der Einzelwertung und im LVM-Vierkampfpreis lief es rund, und so lagen Jette Brünjes (5535 Punkte) und Anna Pragal (5331 Punkte) durchgängig auf den Plätzen eins und zwei unter 43 Teilnehmern. Platz drei im LVM-Vierkampfpreis ging an Teamkollegin Leony Janssen (5187 Punkte). Auch das zweite Bremer Juniorenteam mit Viktoria Pragal (14, RV Hubertus), Angelina Kleefeld (14), Leonie Sanders (13, beide RG Schimmelhof) und Olivia Ofic (13, RC Hof Becker) schlug sich achtbar und belegte dank besonders guter Lauf- und Schwimmergebnisse den fünften Platz (14 484 Punkte).

Spannung war bei den Bremer Senioren angesagt, die als Vorjahressieger angereist waren. Björn Claus (RC Wümme), Sarah Donn (RG Schimmelhof) und Femke Fürst (Bremer RC) mussten tags zuvor auf den versierten Emile Jäger verzichten und wurden spontan von Cheyenne Bülow (RG Schimmelhof) verstärkt, deren Domäne eigentlich das Voltigieren ist. Nach Laufen, Schwimmen und der Dressur lagen die Bremer unter sieben Teams auf Platz eins, beim Springen lief es dann nicht ganz rund, sodass die Bremer sich hinter dem Team Unterelbe (15 898) mit Silber zufrieden gaben (15617 Punkte). Den Sieg im LVM-Vierkampfpreis errang hier Björn Claus (5245 Punkte) vor Sarah Donn (5192) und Femke Fürst (5085).